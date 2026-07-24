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हिंदी न्यूज़ऑटोKia Syros EV खरीदने का बना रहे हैं प्लान? 2 लाख रुपये Down Payment के बाद जानें EMI का पूरा हिसाब

Kia Syros EV खरीदने का बना रहे हैं प्लान? 2 लाख रुपये Down Payment के बाद जानें EMI का पूरा हिसाब

Kia Syros EV price loan EMI calculation: किआ साइरोस EV खरीदने का है प्लान? सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर घर लाएं 526KM रेंज वाली ये SUV. जानिए 5 और 7 साल की अवधि पर हर महीने कितनी बनेगी EMI.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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Kia Syros EV price loan EMI calculation: भारत में अपना मार्केट बना चुकी किआ ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में अपनी एक और नई कार लॉन्च कर दी है. हम बात कर रहे हैं किआ साइरोस ईवी की. जिसके लॉन्च होने के बाद से ही इस कार की जमकर चर्चा हो रही है. 

इसलिए आज हम भी इस खबर में आपको बताएंगे की अगर आप किआ साइरोस ईवी खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कैसे खरीद सकते हैं और आपकी महीने की ईएमआई कितनी होगी. तो चलिए जानतें हैं कि, 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद इस कार की कितनी ईएमआई बैठती है.

क्या है बेस वेरिएंट की कीमत?

बता दें कि, किआ साइरोस ईवी के बेस वेरिएंट HTK की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये रखी गई है. अलग-अलग राज्यों में आरटीओ शुल्क, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 14.20 लाख रुपये के आसपास बैठती है. 

ईवी पर राज्य सरकारों की सब्सिडी और कम टैक्स का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है. अगर आप 51.4 kWh वाले बड़े बैटरी पैक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ऑन-रोड बजट 17 लाख से 21 लाख रुपये तक जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Fronx vs Venue, माइलेज के मामले में कौन है आगे? खरीदने से पहले जानें किस कार से होगी ज्यादा बचत

डाउन पेमेंट के बाद कितना होगा कार लोन?

अगर आप किआ साइरोस ईवी के बेस वेरिएंट के लिए 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट जमा करते हैं. तो बाकी बचे लगभग 12.20 लाख रुपये की रकम के लिए आपको बैंक से ईवी लोन लेना होगा. 

आज के समय में सरकारी और प्राइवेट बैंक्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खास ग्रीन कार लोन ऑफर कर रहे हैं. जिनकी ब्याज दरें सामान्य पेट्रोल कारों से सस्ती होती हैं. औसतन 8.5% से 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर बैंक आसानी से यह लोन अप्रूव कर देते हैं.

हर महीने कितनी बनेगी EMI?

अगर लोन के गणित को समझें तो आप 12.20 लाख रुपये का ईवी लोन 8.5% की ब्याज दर पर 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 25,000 रुपये बनेगी. 

वहीं अगर आप लोन का समय बढ़ाकर 7 साल करवा लेते हैं, ताकि हर महीने जेब पर बोझ न पड़े, तो आपकी मासिक किश्त घटकर करीब 19,300 रुपये रह जाएगी. यानी हर महीने लगभग 19 से 25 हजार रुपये चुकाकर आप इस फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार को आराम से चला सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Tata Nexon EV की बढ़ी टेंशन, Kia ने उतारी 526KM रेंज वाली नई Electric SUV

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Kia Syros EV Price Loan EMI Calculation Kia Syros EV Base Variant On Road Price Kia Syros EV Monthly Instalment
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