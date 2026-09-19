गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार: सलमान खान की बिगड़ी तबीयत, ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा

'बिग बॉस 20' वीकेंड का वार: सलमान खान की बिगड़ी तबीयत, ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा

Bigg Boss 20 Updates 19th September: सलमान खान ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में ट्रोल्स को जवाब दिया है, साथ ही उन्होंने पैप्स पर भी गुस्सा निकाला है. इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Sep 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का दूसरा वीकेंड का वार स्ट्रीम किया गया. इसमें एक बार फिर से सलमान ने काऊ बॉय बनकर एंट्री मारी और अपने लुक से फैंस का दिल जीत लिया लेकिन इस शनिवार के वीकेंड का वार एपिसोड में 'भाईजान' का अग्रेसिव अवतार देखने के लिए मिला. उन्होंने बॉडी शेमिंग करने वालों पर गुस्सा निकाला साथ ही पैपराजी को भी नहीं बक्शा. एक्टर ने पीछे से फोटो और वीडियो लेने के मामले को उठाया और लड़कियों से उन्हें तमाचा मारने की बात कही. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा...

सलमान खान ने घरवालों से बात करते हुए बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोल्स को जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'हर प्रोफेशन के अलग-अलग पहलू होते हैं. लोग आते हैं फॉलो करते हैं. बहुत से लोग फॉलोअर्स से पैसे कमाते हैं तो कमेंट करके पैसे कमाते हैं तो बहुत से लोग नीचा दिखाकर पैसा कमाते हैं, जो रोजी-रोटी देते हैं उन्हीं के खिलाफ बॉडी, स्माइल, खानदान, परिवार, ब्लॉग, मां बनने पर, ऐज को लेकर और वजन को लेकर कमेंट करते हैं ट्रोल करते हैं. मजे लेकर कहते हैं फॉलो करो. ज्यादातर लोग किसी और के फेस का इस्तेमाल करते हैं.'

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
Bigg Boss 20: राशन टास्क पर भिड़ीं माही विज और मैरी कॉम, निजी जिंदगी तक पहुंची बहस
Bigg Boss 20: राशन टास्क पर भिड़ीं माही विज और मैरी कॉम, निजी जिंदगी तक पहुंची बहस
टेलीविजन
यूके में क्रिश्चियन वेडिंग के बाद अब इंडियन रीति-रिवाज से शादी करेंगी जेनिफर विंगेट, मुंबई में हुई मेहंदी
यूके के बाद अब मुंबई में जेनिफर विंगेट की शादी की धूम, देखें मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें
टेलीविजन
गणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव खन्ना-अकांक्षा चमोला, वायरल वीडियो के बीच एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन
गणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव-अकांक्षा, वायरल वीडियो के बीच एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' में हुआ पहला एविक्शन, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता
'बिग बॉस 20' में हुआ पहला एविक्शन, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता

यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश' ने तोड़ा 'महावतार नरसिम्हा' का रिकॉर्ड, बनी बॉलीवुड की सबसे कमाऊ भक्ति फिल्म

सलमान ने उम्र पर ट्रोल करने वालों को दिया जवाब

वो आगे कहते हैं, 'अगर वो अपने घर के मां-बाप, भाई बहन और बीवी को कंपेयर करते हुए देख लें तो वो कहीं पर भी नहीं आते हैं. या तो ऐसे कर लो कि अपना सब कुछ दिखाओ फिर कहो कि ऐसे दिखो फिर कर लो ट्रोल लेकिन वो तो करना नहीं है. बहुत से लोग फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं.'

बिग बॉस 20' वीकेंड का वार: सलमान खान की बिगड़ी तबीयत, ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा

खुद की उम्र को लेकर ट्रोल किए जाने पर सलमान ने जवाब देते हुए कहा, 'बहुत से लोग मुझे अभी भी कह रहे होंगे कि बूढ़ा हो गया है. हां यार 60 का हो गया हूं. लोग कहते हैं कि बूढ़ा गया है ये हो गया है वो गया है ऐसा क्यों, किसलिए भाई. प्रेग्नेंट होने के बाद वेट बढ़ता है तो उनको क्यों ट्रोल करना. मुझे पता है कि कौन-कौन ट्रोल करता है. साइबर सेल से सबका पता चल जाता है.' 

सलमान खान ने पैप्स पर निकाला गुस्सा

इसके साथ ही सलमान खान ने पैप्स पर भी गुस्सा निकाला है. उन्होंने कहा, 'पैपराजी जो होते हैं वो पीछे से फोटो लेते हैं. कार से उतरो तो सामने से बैठो तो एक शॉट पीछे से चाहिए होता है. उनका क्या जिनको ये अच्छा नहीं लगता है. सई को देखा, नेहा धूपिया और मेरी अपनी भांजी भी ऑक्वर्ड फील किया. उनका क्या? चल रही हैं पीछे से शॉट लिया जाता है और लिखा जाता है पहचानो कौन? मैं तो कहता हूं जहां ऐसा लगे कि गलत है तो आप घूमकर चमाट मारो. बोलना जा अपनी मां-बहन का ये शॉट ले ले. थाई पर शॉट ले ले सोशल मीडिया पर जाकर दिखा. इनको प्रेस का कार्ड दिया किसने? हर पार्टी इवेंट में पहुंचे होते हैं.'

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्या की डबल हैट्रिक, 'विश्वनाथ एंड संस' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

इसके बाद सलमान खान ने लाइव शो में अपनी शर्ट निकाल दी और कहा, 'लो अब ट्रोल कर लो. हैं मेरे पास सिक्स पैक्स हैं. किसी ऊपर भी कमेंट करने से पहले अपने मां-बाप, भाई बहन को देख लो फिर कमेंट करना. काम को क्रिटिसाइज करो लेकिन सेहत फिटनेस को लेकर...फटे हुए जूते भी पहनता हूं अगली बार वो भी पहनकर आऊंगा.'

बिग बॉस 20' वीकेंड का वार: सलमान खान की बिगड़ी तबीयत, ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा

सलमान खान की लाइव शो में बिगड़ी तबीयत

इसके बाद सलमान खान की लाइव वीकेंड का वार एपिसोड में तबीयत भी बिगड़ती नजर आई. वो पहले तो बार-बार पानी पीकर शो को होस्ट करते हैं. सलमान के एक्सप्रेशन से लगता है कि उनके लेफ्ट साइड पेन होता है. वो इसे पकड़कर बैठ जाते हैं. प्रोमो में भी दिखाया गया कि एक्टर बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और वो लेट हो जाते हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होगा. 

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Bigg Boss 20: राशन टास्क पर भिड़ीं माही विज और मैरी कॉम, निजी जिंदगी तक पहुंची बहस
Bigg Boss 20: राशन टास्क पर भिड़ीं माही विज और मैरी कॉम, निजी जिंदगी तक पहुंची बहस
टेलीविजन
यूके में क्रिश्चियन वेडिंग के बाद अब इंडियन रीति-रिवाज से शादी करेंगी जेनिफर विंगेट, मुंबई में हुई मेहंदी
यूके के बाद अब मुंबई में जेनिफर विंगेट की शादी की धूम, देखें मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें
टेलीविजन
गणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव खन्ना-अकांक्षा चमोला, वायरल वीडियो के बीच एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन
गणपति सेलिब्रेशन में मिले गौरव-अकांक्षा, वायरल वीडियो के बीच एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' में हुआ पहला एविक्शन, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता
'बिग बॉस 20' में हुआ पहला एविक्शन, इस कंटेस्टेंट का कटा पत्ता
Advertisement

वीडियोज

DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Donald Trump के फैसले से भारत पर असर? अमेरिका के कदम से बाजार और कूटनीति में हलचल
SHREYA GHOSHAL की आवाज का जादू, 13 शहरों में होगा Live Show, 22 नवंबर 2026 से लेकर 27 अप्रैल 2027 तक
जीत के बाद ABP न्यूज पर Yash Dabas का पहला इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे 2027 का चुनाव? इन सीटों पर नजर
UP: बाहुबली बृजेश सिंह लड़ेंगे 2027 का चुनाव? इन सीटों पर नजर
क्रिकेट
इंग्लैंड की रिकॉर्ड जीत, 58 गेंद में चेज किया लक्ष्य; श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ
इंग्लैंड की रिकॉर्ड जीत, 58 गेंद में चेज किया लक्ष्य; श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ
टेलीविजन
सलमान खान का 'बिग बॉस 20' में ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा, शो में अचानक बिगड़ी तबीयत
सलमान खान का 'बिग बॉस 20' में ट्रोल्स-पैप्स पर फूटा गुस्सा, शो में अचानक बिगड़ी तबीयत
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
IIT बॉम्बे छात्र की सुसाइड पर संस्थान ने दी सफाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget