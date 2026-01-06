हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Buying Guide: सेकेंड हैंड कार खरीदते समय न करें ये गलती, इन टिप्स से होगी बड़ी बचत

Car Buying Guide: सेकेंड हैंड कार खरीदते समय न करें ये गलती, इन टिप्स से होगी बड़ी बचत

अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. पुरानी कार खरीदते समय कागजात की जांच बहुत जरूरी होती है. आइए जानें सही प्लेटफॉर्म और आसान टिप्स ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में नई कार खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. बजट एक बड़ी परेशानी बन जाता है, खासकर तब जब कारों की कीमतें लगातार बढ़ रही हों. ऐसे में सेकेंड हैंड कार एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आती है. साल 2025 में GST 2.0 के बाद भले ही नई कारों की कीमतों में कुछ राहत मिली हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कम खर्च में अच्छी पुरानी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं. सही जानकारी और थोड़ी समझदारी से सेकेंड हैंड कार खरीदकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं.

कहां से खरीदें सेकेंड हैंड कार?

  • आजकल कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जहां अच्छी कंडीशन वाली पुरानी कार मिल जाती है. Cars24 जैसे प्लेटफॉर्म पर कई कारों पर 1.8 लाख रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है. यहां फाइनेंस और वारंटी जैसे फायदे भी मिलते हैं. वहीं Spinny पर कम ब्याज दर और आसान EMI पर सेकेंड हैंड कार लोन की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा Maruti Suzuki True Value और Mahindra First Choice जैसे प्लेटफॉर्म भी भरोसेमंद माने जाते हैं, जहां जांची-परखी कार मिलती है.

कार खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

  • सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले सबसे जरूरी है अपना बजट तय करना. इसके बाद कार की सर्विस हिस्ट्री जरूर देखें ताकि यह पता चल सके कि गाड़ी की सही तरीके से देखभाल हुई है या नहीं. ओडोमीटर रीडिंग और ओनरशिप डिटेल्स भी जांचना जरूरी है. कोशिश करें कि कार ज्यादा पुरानी न हो और बहुत ज्यादा चली हुई भी न हो. टेस्ट ड्राइव जरूर लें और ड्राइव करते समय इंजन की आवाज, ब्रेक, क्लच और सस्पेंशन पर ध्यान दें.

पेपरवर्क में न करें लापरवाही

  • पुरानी कार खरीदते समय कागजात की जांच बहुत जरूरी होती है. आरसी ट्रांसफर, इंश्योरेंस ट्रांसफर और नो ड्यूज सर्टिफिकेट सही तरीके से पूरे कराएं. अगर कार पहले फाइनेंस पर थी, तो बैंक से एनओसी लेना न भूलें. सही पेपरवर्क से भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है. अगर आप सही प्लेटफॉर्म चुनते हैं, पूरी जांच करते हैं और पेपरवर्क में सावधानी बरतते हैं, तो सेकेंड हैंड कार खरीदना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है. इससे आप नई कार के मुकाबले काफी पैसे बचा सकते हैं और जरूरत के हिसाब से अच्छी कार भी पा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च होने जा रही Tata Punch Facelift, जानिए फीचर्स और पावर

Published at : 06 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Second Hand Car Used Car Buying Tips Car Buying Guide Second-hand Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या.. | Bangladesh | Hindu
JNU Protest: JNU में शरजील और उमर खालिद के समर्थन में प्रदर्शन | Umar Khali | Delhi Riot Case
Yogi Cabinet Vistar: नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के PDA वाले दांव की काट | Akhilesh Yadav
JNU Protest: JNU में पीएम, गृह मंत्री के खिलाफ अपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियों हुआ वायरल
Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget