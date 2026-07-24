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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda ZR-V Review: माइलेज में शानदार, चलाने में दमदार… लेकिन ज्यादा कीमत बन सकती है सबसे बड़ी चुनौती

Honda ZR-V Review: माइलेज में शानदार, चलाने में दमदार… लेकिन ज्यादा कीमत बन सकती है सबसे बड़ी चुनौती

Honda ZR-V Review: 22.7 KM/L का शानदार माइलेज और 181 BHP की पावर. जानिए होंडा की इस नई इम्पोर्टेड Hybrid SUV के लुक्स, फीचर्स और क्या भारी कीमत बनेगी चुनौती.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 24 Jul 2026 01:31 PM (IST)
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Honda ZR-V Review: जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा का बाजार भारत में भी काफी बड़ा है. लेकिन इसके बाद भी कंपनी को सिविक और सीआर-वी को बंद करना पड़ा. हालांकि, होंडा एक बार फिर प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार है. कंपनी भारत में अपनी नई फ्लैगशिप हाइब्रिड एसयूवी होंडा ZR-V को सीबीयू यानी इम्पोर्टेड रूट के जरिए सीमित संख्या में पेश कर रही है. 

बता दें कि, ट्रैक पर टेस्टिंग के दौरान इस कार ने अपने ड्राइविंग डायनामिक्स, प्रीमियम फिनिशिंग और शानदार माइलेज से काफी प्रभावित किया है. हालांकि, इम्पोर्टेड मॉडल होने के कारण इसकी ज्यादा कीमत और कुछ फीचर्स की कमी इसके लिए थोड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर सकती है. चलिए जानतें हैं होंडा की इस दमदार के कार के बारें में.

मिलेगा 181 BHP का दमदार हाइब्रिड इंजन 

बता दें कि, होंडा ZR-V में 2.0-लीटर का स्ट्रांग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है. जो पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर 181 bhp की पावर और 315 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

यह कार एकदम ईवी मोड में स्टार्ट होती है और स्पीड पकड़ते ही इंजन बिना किसी झटके के पावर देने लगता है. कंपनी का दावा है कि यह 22.7 किमी/लीटर का जबरदस्त माइलेज देती है. जबकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी यह आसानी से 16 से 18 किमी/लीटर का माइलेज दे सकती है.

यह भी पढ़ें: Tata Nexon EV की बढ़ी टेंशन, Kia ने उतारी 526KM रेंज वाली नई Electric SUV

मिलेगा स्पोर्टी ड्राइविंग डायनामिक्स 

होंडा की यह कार गाड़ी चलाने वाले शौकीनों के लिए यह एसयूवी बेहद मजेदार साबित होगी. लो-स्लग ड्राइविंग पोजीशन और सुपरकार्स जैसे मेटल पैडल शिफ्टर्स इसके स्टीयरिंग फील को बहुत खास बनाते हैं. eCVT गियरबॉक्स हल्के हाथों से ड्राइव करने पर काफी स्मूथ और क्विक रिस्पॉन्स देता है. 

जबकि इसका स्टीयरिंग व्हील हल्का होने के बावजूद मोड़ पर बहुत बेहतरीन फीडबैक देता है. साइज में बड़ी होने के बाद भी यह भारी महसूस नहीं होती और तेज मोड़ों पर भी इसकी रोड ग्रिप और हैंडलिंग काफी बैलेंस बनाई रखती है.

फीचर्स और केबिन में है थोड़ी कमी

बता दें कि, लुक्स के मामले में होंडा ZR-V का फ्रंट मासेराती कार जैसा अहसास कराता है. जिससे इसे एक प्रीमियम रोड प्रेजेंस मिलती है. इसका ऑल-ब्लैक इंटीरियर और फिनिशिंग क्वालिटी काफी रिच है. 

हालांकि, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका छोटा और बेसिक टचस्क्रीन सिस्टम है. साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ जैसे जरूरी फीचर्स गायब हैं. हालांकि, बूट स्पेस में ऑटो-क्लोज बटन जैसे कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं जो लगेज निकालते समय काफी काम आते हैं.

कीमत बन सकती है चुनौती

जानकारी दें दे कि, सीबीयू रूट से आने के कारण इस एसयूवी पर भारी टैक्स लगेगा. जिससे इसकी संभावित कीमत 40 लाख से 45 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच हो सकती है. इस प्राइस पर इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी बड़ी एसयूवी से होगा.

जो इससे ज्यादा फीचर्स और 7-सीटर स्पेस देती हैं. हालांकि, अपने दमदार लुक्स, होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी और रिकॉर्ड तोड़ माइलेज के दम पर यह गिने-चुने शौकीन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में जरूर कामयाब रहेगी.

यह भी पढ़ें: अब सफर होगा और भी लग्जरी, Force की नई 16-सीटर वैन में मिलेंगे प्रीमियम कार जैसे फीचर्स

Published at : 24 Jul 2026 01:30 PM (IST)
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