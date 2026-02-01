हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBudget 2026: Nexon-Punch और Windsor EV होंगी सस्ती, बजट में किया गया ये ऐलान

Budget 2026: Nexon-Punch और Windsor EV होंगी सस्ती, बजट में किया गया ये ऐलान

Budget 2026: बजट 2026 में EV सेक्टर को बड़ी राहत मिली है. लिथियम-आयन बैटरी, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और बायोगैस ब्लेंडेड CNG पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यानी 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया है. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं. बजट 2026 में सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी छूट को जारी रखने का फैसला किया है. इस कदम को देश में EV मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बड़ा माना जा रहा है.

वित्त मंत्री ने बताया कि लिथियम-आयन सेल्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी जा रही बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा. यह छूट अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में उपयोग होने वाली लिथियम-आयन सेल्स पर भी लागू होगी. सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी. इसके साथ ही EV सेक्टर की लागत घटेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है.

EV इंडस्ट्री को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

Union Budget 2026 में टैरिफ छूट को जारी रखना सरकार की उस नीति को दिखाता है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है. लिथियम-आयन बैटरियां EV इंडस्ट्री की रीढ़ मानी जाती हैं और इनके निर्माण से जुड़े उपकरणों पर टैक्स राहत से निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज पर जोर दिया जा रहा है.

क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए भी टैक्स राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी. इसका उद्देश्य देश में ही जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करना है.

बायोगैस ब्लेंडेड CNG को टैक्स में बड़ी राहत

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बायोगैस ब्लेंडेड CNG को लेकर भी अहम ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब बायोगैस ब्लेंडेड CNG पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा जाएगा. इस फैसले से बायोगैस आधारित ईंधन सस्ता होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. 

स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस

बजट 2026 में EV सेक्टर, बैटरी स्टोरेज और बायोगैस जैसे क्षेत्रों को दी गई राहत से साफ है कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास पर लगातार जोर दे रही है. 

 ये भी पढ़ें: Budget 2026: अब सड़क पर गाड़ियां चलाना होगा सस्ता! बजट में CNG को लेकर ये बड़ा ऐलान

Published at : 01 Feb 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Budget India Budget EV Sector Budget 2026 Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे', बजट पर बोलीं Mamata Banerjee | PM Modi
Union Budget 2026: बजट के बाद Giriraj Singh ने PM Modi को क्यों कहा धन्यवाद? |
Union Budget 2026: 'भाषण में बंगाल का जिक्र तक नहीं..'- Abhishek Banerjee | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: जूतों से लेकर मोबाइल तक..बजट 2026 की देंखे पूरी लिस्ट | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: बजट पर SP Singh Baghel की आई प्रतिक्रिया | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
IND vs PAK U19: क्या आयुष म्हात्रे ने मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ? अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला जा रहा भारत-पाक मैच
क्या आयुष म्हात्रे ने मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ? अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला जा रहा भारत-पाक मैच
बॉलीवुड
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
लाइफस्टाइल
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
फरवरी शुरू होते ही शुरू हो जाएगा मोहब्बत का त्योहार, जानें वैलेंटाइन वीक में कब-कौन सा दिन?
हेल्थ
Budget 2026: देश में बनाई जाएंगी 1000 से ज्यादा इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, दवाओं के विकास में आएगी तेजी
देश में बनाई जाएंगी 1000 से ज्यादा इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, दवाओं के विकास में आएगी तेजी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget