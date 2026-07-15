लॉन्ग ड्राइव पर जाने का है प्लान, जानें 100 पर्सेंट एथेनॉल वाली कार कितनी भरोसेमंद?

E100 Fuel Car Reliability: भारत में अभी एथेनॉल फ्यूल बेहद ही चर्चे में चल रहा है और इसे लेकर कई तरह ही बातें भी चल रही है. लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि, बिना एथेनॉल के पेट्रोल नहीं मिलेंगे. जिसके चलते अब लोगों को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही अपनी गाड़ी में भरवाना पड़ेगा. भारत में प्रदुषण को कम करने के लिए 100% एथेनॉल फ्यूल को भी मंजूरी मिल गई है.

आज हम इस खबर में बात करेंगे कि, 100 पर्सेंट एथेनॉल वाली कार कितनी भरोसेमंद है और इससे हम अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या नहीं. तो चलिए जानतें हैं लॉन्ग ड्राइव पर एथेनॉल गाड़ियों का पूरा सच.

कितनी भरोसेमंद हैं ये गाड़ियां

बता दें कि, लोगों को डर लगा रहता है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से इंजन खराब हो सकता है. लेकिन आपको बता दें कि E100 गाड़ियां खास तौर पर इसी फ्यूल के लिए बनी होती हैं. इनके इंजन के पार्ट्स, पाइप्स और फ्यूल पंप को जंग रोधी मटीरियल से बनाया जाता है. ऐसा इस लिए है क्योंकि एथेनॉल नमी को जल्दी सोखता है. वहीं, परफॉर्मेंस की बात करें तो एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर सामान्य पेट्रोल से काफी ज्यादा होता है.

इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कार का इंजन चलते समय जरा भी आवाज नहीं करेगा और आपको एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक करते समय कमाल की पावर और पिकअप महसूस होगा. इसलिए E100 गाड़ियां के इंजन की रिलायबिलिटी को लेकर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

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माइलेज में होगा गिरावट

अगर आप फ्लेक्स फ्यूल कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकलने की सोच रहें हैं तो सबसे पहले आपको फ्यूल की खपत का कैलकुलेशन समझना जरूरी है. बता दें कि, एथेनॉल की डेंसिटी और कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है. इसका मतलब यह है कि उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज पेट्रोल के मुकाबले करीब 25% से 30% तक कम हो सकता है.

लेकिन सरकार का प्लान एथेनॉल को पेट्रोल से काफी सस्ता बेचने का है. अगर एथेनॉल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले 30-35% कम रखी जाती है तो माइलेज कम होने के बावजूद आपका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार के बराबर या उससे भी कम बैठेगा.

फ्यूल पंप है अभी परेशानी

आपको बता दें कि, अभी सबसे बड़ी समस्या फ्यूल स्टेशन की है. भारत में अभी E100 के पंप्स बेहद कम जगहों पर हैं. हालांकि, ये गाड़ियां फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर काम करती हैं. जिसका मतलब है कि अगर रास्ते में एथेनॉल न मिले तो आप इसमें सामान्य पेट्रोल डालकर भी बिना किसी झंझट के गाड़ी चला सकते हैं. लेकिन अगर आप शुद्ध एथेनॉल के भरोसे ही पूरी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो आपको अभी फिलहाल फ्यूल पंप की कमी के कारण आपको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है.

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