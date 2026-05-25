केमिकल फ्लशिंग कैसे आपके पूरे AC सिस्टम को कर सकती है बर्बाद? जानिए कार से जुड़े जरूरी टिप्स

गर्मी का मौसम आते ही लोग अपनी कार के AC की सर्विस करवाने लगते हैं, ताकि सफर आरामदायक बना रहे. लेकिन अक्सर जल्दबाजी, अधूरी जानकारी और सस्ते काम के चक्कर में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसका नुकसान बाद में हजारों या लाखों रुपए तक पहुंच जाता है.कई बार AC कुछ समय तक सही चलता रहता है, इसलिए लोगों को लगता है कि सब ठीक है.लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम खराब होता रहता है और जब असली दिक्कत सामने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.

कार के AC सिस्टम में सबसे अहम हिस्सा कंप्रेसर होता है.अगर इसके अंदर गंदगी, कार्बन या खराब ऑयल जमा हो जाए, तो धीरे-धीरे पूरा सिस्टम प्रभावित होने लगता है.कई बार गलत तरीके से की गई सर्विसिंग के कारण कंप्रेसर के अंदर कार्बन फैल जाता है, जो पाइप, कंडेंसर और दूसरे पार्ट्स को चोक कर देता है.इसके बाद AC की कूलिंग कम होने लगती है, आवाज आने लगती है और अंत में पूरा सिस्टम जवाब दे देता है.ऐसी स्थिति में सिर्फ एक पार्ट बदलने से काम नहीं चलता, बल्कि पूरा AC सिस्टम बदलना पड़ सकता है, क्योंकि पुराना खराब पार्ट नए कंप्रेसर को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

इस बात को जानना जरूरी

अक्सर लोग AC सर्विस के दौरान कैमिकल फ्लशिंग करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सिस्टम जल्दी साफ हो जाएगा. लेकिन कई सस्ते और तेज कैमिकल AC के अंदर मौजूद पार्ट्स को नुकसान पहुंचा देते हैं. ये कैमिकल पाइप, सील और अंदरूनी सतहों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे बाद में लीकेज और ब्लॉकेज जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं.कई बार जो नुकसान सामान्य इस्तेमाल से सालों में नहीं होता, वह गलत कैमिकल कुछ ही समय में कर देता है.इसलिए सिर्फ जल्दी काम खत्म करने या कम पैसे बचाने के चक्कर में गलत सर्विस करवाना भारी पड़ सकता है.

AC सर्विस का सही तरीका यह माना जाता है कि पहले पूरे सिस्टम को अच्छी तरह चेक किया जाए. अगर गैस कम है या सर्विस की जरूरत है तो मशीन से कम से कम 30 से 45 मिनट तक वैक्यूम प्रोसेस करनी चाहिए. इस प्रक्रिया से पुरानी गैस, नमी और गंदगी पूरी तरह बाहर निकलती है. अगर नमी सिस्टम में रह जाए तो नया ऑयल और नई गैस भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते. यही कारण है कि कई बार गैस भरवाने के बाद भी AC अच्छी कूलिंग नहीं देता.

सही फ्लशिंग और ऑयल का इस्तेमाल

इसके अलावा सही फ्लशिंग और सही ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है. हर कार के AC सिस्टम के लिए अलग प्रकार का ऑयल और गैस निर्धारित होती है. अगर गलत ऑयल डाल दिया जाए या अधूरी सफाई की जाए, तो कंप्रेसर पर दबाव बढ़ जाता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है.ऐसे में AC के काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक तकनीकी और सावधानी वाला काम है.

कार मालिकों की जिम्मेदारी होती है कि वे सिर्फ सस्ता काम देखकर किसी भी जगह सर्विस न करवाएं. कई लोग जल्दी में मैकेनिक पर दबाव डालते हैं कि काम तुरंत खत्म करो, लेकिन सही काम में समय लगता है. अगर पूरी जांच, वैक्यूम और सही तरीके से सर्विस की जाए तो AC लंबे समय तक बिना परेशानी के चलता है और बड़े खर्च से बचाव होता है.

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