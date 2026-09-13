ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोगणेश चतुर्थी के मौके पर ढूंढ रहे 1 लाख से सस्ती बाइक? जानें किफायती नाम

गणेश चतुर्थी के मौके पर ढूंढ रहे 1 लाख से सस्ती बाइक? जानें किफायती नाम

अगर आप कम कीमत और रोजाना इस्तेमाल के लिए बाइक चाहते हैं तो Bajaj Platina 110 और TVS Star City Plus जैसे मॉडल पर विचार किया जा सकता है. आइए इन बाइक्स की डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 13 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपका बजट 1 लाख रुपये तक है और आप गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसी बाइक चाहते हैं जो रोजाना ऑफिस, बाजार या दूसरे छोटे-मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके तो इस सेगमेंट में कई ऑप्शन मौजूद हैं. खासकर ऐसे खरीदारों के लिए कम कीमत के साथ अच्छा माइलेज, आसान मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन काफी मायने रखते हैं. यहां हम आपको Honda, TVS, Bajaj और Hero की ऐसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस बजट में खरीदा जा सकता है. 

Honda Shine 125

इस लिस्ट में Honda Shine 125 पहला ऑप्शन है. इसमें 123.9cc का इंजन मिलता है, जो करीब 10.5hp की पावर और 11Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक खास तौर पर रोजाना आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.


गणेश चतुर्थी के मौके पर ढूंढ रहे 1 लाख से सस्ती बाइक? जानें किफायती नाम

इसका इंजन शहर की राइड के लिए पावर देता है और बाइक का इस्तेमाल ऑफिस जाने, बाजार के काम या रोज के छोटे सफर के लिए किया जा सकता है. बाइक में डिजिटल डैश, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसकी कीमत करीब 82,250 रुपये से शुरू होती है.

TVS Star City Plus

कम बजट में TVS Star City Plus भी एक ऑप्शन है. इसकी कीमत करीब 72,200 रुपये से शुरू होती है. इसमें 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 8.1hp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका फोकस ज्यादा स्पोर्टी परफॉर्मेंस की बजाय रोजाना की आसान और किफायती राइड पर है.

इसमें LED हेडलाइट, फ्रंट डिस्क ब्रेक और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. बाइक में इको लाइट भी दी गई है, जो फ्यूल बचाने वाली राइडिंग में मदद कर सकती है. इसलिए कम बजट में डेली कम्यूट के लिए इसे देखा जा सकता है. 

Bajaj Platina 110

अगर आपकी प्राथमिकता कम कीमत और रोजाना आरामदायक सफर है तो Bajaj Platina 110 भी एक ऑप्शन है. इसमें 115.45cc का इंजन मिलता है, जो करीब 8.60hp की पावर और 9.81Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक में पीछे मजबूत स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जो खराब और गड्ढों वाली सड़कों पर झटकों को संभालने में मदद करते हैं.

इसकी शुरुआती कीमत करीब 69,284 रुपये बताई गई है. कम कीमत की वजह से यह उन खरीदारों के लिए आकर्षक हो सकती है जो बाइक को मुख्य रूप से रोजाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं.

Bajaj Pulsar 125

अगर आप 1 लाख रुपये के बजट में ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें स्पोर्टी लुक के साथ अच्छी पावर भी मिले तो Bajaj Pulsar 125 को देखा जा सकता है. इसमें 124.4cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 11.8hp की पावर और 10.8Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस लिस्ट में यह ज्यादा पावर देने वाली बाइक है.

इसकी कीमत करीब 79,048 रुपये से शुरू होती है. इसका डिजाइन भी कम्यूटर बाइक की तुलना में ज्यादा स्पोर्टी है. इसलिए जो लोग रोजाना इस्तेमाल के साथ बाइक का लुक और परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन हो सकता है.गणेश चतुर्थी के मौके पर ढूंढ रहे 1 लाख से सस्ती बाइक? जानें किफायती नाम

Hero Super Splendor XTEC

Hero Super Splendor XTEC भी इस बजट में आने वाली प्रमुख बाइक है. इसकी कीमत करीब 86,128 रुपये से शुरू होती है. इसमें 124.7cc का इंजन मिलता है, जो करीब 10.7hp की पावर और 10.6Nm का टॉर्क देता है. इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल LED हेडलाइट और Bluetooth कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. Bluetooth के जरिए कॉल और SMS अलर्ट जैसी जानकारी भी देखी जा सकती है. ऐसे खरीदार जो कम्यूटर बाइक के साथ मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन जरूरी हो सकता है.

1 लाख रुपये के बजट में कौन-सी बाइक बेहतर?

अगर आप कम कीमत और रोजाना इस्तेमाल के लिए बाइक चाहते हैं तो Bajaj Platina 110 और TVS Star City Plus जैसे मॉडल पर विचार किया जा सकता है. वहीं ज्यादा पावर और स्पोर्टी डिजाइन चाहिए तो Bajaj Pulsar 125 बेहतर ऑप्शन हो सकती है. Honda Shine 125 उन लोगों के लिए देखी जा सकती है जो एक बैलेंस कम्यूटर बाइक चाहते हैं, जबकि Hero Super Splendor XTEC में फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है.

यह भी पढ़ें:-

देश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 13 Sep 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Auto News TVS Star City Plus Bajaj Platina Ganesh Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इस नियम को तोड़ने पर आप भर रहे सबसे ज्यादा चालान, यहां जानें डिटेल
इस नियम को तोड़ने पर आप भर रहे सबसे ज्यादा चालान, यहां जानें डिटेल
ऑटो
20 लाख के बजट में EV लें या पेट्रोल-डीजल कार, क्या है फायदे का सौदा?
20 लाख के बजट में EV लें या पेट्रोल-डीजल कार, क्या है फायदे का सौदा?
ऑटो
3-इन-1 सीट से लैस और छत के साथ आता है ये स्कूटर, जानें रेंज
3-इन-1 सीट से लैस और छत के साथ आता है ये स्कूटर, जानें रेंज
ऑटो
देश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा?
देश में कितने बैरियर फ्री टोल, कब तक सभी Toll Plaza पर मिलने लगेगी ये सुविधा?
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
टेलीविजन
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
फूड
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
ट्रेंडिंग
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget