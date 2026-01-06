आज के समय में नई कार खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. बजट एक बड़ी परेशानी बन जाता है, खासकर तब जब कारों की कीमतें लगातार बढ़ रही हों. ऐसे में सेकेंड हैंड कार एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आती है. साल 2025 में GST 2.0 के बाद भले ही नई कारों की कीमतों में कुछ राहत मिली हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कम खर्च में अच्छी पुरानी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं. सही जानकारी और थोड़ी समझदारी से सेकेंड हैंड कार खरीदकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं.

कहां से खरीदें सेकेंड हैंड कार?

आजकल कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जहां अच्छी कंडीशन वाली पुरानी कार मिल जाती है. Cars24 जैसे प्लेटफॉर्म पर कई कारों पर 1.8 लाख रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है. यहां फाइनेंस और वारंटी जैसे फायदे भी मिलते हैं. वहीं Spinny पर कम ब्याज दर और आसान EMI पर सेकेंड हैंड कार लोन की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा Maruti Suzuki True Value और Mahindra First Choice जैसे प्लेटफॉर्म भी भरोसेमंद माने जाते हैं, जहां जांची-परखी कार मिलती है.

कार खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले सबसे जरूरी है अपना बजट तय करना. इसके बाद कार की सर्विस हिस्ट्री जरूर देखें ताकि यह पता चल सके कि गाड़ी की सही तरीके से देखभाल हुई है या नहीं. ओडोमीटर रीडिंग और ओनरशिप डिटेल्स भी जांचना जरूरी है. कोशिश करें कि कार ज्यादा पुरानी न हो और बहुत ज्यादा चली हुई भी न हो. टेस्ट ड्राइव जरूर लें और ड्राइव करते समय इंजन की आवाज, ब्रेक, क्लच और सस्पेंशन पर ध्यान दें.

पेपरवर्क में न करें लापरवाही

पुरानी कार खरीदते समय कागजात की जांच बहुत जरूरी होती है. आरसी ट्रांसफर, इंश्योरेंस ट्रांसफर और नो ड्यूज सर्टिफिकेट सही तरीके से पूरे कराएं. अगर कार पहले फाइनेंस पर थी, तो बैंक से एनओसी लेना न भूलें. सही पेपरवर्क से भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है. अगर आप सही प्लेटफॉर्म चुनते हैं, पूरी जांच करते हैं और पेपरवर्क में सावधानी बरतते हैं, तो सेकेंड हैंड कार खरीदना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है. इससे आप नई कार के मुकाबले काफी पैसे बचा सकते हैं और जरूरत के हिसाब से अच्छी कार भी पा सकते हैं.

