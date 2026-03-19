Tata Sierra, Victoris या Citroen Basalt, किस गाड़ी का लोहा सबसे मजबूत? यहां जानिए सेफ्टी रेटिंग

आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ लुक और फीचर्स ही नहीं बल्कि सेफ्टी को भी सबसे ज्यादा महत्व देने लगे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट करता है, जिससे यह पता चलता है कि एक्सीडेंट के समय कार कितनी सेफ है? हाल ही में कुछ नई और पॉपुलर SUV कारों का क्रैश टेस्ट किया गया जिसमें उनकी सेफ्टी का सीधा मुकाबला देखने को मिला.

Tata Sierra

इस टेस्ट में सबसे ज्यादा Tata Sierra को रेटिंग मिली. इस कार को एडल्ट और चाइल्ड दोनों में 5-स्टार रेटिंग मिली.इसे एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.14 अंक मिले, जो काफी शानदार माने जाते हैं. साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 16 में से 16 अंक मिले. इससे यह एक सुरक्षित फैमिली कार बनकर सामने आई.

Maruti Suzuki Victoris

इसके मुकाबले में Maruti Suzuki Victoris ने भी शानदार प्रदर्शन किया. इसे भी एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग मिली.एडल्ट सेफ्टी में इसका स्कोर 31.66 रहा, जो सिएरा से थोड़ा ज्यादा है. क्रैश टेस्ट में इसने फ्रंट और साइड दोनों में मजबूत सुरक्षा दिखाई जिससे यह भी एक भरोसेमंद SUV साबित होती है.

Citroen C3 Aircross

वहीं Citroen C3 Aircross ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया.इसे एडल्ट सेफ्टी में 5-स्टार मिले, लेकिन बच्चों की सुरक्षा में 4-स्टार रेटिंग मिली.कुछ टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस खासकर फ्रंटल क्रैश में थोड़ी कमजोर रही, हालांकि साइड सेफ्टी अच्छी पाई गई.

Citroen Basalt

लिस्ट में चौथे नंबर पर Citroen Basalt रही. इस कार को एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग मिली. फ्रंटल ऑफसेट में इस गाड़ी को 16 में से 10.19 अंक मिले, जिसमें रेटिंग ठीक-ठाक से लेकर पर्याप्त रही. चाइल्ड सेफ्टी में इसे 49 में से 35.90 अंक मिले, जिससे इसे 4-स्टार मिले. इसका स्कोर बाकी कारों से कम रहा, जिससे साफ है कि सेफ्टी के मामले में यह अन्य मॉडल्स के मुकाबले थोड़ी कमजोर है.

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