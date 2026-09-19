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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं

एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं

एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण होंगे. टीम पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी. मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए एक मैसेज भी दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Sep 2026 07:35 PM (IST)
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एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण होंगे. श्रेयस अय्यर एंड टीम अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी, जो क्वार्टर-फाइनल है. हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि सामना किस टीम से होगा. इससे पहले टीम इंडिया जापान के साथ 22 सितंबर को एक टी20 मैच खेलेगी.

दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी. श्रेयस अय्यर एंड टीम ने अफगानिस्तान को टी20 सीरीज के तीनों मैचों में आसानी से हराया. एशियन गेम्स में भी भारत गोल्ड के लिए सबसे मजबूत दावेदार है.

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गौतम गंभीर ने क्या कहा

गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से कहा, "एशियन गेम्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं. अभी ये सीरीज खत्म हुई है, लेकिन एशियन गेम्स शुरू होते ही तैयार हो जाना. सभी को गुड लक."

भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है और इस बार भी गोल्ड की सबसे मजबूत दावेदार है. दूसरी तरफ महिला क्रिकेट की बात करें तो क्वार्टर-फाइनल में जापान को हराकर टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल 20 सितंबर को बांग्लादेश के साथ है.

यह भी पढ़ें- जापान के खिलाफ BCCI जर्सी पहनेगी टीम इंडिया, एशियन गेम्स की किट का 'विवाद' सुलझा

वनडे टीम के साथ होंगे गंभीर

भारत बनाम वेस्टइंडीज 3 मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू हो रही है. गौतम गंभीर इस टीम के साथ रहेंगे. लगभग एक ही समय पर होने के कारण एशियन गेम्स क्रिकेट टीम का हेड कोच लक्ष्मण को बनाया गया है.

एशियन गेम्स के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल प्लेयर्स

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह.

यह भी पढ़ें- भारत या बांग्लादेश, अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो किसे मिलेगा एशियन गेम्स फाइनल का टिकट?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Asian Games INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR
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