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लॉन्ग ड्राइव पर जाने का है प्लान, जानें 100 पर्सेंट एथेनॉल वाली कार कितनी भरोसेमंद?

E100 Fuel Car Reliability: क्या 100% एथेनॉल से चलने वाली कारें लॉन्ग ड्राइव के लिए बेस्ट हैं? जानिए इंजन की मजबूती, माइलेज में गिरावट और हाईवे पर मिलने वाले फ्यूल पंप से जुड़ी सभी जरूरी बातें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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E100 Fuel Car Reliability: भारत में अभी एथेनॉल फ्यूल बेहद ही चर्चे में चल रहा है और इसे लेकर कई तरह ही बातें भी चल रही है. लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि, बिना एथेनॉल के पेट्रोल नहीं मिलेंगे. जिसके चलते अब लोगों को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही अपनी गाड़ी में भरवाना पड़ेगा. भारत में प्रदुषण को कम करने के लिए 100% एथेनॉल फ्यूल को भी मंजूरी मिल गई है. 

आज हम इस खबर में बात करेंगे कि, 100 पर्सेंट एथेनॉल वाली कार कितनी भरोसेमंद है और इससे हम अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या नहीं. तो चलिए जानतें हैं लॉन्ग ड्राइव पर एथेनॉल गाड़ियों का पूरा सच.

कितनी भरोसेमंद हैं ये गाड़ियां

बता दें कि, लोगों को डर लगा रहता है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से इंजन खराब हो सकता है. लेकिन आपको बता दें कि E100 गाड़ियां खास तौर पर इसी फ्यूल के लिए बनी होती हैं. इनके इंजन के पार्ट्स, पाइप्स और फ्यूल पंप को जंग रोधी मटीरियल से बनाया जाता है. ऐसा इस लिए है क्योंकि एथेनॉल नमी को जल्दी सोखता है. वहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर सामान्य पेट्रोल से काफी ज्यादा होता है. 

इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कार का इंजन चलते समय जरा भी आवाज नहीं करेगा और आपको एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करते समय कमाल की पावर और पिकअप महसूस होगा. इसलिए  E100 गाड़ियां के इंजन की रिलायबिलिटी को लेकर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: Hero Vida VX2 के किस वेरिएंट को खरीदने में है फायदा? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स

माइलेज में होगा गिरावट 

अगर आप फ्लेक्स फ्यूल कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकलने की सोच रहें हैं तो सबसे पहले आपको फ्यूल की खपत का कैलकुलेशन समझना जरूरी है. बता दें कि, एथेनॉल की डेंसिटी और कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है. इसका मतलब यह है कि उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज पेट्रोल के मुकाबले करीब 25% से 30% तक कम हो सकता है. 

लेकिन सरकार का प्लान एथेनॉल को पेट्रोल से काफी सस्ता बेचने का है. अगर एथेनॉल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले 30-35% कम रखी जाती है तो माइलेज कम होने के बावजूद आपका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार के बराबर या उससे भी कम बैठेगा.

फ्यूल पंप है अभी परेशानी 

आपको बता दें कि, अभी सबसे बड़ी समस्या फ्यूल स्टेशन की है. भारत में अभी E100 के पंप्स बेहद कम जगहों पर हैं. हालांकि, ये गाड़ियां फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर काम करती हैं. जिसका मतलब है कि अगर रास्ते में एथेनॉल न मिले तो आप इसमें सामान्य पेट्रोल डालकर भी बिना किसी झंझट के गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन अगर आप शुद्ध एथेनॉल के भरोसे ही पूरी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो आपको अभी फिलहाल फ्यूल पंप की कमी के कारण आपको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल की खोज से पहले एथेनॉल से ही चलती थीं गाड़ियां, फिर अब इतना बवाल क्यों?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
E100 Fuel Car Reliability Flex Fuel Vehicle Long Drive Ethanol Car Engine Damage E100 Mileage Drop Calculation
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