सैफ अली खान के जीजा ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी EV, एक ही जगह पर घूम सकती है 360 डिग्री

बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू इन दिनों अपनी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार को लेकर चर्चा में हैं. कुणाल ने हाल ही में मर्सिडीज-बेंज की बेहद शानदार और हाईटेक इलेक्ट्रिक SUV G 580 खरीदी है. इस लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV की कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. खास बात यह है कि यह सिर्फ एक महंगी कार नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी मॉडर्न तकनीक दी गई है जो इसे दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह SUV एक ही जगह पर लगभग 360 डिग्री घूम सकती है, जिसे कंपनी G-Turn फीचर कहती है.

मर्सिडीज-बेंज G 580 दिखने में नॉर्मल G-Wagon जैसी ही लगती है. इसका बॉक्सी डिजाइन, बड़ी बॉडी, गोल LED हेडलाइट्स और दमदार रोड प्रजेंस इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं. हालांकि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मॉडल है, लेकिन कंपनी ने इसके क्लासिक लुक को बरकरार रखा है ताकि G-Class पसंद करने वालों को वही पहचान और आकर्षण मिल सके.

क्या हैं गाड़ी के खास फीचर्स?

इस SUV की सबसे चर्चित तकनीक G-Turn है. इसमें चार अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो हर पहिये को अलग-अलग कंट्रोल करती हैं. इसी तकनीक की मदद से यह SUV कठिन रास्तों पर आसानी से घूम सकती है और जरूरत पड़ने पर लगभग अपनी जगह पर ही गोल-गोल घूमने की क्षमता रखती है. यह फीचर ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान काफी यूजफुल माना जाता है और देखने में भी बेहद आकर्षक लगता है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक SUV किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है. इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलकर करीब 587 हॉर्सपावर की ताकत और 1,164 Nm का जबरदस्त टॉर्क पैदा करती हैं. इतनी ताकत की बदौलत यह भारी-भरकम SUV महज 4.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

गाड़ी की रेंज और परफॉर्मेंस

बैटरी और रेंज के मामले में भी यह SUV काफी दमदार है. इसमें 116 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 473 किलोमीटर तक चलने का दावा करता है. इसके अलावा यह 200 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 32 मिनट का समय लगता है.

कार का इंटीरियर किसी लग्जरी होटल के कमरे जैसा लगता है. इसमें दो 12.3 इंच की बड़ी डिजिटल स्क्रीन, लेटेस्ट MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम लेदर सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स दिए गए हैं. यात्रियों को आराम और प्रीमियम फील देने के लिए इसमें हर मॉडर्न सुविधा मौजूद है.

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए भी यह SUV किसी सपने से कम नहीं है. मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस, ऑफ-रोड तकनीक और चारों पहियों पर अलग-अलग मोटर की मदद से यह कठिन रास्तों, पहाड़ी इलाकों और खराब सड़कों पर भी शानदार प्रदर्शन कर सकती है.

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