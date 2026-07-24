Kia Syros EV price loan EMI calculation: भारत में अपना मार्केट बना चुकी किआ ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में अपनी एक और नई कार लॉन्च कर दी है. हम बात कर रहे हैं किआ साइरोस ईवी की. जिसके लॉन्च होने के बाद से ही इस कार की जमकर चर्चा हो रही है.

इसलिए आज हम भी इस खबर में आपको बताएंगे की अगर आप किआ साइरोस ईवी खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कैसे खरीद सकते हैं और आपकी महीने की ईएमआई कितनी होगी. तो चलिए जानतें हैं कि, 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद इस कार की कितनी ईएमआई बैठती है.

क्या है बेस वेरिएंट की कीमत?

बता दें कि, किआ साइरोस ईवी के बेस वेरिएंट HTK की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये रखी गई है. अलग-अलग राज्यों में आरटीओ शुल्क, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 14.20 लाख रुपये के आसपास बैठती है.

ईवी पर राज्य सरकारों की सब्सिडी और कम टैक्स का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है. अगर आप 51.4 kWh वाले बड़े बैटरी पैक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ऑन-रोड बजट 17 लाख से 21 लाख रुपये तक जा सकता है.

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डाउन पेमेंट के बाद कितना होगा कार लोन?

अगर आप किआ साइरोस ईवी के बेस वेरिएंट के लिए 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट जमा करते हैं. तो बाकी बचे लगभग 12.20 लाख रुपये की रकम के लिए आपको बैंक से ईवी लोन लेना होगा.

आज के समय में सरकारी और प्राइवेट बैंक्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खास ग्रीन कार लोन ऑफर कर रहे हैं. जिनकी ब्याज दरें सामान्य पेट्रोल कारों से सस्ती होती हैं. औसतन 8.5% से 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर बैंक आसानी से यह लोन अप्रूव कर देते हैं.

हर महीने कितनी बनेगी EMI?

अगर लोन के गणित को समझें तो आप 12.20 लाख रुपये का ईवी लोन 8.5% की ब्याज दर पर 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 25,000 रुपये बनेगी.

वहीं अगर आप लोन का समय बढ़ाकर 7 साल करवा लेते हैं, ताकि हर महीने जेब पर बोझ न पड़े, तो आपकी मासिक किश्त घटकर करीब 19,300 रुपये रह जाएगी. यानी हर महीने लगभग 19 से 25 हजार रुपये चुकाकर आप इस फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार को आराम से चला सकते हैं.

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