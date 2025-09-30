हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद सिर्फ 69 हजार रुपये में मिल रही TVS Star City Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर

GST कट के बाद सिर्फ 69 हजार रुपये में मिल रही TVS Star City Plus, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक खरीदना पहले से सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि टीवीएस स्टार सिटी प्लस की अब क्या नई कीमत है और मार्केट में किससे मुकाबला होता है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 11:47 AM (IST)
जीएसटी कटौती के बाद टू-व्हीलर्स खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. ऐसे में अगर आप एक किफायती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए TVS Star City Plus खरीदना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इस बाइक पर 28 फीसदी जीएसटी और 1 फीसदी सेस की जगह अब सिर्फ 18 फीसदी जीएसटी लगेगी. इसके चलते बाइक की एक्स-शोरूम कीमत में लगभग 8500 रुपये तक की कमी देखने को मिल रही है.

GST कटौती के बाद TVS Star City Plus की एक्स-शोरूम कीमत नोएडा में 69 हजार 300 रुपये है, जो कि ड्रम वेरिएंट के लिए है. इसके अलावा डिस्क वेरिएंट के लिए ये कीमत 72 हजार 900 रुपये रह गई है. बाइक की ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

TVS Star City Plus में मिलते हैं ये फीचर्स

TVS Star City Plus BS-VI कंप्लायंट है और इसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. बाइक में बेहतर विजिबिलिटी के लिए फुल LED हेडलैंप इकोनोमीटर, सर्विस रिमाइंडर और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर और USB चार्जर जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

TVS Star City Plus में डुअल-टोन सीट और 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रॉलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. यह लंबी सवारी के लिए काफी कंफर्टेबल है. बाइक मोनो टोन और डुअल-टोन वेरिएंट्स में भी मौजूद है. इसमें स्पोर्टी डुअल-टोन मफलर, मिरर्स और 3D प्रीमियम लोगो जैसे स्टाइलिश एलिमेंट्स जैसे स्टाइलिश एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं.

टीवीएस स्टार सिटी प्लस का पावरट्रेन

टीवीएस की इस बाइक में 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 8.08 Hp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस बाइक का डिजाइन काफी इम्प्रेस करता है. इसकी लंबाई 1980 mm, चौड़ाई 750mm, ऊंचाई 1080 mm, व्हीबलेस 1260mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 172mm है.

बाइक के कुल वजन की बात करें तो यह 109 किलो और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है. इस बाइक के फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में 110 mm ड्रम ब्रेक लगे हैं. TVS Star City Plus  बाइक Hero Splendor Plus, Honda Shine और Bajaj Platina जैसी अन्य 110 सीसी की माइलेज वाली बाइक्स को टक्कर देती है

रेट्रो लुक के साथ Bullet को टक्कर दे सकती है नई Honda CB350C, जानिए कीमत और खासियत

Published at : 30 Sep 2025 11:47 AM (IST)
TVS Star City Plus GST Reforms 2025 TVS Star City Plus Price Reduction
