कार की लॉन्ग लाइफ के लिए आज से ही शुरू कर दें ये जरूरी चीजें, वरना कार बन जाएगी डिब्बा

आज के समय में कार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. लोग बड़ी मेहनत की कमाई से कार कार खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उसकी सही देखभाल पर उतना ध्यान नहीं देते. यही वजह है कि कुछ समय बाद कार में छोटी-छोटी दिक्कतें आने लगती हैं, जो आगे चलकर बड़ी समस्या और ज्यादा खर्च का कारण बन सकती हैं. अगर शुरुआत से ही कुछ आसान और जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो कार लंबे समय तक बिना परेशानी के चल सकती है. कार की नियमित देखभाल से न केवल कार की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है, बल्कि उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है.

कैसे रखें कार की बैटरी की देखभाल?

कार की बैटरी गाड़ी के सबसे जरूरी पार्ट्स में से एक होती है. क्योंकि इसी से पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है. आमतौर पर कार की बैटरी 3 से 4 साल तक सही रहती है, लेकिन अगर इसकी नियमित जांच और सफाई की जाए तो यह और ज्यादा समय तक चल सकती है. बैटरी के टर्मिनल पर अक्सर धूल और जंग जम जाती है, जिससे कनेक्शन कमजोर हो सकता है. इसलिए समय-समय पर टर्मिनल को साफ करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि वायर सही तरीके से जुड़े हैं या नहीं. अगर बैटरी कमजोर हो रही हो तो उसे समय पर बदलना बेहतर होता है, ताकि अचानक कार बंद होने की समस्या से बचा जा सके.

टायर का प्रेशर जरूर चेक करें

टायर कार की सेफ्टी और स्मूद ड्राइविंग के लिए बेहद जरूरी होते हैं. अगर टायर में सही मात्रा में हवा नहीं होती तो टायर जल्दी घिस सकते हैं और फटने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके अलावा कम हवा होने से इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए हर 3 से 4 दिन में या लंबी यात्रा से पहले टायर का प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए. इसके साथ ही समय-समय पर टायर की कंडीशन भी देखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जा सके.

इंजन ऑयल की करें रेगुलर जांच

इंजन ऑयल कार के इंजन को सही तरीके से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। यह इंजन के अंदर के हिस्सों को लुब्रिकेट करता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और इंजन स्मूद चलता है. अगर इंजन ऑयल कम या खराब हो जाए, तो इंजन को नुकसान हो सकता है. इसलिए कार चलाने से पहले या समय-समय पर इंजन ऑयल का लेवल चेक करना चाहिए. अगर ऑयल कम हो तो इंजन को नुकसान हो सकता है. इसलिए कार चलाने से पहले या समय-समय पर इंजन ऑयल का लेवल चेक करना चाहिए.

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