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हिंदी न्यूज़ऑटोन ड्राइविंग लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन, इतने हजार रुपये में मिल जाएगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

न ड्राइविंग लाइसेंस और न ही रजिस्ट्रेशन, इतने हजार रुपये में मिल जाएगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

Ampere Reo VYB: इस स्कूटर में फीचर्स के तौर पर कई जरूरी चीजें दी गई हैं. स्कूटर में की-लेस गो सिस्टम, प्रीमियम की-फॉब, रिवर्स मोड. पूरी LED लाइटिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फीचर्स दिए गए हैं.

Reported By : क़मरजहां |  Updated at : 18 Jun 2026 11:22 AM (IST)
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भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी स्विच कर रहे हैं. ऐसे में Ampere Reo VYB नाम का एक नया लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है. इस स्कूटर को लेकर खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए न तो किसी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही स्कूटर के लिए आरटीओ रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है. इस स्कूटर को छात्र, बुजुर्ग और पहली बार खरीदने वाले ग्राहक आराम से चला सकते हैं. 

कितनी है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत?

Ampere Reo VYB के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 69 हजार 499 रुपये है. यह मॉडल कंपनी का प्रीमियम वर्जन है, इसमें डिजाइन, फीचर्स और लुक के मामले में कई अपडेट्स किए गए हैं. पहले मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी है. इस स्कूटर के फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें LED DRL दिया गया है और साइड बॉडी पर एम्बिएंट लाइट दी गई है. इसे वॉर्म व्हाइट, पेस्टर पर्पल, डार्क ग्रे और एक्वा मेटेलिक जैसे चार कलर्स में लॉन्च किया गया है. 

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Ampere Reo VYB स्कूटर में 1.44 kWh कैपेसिटी की LFP बैटरी लगाई गई है. Ampere कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में यह स्कूटर 80 किलोमीटर तक चल सकता है. इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी स्पीड की बात करें तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से यह चल सकता है. इस स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती. स्कूटर को चार्ज होने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है. 

इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फीचर्स के तौर पर कई जरूरी चीजें दी गई हैं. स्कूटर में की-लेस गो सिस्टम, प्रीमियम की-फॉब, रिवर्स मोड. पूरी LED लाइटिंग, LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, , मेन स्टैंड और 24 लीटर की अंडर-सीट स्टोरेज जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें 0.25 kW की हब मोटर दी है, जो 35 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. इसके आगे 12 इंच का अलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक दिया गया है, जबकि पीछे 10 इंच का व्हील मिलता है. इसमें 140 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 1310 मिमी का व्हीलबेस मिलता है, जिसे शहर की सड़कों पर आरामदायक और बैलेंस राइडिंग देने में मदद करता है. इस स्कूटर को खासतौर पर शहरों और रोजाना के यूज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके अलावा यह लास्ट-माइल डिलीवरी सेवाओं के लिए भी जरूरी साबित हो सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 18 Jun 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Scooter Ampere Reo VYB Ampere Reo VYB Range
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