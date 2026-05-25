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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesबाइक को तेज धूप में पार्क करना पड़ सकता है भारी, धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं ये पार्ट्स

बाइक को तेज धूप में पार्क करना पड़ सकता है भारी, धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं ये पार्ट्स

Summer Bike Care Tips: तेज धूप में लंबे समय तक बाइक पार्क करने से उसके कई जरूरी पार्ट्स धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं. जानिए गर्मियों में बाइक को सुरक्षित रखने के आसान तरीके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 25 May 2026 11:41 AM (IST)
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Summer Bike Care Tips: गर्मियों के मौसम में तेज धूप सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बाइक के लिए भी बड़ी परेशानी बन सकती है. कई लोग रोजाना अपनी बाइक घंटों तक खुले में धूप के नीचे खड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि इसका असर धीरे-धीरे बाइक के कई जरूरी पार्ट्स पर पड़ने लगता है. लगातार गर्मी और धूप की वजह से सीट, टायर, बैटरी और प्लास्टिक पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं. 

कई बार बाइक की पेंट क्वालिटी भी फीकी पड़ने लगती है. खासकर मई और जून जैसी तेज गर्मी में बाइक का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है. अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ सकता है. इसलिए गर्मियों में बाइक पार्क करने को लेकर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है.

सीट, टायर और प्लास्टिक पार्ट्स पर सबसे ज्यादा असर

तेज धूप में लंबे समय तक बाइक खड़ी रहने से सबसे पहले उसकी सीट पर असर पड़ता है. लगातार गर्मी की वजह से सीट का मटेरियल सख्त होने लगता है और कई बार उसमें क्रैक भी आ सकते हैं. इसके अलावा टायर पर भी गर्मी का असर पड़ता है. ज्यादा तापमान की वजह से टायर का एयर प्रेशर बदल सकता है, जिससे उसकी ग्रिप और लाइफ दोनों प्रभावित होती हैं. बाइक के प्लास्टिक पार्ट्स और फाइबर बॉडी भी धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगती है. 

कई बार इंडिकेटर और मीटर के प्लास्टिक कवर पर भी असर दिखने लगता है. अगर बाइक रोजाना धूप में खड़ी रहती है तो उसकी चमक जल्दी कम हो सकती है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बाइक को हमेशा छांव वाली जगह पर पार्क किया जाए या फिर बाइक कवर का इस्तेमाल किया जाए.

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बैटरी और इंजन पर भी पड़ सकता है असर

कई लोग सोचते हैं कि धूप सिर्फ बाइक के बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ज्यादा गर्मी का असर बाइक की बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी पड़ सकता है. लगातार हाई टेम्परेचर में रहने से बैटरी जल्दी कमजोर हो सकती है और उसकी लाइफ कम होने लगती है. इसके अलावा इंजन ऑयल पर भी गर्मी का असर पड़ता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. 

अगर बाइक पहले से गर्म हो और उसे तेज धूप में खड़ा कर दिया जाए तो इंजन का तापमान और बढ़ सकता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स गर्मियों में बाइक की नियमित सर्विस और सही पार्किंग की सलाह देते हैं. छोटी-छोटी सावधानियां आपकी बाइक को लंबे समय तक नई जैसी बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

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Published at : 25 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Motorcycle Maintenance Tips Summer Bike Care Bike Parking In Sunlight Bike Parts Damage
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