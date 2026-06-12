Punch से लेकर Tiago तक, इस तारीख से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां, कंपनी ने किया ऐलान

टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि कंपनी 1 जुलाई 2026 से अपनी कारों और SUV की कीमतें बढ़ाने जा रही है. कंपनी के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1.5 फीसदी तक होगी और इसमें पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां यानी ICE मॉडल और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV दोनों शामिल होंगे.

कंपनी ने बताया कि यह कदम बढ़ती इनपुट कॉस्ट और लगातार बने हुए महंगाई के दबाव की भरपाई के लिए उठाया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि वह लागत में बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है लेकिन कुछ असर ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है.

कब से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां?

TMPV ने साफ किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी हर मॉडल और वेरिएंट पर अलग-अलग होगी. कंपनी के मुताबिक इस दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि हर गाड़ी की वैल्यू प्रपोजिशन यानी कीमत के हिसाब से मिलने वाली खूबियां बरकरार रहें.

नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. ऐसे में जो ग्राहक Tata की कोई कार या SUV खरीदना चाहते हैं उनके पास 30 जून तक पुरानी कीमतों पर गाड़ी बुक करने का मौका है. आमतौर पर ऐसे ऐलान के बाद महीने के आखिरी दिनों में डीलरशिप पर बुकिंग बढ़ जाती है.

कौन-सी पॉपुलर गाड़ियां होंगी महंगी?

इस कीमत बढ़ोतरी का असर कंपनी की कई पॉपुलर गाड़ियों पर पड़ सकता है. इनमें Punch, Nexon, Curvv, Harrier, Safari, Tiago, Tigor और Altroz जैसी कारें शामिल हैं. हालांकि अभी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ेगी, लेकिन यह तय है कि अलग-अलग मॉडल्स में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी.

कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें भी तेजी से पॉपुलर

आज Tata Motors देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है. खासकर Punch और Nexon जैसी SUVs को लोगों का खूब प्यार मिला है. वहीं कंपनी की इलेक्ट्रिक कारें भी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. ऐसे में कीमत बढ़ने का असर सीधे उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नई Tata कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं.

अगर आप आने वाले दिनों में टाटा की कोई कार खरीदने वाले हैं तो आपके लिए जून का महीना फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि 1 जुलाई के बाद वही गाड़ी ज्यादा महंगी हो सकती है. इसलिए अगर बजट तैयार है और कार खरीदने का मन बना चुके हैं तो जल्दी फैसला लेना आपके पैसे बचा सकता है.

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