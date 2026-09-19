IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड की रिकॉर्ड जीत, 58 गेंद में चेज किया लक्ष्य; श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ

इंग्लैंड की रिकॉर्ड जीत, 58 गेंद में चेज किया लक्ष्य; श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ

ENG vs SL 3rd T20I: मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की. इंग्लिश टीम ने सिर्फ 58 गेंदों में लक्ष्य चेज कर लिया. जोस बटलर ने अहम पारी खेली.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Sep 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड ने शनिवार (19 सितंबर) को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 में 8 विकेट से जीत दर्ज की. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम की यह रिकॉर्ड जीत रही. टीम ने सिर्फ 58 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 18.5 में सिर्फ 124 रन पर सिमट गई. फिर चेज करते हुए इंग्लैंड ने सिर्फ 9.4 ओवर में 2 विकेट पर 126 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. इसके साथ इंग्लैंड ने श्रीलंका का तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. 

यह इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 15वीं जीत रही. इसके साथ टीम ने एक खास विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में पाकिस्तान की बराबरी कर ली. पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 टी20 मुकाबले का रिकॉर्ड है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
भारत बनाम वर्ल्ड इलेवन मैच, BCCI बना रही ब्लॉकबस्टर प्लान; खास होगी 100वीं वर्षगांठ
भारत बनाम वर्ल्ड इलेवन मैच, BCCI बना रही ब्लॉकबस्टर प्लान; खास होगी 100वीं वर्षगांठ
क्रिकेट
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं

इस तरह एकतरफा जीता इंग्लैंड 

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका 124 रन पर सिमट गई. टीम के लिए ओपनिंग करने वाले पथुम निसांका ने 24 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रन स्कोर किए. वह सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे. इस दौरान इंग्लैंड के लिए सोनी बाकेर, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने 2 विकेट लिए. बाकी लियाम डॉसन और जेमी ओवर्टन ने 1-1 विकेट लिया. 

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'

चेज में इंग्लैंड का कमाल 

चेज करते हुए इंग्लैंड ने 10 ओवर से पहले ही जीत अपने नाम कर ली. टीम के लिए ओपनिंग पर उतरे जोस बटलर ने 32 गेंदों में 62* रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. बटलर ने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 85 (38 गेंद) रनों की साझेदारी की. इससे जीत पूरी तरह से इंग्लैंड के खाते में आ गई. ब्रूक ने 21 गेंदों में 33 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. बाकी एन्यूरिन डोनाल्ड 13 रन बनाए. इस श्रीलंका के लिए इकलौता विकेट थरिंदु रत्नायके ने लिया. 

 

यह भी पढ़ें: 2026 एशियन गेम्स में रविवार को 10 खेलों में हिस्सा लेंगे भारतीय खिलाड़ी, देखें संडे का शेड्यूल

Published at : 19 Sep 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
England Vs Sri Lanka 3rd T20I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत बनाम वर्ल्ड इलेवन मैच, BCCI बना रही ब्लॉकबस्टर प्लान; खास होगी 100वीं वर्षगांठ
भारत बनाम वर्ल्ड इलेवन मैच, BCCI बना रही ब्लॉकबस्टर प्लान; खास होगी 100वीं वर्षगांठ
क्रिकेट
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल का बढ़ाया हौसला, बोले- 'हर एथलीट ने...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
Advertisement

वीडियोज

DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Donald Trump के फैसले से भारत पर असर? अमेरिका के कदम से बाजार और कूटनीति में हलचल
SHREYA GHOSHAL की आवाज का जादू, 13 शहरों में होगा Live Show, 22 नवंबर 2026 से लेकर 27 अप्रैल 2027 तक
जीत के बाद ABP न्यूज पर Yash Dabas का पहला इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे 2027 का चुनाव? इन सीटों पर नजर
UP: बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे 2027 का चुनाव? इन सीटों पर नजर
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget