ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?

अरविंद केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान, विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा खेल?

गोवा में होने वाले आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक घेराबंदी शुरू कर दी है. पार्टी ने गोवा फर्स्ट नाम से गठबंधन का ऐलान किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Sep 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

2027 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते गोवा फर्स्ट नाम से गठबंधन का ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में अपने गठबंधन का ऐलान करते हुए बताया है कि गोवा फॉर्वड पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन किया गया है. यह गोवा को एक विकल्प देने के लिए बनाया गया है. 

 

दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी के सुअवसर पर पर गोवा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं. कहा जाता है कि जो भी शुभ काम किया जाए, वो गणेश जी का नाम लेकर करना चाहिए. तो गणेश चतुर्थी से अच्छा अवसर नहीं हो सकता था. आज हम गोवा में गोवा फॉर्वड पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस की घोषणा कर हे हैं. जिसका नाम है, गोवा फर्स्ट. यह अलायंस बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? यह अलायंस बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कई सालों से गोवा के लोग देख रहे हैं. उनके पास ऑप्शन नहीं है, या तो वो कांग्रेस को वोट देकर जीताते हैं, या फिर बीजेपी को वोट देकर जीताते हैं. और दोनों पार्टी के बीच में एक गठबंधन चल रहा है. 2017 में बीजेपी से परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS समिट पर गिरिराज सिंह बोले - 'देश में कुछ नाराज फूफा अब भी...'
BRICS समिट पर गिरिराज सिंह बोले - 'देश में कुछ नाराज फूफा अब भी...'
इंडिया
'यकीन नहीं हो रहा कि...', ब्रिक्स मेन्यू को लेकर कांग्रेस पर बरसे रिजिजू
'यकीन नहीं हो रहा कि...', ब्रिक्स मेन्यू को लेकर कांग्रेस पर बरसे रिजिजू
इंडिया
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
इंडिया
BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट का समापन, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
Highlights: ब्रिक्स समिट का समापन, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
Advertisement

वीडियोज

Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Bollywood News: 18 सितंबर का बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ दिलचस्प, ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को A सर्टिफिकेट (13.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
महाराष्ट्र
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget