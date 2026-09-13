बारिश में कार के मैट के नीचे अखबार रखना कितना फायदेमंद? जानें सही तरीका

बारिश के मौसम में कार के अंदर पानी और नमी पहुंचना आम समस्या है. खासकर जूतों के साथ आया पानी और कीचड़ अक्सर फ्लोर मैट के नीचे जमा हो जाता है. लंबे समय तक नमी बनी रहने से कार के कारपेट में सीलन और बदबू की समस्या होने लगती है. ऐसे में घर में आसानी से मिलने वाला पुराना अखबार आपकी इस समस्या के लिए असरदार साबित हो सकता है.

अखबार सोख लेता है नमी

बारिश के दिनों में कार के फुटवेल में नमी पहुंचने के कई रास्ते होते हैं. गीले जूते, छाते या नम फ्लोर की वजह से मैट से पानी नीचे तक पहुंचता है. ऐसे में मैट और कारपेट के बीच अखबार की कुछ शीट रखने से वह नमी को सोखने में मदद करता है. यानी पानी सीधे कारपेट में लंबे समय तक जमा रहने के बजाय कागज में जमा होने लगता है. इससे कार के फर्श को सूखा रखने में मदद मिलती है.

बदबू की समस्या भी होती है कम

कार के अंदर लंबे समय तक नमी रहने पर सीलन की गंदी बदबू आने लगती है. ऐसे में अखबार पानी सोखकर कारपेट को ज्यादा देर तक गीला रहने से बचाने में मदद करता है. जिससे सीलन जैसी बदबू कम होने में मदद मिलती है. हालांकि, केवल अखबार रखने से यह समस्या खत्म नहीं होती, ऐसे में मैट और कारपेट को अच्छी तरह साफ करके सुखाना भी जरूरी होता है.

गीला अखबार खुद बन सकता है परेशानी

ध्यान रहे है कि अखबार को समय-समय पर बदलना भी जरूरी है क्योंकि अगर कागज पूरी तरह गीला हो गया और उसे कई दिनों तक वहीं छोड़ दिया गया, तो वह कारपेट को सूखाने के बजाय नमी बनाने लगता है. इसलिए जब अखबार गीला या बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, तो उसे निकाल दें. उसके बाद कारपेट की स्थिति जांचें और जरूरत होने पर ही नया अखबार रखें.

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ज्यादा अखबार बिछाना सही नहीं

ज्यादा कागज ज्यादा पानी सोखेगा, यह सोचकर मैट के नीचे ज्यादा अखबार लगाने से फ्लोर मैट अपनी जगह से खिसक सकता है और फर्श भी असमान हो दिखाई देता है. वहीं कार के ड्राइवर वाले हिस्से में इस तरीके का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. अखबार अगर सही तरीके से नहीं लगा, तो वह मैट के नीचे से निकलकर पैडल के पास पहुंच सकता है, जिससे ड्राइविंग के दौरान परेशानी पैदा हो सकती है. ऐसे में ड्राइवर के पैरों वाले हिस्से में कागज को पूरी तरह फ्लैट रखें और ध्यान रखें कि फ्लोर मैट अपनी जगह पर मजबूती से लगा रहें.

यह बात भी रखें ध्यान

अखबार का इस्तेमाल कार के कारपेट को बारिश के मौसम में नमी से बचाने का आसान और कम खर्च वाला तरीका हो सकता है, लेकिन इसे कार की नियमित सफाई का विकल्प नहीं समझना चाहिए. अगर आपकी कार का कारपेट बार-बार भीग रहा है, तो सिर्फ अखबार बदलते रहना उचित नहीं है. ऐसी स्थिति में पानी कार के अंदर कहां से आ रहा है, इसकी जांच करना जरूरी है.

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