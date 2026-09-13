गणेश चतुर्थी के मौके पर ढूंढ रहे 1 लाख से सस्ती बाइक? जानें किफायती नाम

अगर आपका बजट 1 लाख रुपये तक है और आप गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसी बाइक चाहते हैं जो रोजाना ऑफिस, बाजार या दूसरे छोटे-मोटे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके तो इस सेगमेंट में कई ऑप्शन मौजूद हैं. खासकर ऐसे खरीदारों के लिए कम कीमत के साथ अच्छा माइलेज, आसान मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन काफी मायने रखते हैं. यहां हम आपको Honda, TVS, Bajaj और Hero की ऐसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस बजट में खरीदा जा सकता है.

Honda Shine 125

इस लिस्ट में Honda Shine 125 पहला ऑप्शन है. इसमें 123.9cc का इंजन मिलता है, जो करीब 10.5hp की पावर और 11Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक खास तौर पर रोजाना आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.





इसका इंजन शहर की राइड के लिए पावर देता है और बाइक का इस्तेमाल ऑफिस जाने, बाजार के काम या रोज के छोटे सफर के लिए किया जा सकता है. बाइक में डिजिटल डैश, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसकी कीमत करीब 82,250 रुपये से शुरू होती है.

TVS Star City Plus

कम बजट में TVS Star City Plus भी एक ऑप्शन है. इसकी कीमत करीब 72,200 रुपये से शुरू होती है. इसमें 109.7cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 8.1hp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका फोकस ज्यादा स्पोर्टी परफॉर्मेंस की बजाय रोजाना की आसान और किफायती राइड पर है.

इसमें LED हेडलाइट, फ्रंट डिस्क ब्रेक और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. बाइक में इको लाइट भी दी गई है, जो फ्यूल बचाने वाली राइडिंग में मदद कर सकती है. इसलिए कम बजट में डेली कम्यूट के लिए इसे देखा जा सकता है.

Bajaj Platina 110

अगर आपकी प्राथमिकता कम कीमत और रोजाना आरामदायक सफर है तो Bajaj Platina 110 भी एक ऑप्शन है. इसमें 115.45cc का इंजन मिलता है, जो करीब 8.60hp की पावर और 9.81Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक में पीछे मजबूत स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जो खराब और गड्ढों वाली सड़कों पर झटकों को संभालने में मदद करते हैं.

इसकी शुरुआती कीमत करीब 69,284 रुपये बताई गई है. कम कीमत की वजह से यह उन खरीदारों के लिए आकर्षक हो सकती है जो बाइक को मुख्य रूप से रोजाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं.

Bajaj Pulsar 125

अगर आप 1 लाख रुपये के बजट में ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें स्पोर्टी लुक के साथ अच्छी पावर भी मिले तो Bajaj Pulsar 125 को देखा जा सकता है. इसमें 124.4cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 11.8hp की पावर और 10.8Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस लिस्ट में यह ज्यादा पावर देने वाली बाइक है.

इसकी कीमत करीब 79,048 रुपये से शुरू होती है. इसका डिजाइन भी कम्यूटर बाइक की तुलना में ज्यादा स्पोर्टी है. इसलिए जो लोग रोजाना इस्तेमाल के साथ बाइक का लुक और परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन हो सकता है.

Hero Super Splendor XTEC

Hero Super Splendor XTEC भी इस बजट में आने वाली प्रमुख बाइक है. इसकी कीमत करीब 86,128 रुपये से शुरू होती है. इसमें 124.7cc का इंजन मिलता है, जो करीब 10.7hp की पावर और 10.6Nm का टॉर्क देता है. इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल LED हेडलाइट और Bluetooth कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. Bluetooth के जरिए कॉल और SMS अलर्ट जैसी जानकारी भी देखी जा सकती है. ऐसे खरीदार जो कम्यूटर बाइक के साथ मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए यह ऑप्शन जरूरी हो सकता है.

1 लाख रुपये के बजट में कौन-सी बाइक बेहतर?

अगर आप कम कीमत और रोजाना इस्तेमाल के लिए बाइक चाहते हैं तो Bajaj Platina 110 और TVS Star City Plus जैसे मॉडल पर विचार किया जा सकता है. वहीं ज्यादा पावर और स्पोर्टी डिजाइन चाहिए तो Bajaj Pulsar 125 बेहतर ऑप्शन हो सकती है. Honda Shine 125 उन लोगों के लिए देखी जा सकती है जो एक बैलेंस कम्यूटर बाइक चाहते हैं, जबकि Hero Super Splendor XTEC में फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है.

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