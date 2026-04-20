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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या सही Tyre Pressure से बढ़ता है Mileage? जानें सच्चाई और जरूरी मेंटेनेंस टिप्स

क्या सही Tyre Pressure से बढ़ता है Mileage? जानें सच्चाई और जरूरी मेंटेनेंस टिप्स

Tyre Pressure Maintenance Tips: क्या सही टायर प्रेशर से बढ़ सकता है आपकी कार की माइलेज? जानें कैसे टायर का सही प्रेशर बनाए रखकर आप Fuel की बचत कर सकते हैं और कार की परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 05:12 PM (IST)
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अक्सर लोग सोचते हैं कि टायर में हवा भरवाना सिर्फ पंचर से बचने के लिए जरूरी है, लेकिन असल में इसका सीधा असर आपकी कार की माइलेज पर भी पड़ता है. जब टायर में हवा कम होती है, तो टायर ज्यादा दबते हैं और सड़क से ज्यादा रगड़ खाते हैं. इससे इंजन को कार चलाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है. अगर आप सही टायर प्रेशर बनाए रखते हैं, तो कार आसानी से चलती है और इंजन पर कम दबाव पड़ता है. इसका सीधा फायदा यह होता है कि माइलेज बेहतर हो जाती है. इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सही टायर प्रेशर फ्यूल बचाने में मदद करता है.

कम और ज्यादा टायर प्रेशर क्यों है नुकसानदायक

अगर टायर में हवा कम है, तो न सिर्फ माइलेज घटती है बल्कि टायर जल्दी घिसते भी हैं. इससे कार का बैलेंस भी खराब हो सकता है और ब्रेक लगाने में ज्यादा दूरी लगती है. वहीं अगर टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भर दी जाए, तो भी यह सुरक्षित नहीं है. ज्यादा प्रेशर होने से टायर का बीच वाला हिस्सा जल्दी घिसता है और सड़क पर पकड़ कम हो जाती है. इससे सफर कम आरामदायक हो जाता है और फिसलने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए हमेशा कंपनी की ओर से बताए गए सही प्रेशर पर ही टायर में हवा भरनी चाहिए.

सही Tyre Pressure कैसे पता करें और कब चेक करें?

हर कार के लिए सही टायर प्रेशर अलग होता है, जिसकी जानकारी आपको कार के दरवाजे के पास लगे स्टिकर या मैनुअल में मिल जाती है. टायर प्रेशर को हर 2 से 3 हफ्ते में एक बार जरूर चेक करना चाहिए. ध्यान रखें कि प्रेशर हमेशा ठंडे टायर में ही चेक करें, क्योंकि चलने के बाद टायर गर्म हो जाते हैं और सही रीडिंग नहीं मिलती. आजकल कई कारों में TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) भी आता है, जिससे आप आसानी से टायर प्रेशर की जानकारी पा सकते हैं.

Mileage बढ़ाने के लिए जरूरी मेंटेनेंस टिप्स

सिर्फ टायर प्रेशर ही नहीं, बल्कि कुछ और आदतें भी आपकी कार की माइलेज पर असर डालती हैं. हमेशा स्मूद ड्राइविंग करें और अचानक तेज एक्सीलरेटर या ब्रेक लगाने से बचें. समय पर सर्विस करवाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ इंजन और सही ऑयल से कार बेहतर चलती है. इसके अलावा कार में बेकार का वजन न रखें, क्योंकि ज्यादा वजन से फ्यूल की खपत बढ़ती है. इन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपनी कार की माइलेज को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 20 Apr 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Mileage Auto News Car Fuel Tyre Pressure
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