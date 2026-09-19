बाइक पर कैमरा लगाना कितना महंगा, कितने रुपये से शुरू होता है सेटअप?

आजकल बाइक राइडिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करना काफी आम हो गया है. कोई अपनी ट्रैवल राइड को यादगार बनाने के लिए कैमरा लगाता है तो कोई बाइक से जुड़ी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता है. कुछ लोग सड़क पर किसी घटना की रिकॉर्डिंग के लिए भी कैमरा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बाइक पर कैमरा लगाने के लिए आखिर कितना खर्च करना पड़ता है. अगर आप सिर्फ सामान्य राइड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं, अगर आप बेहतर वीडियो क्वालिटी, स्टेबल फुटेज और लंबे समय तक रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो बजट बढ़ सकता है.

2 हजार रुपये से होती है शुरुआत

बाजार में कई बजट एक्शन कैमरे करीब 1,500 से 3,500 रुपये के आसपास मिल जाते हैं. कुछ ऑनलाइन लिस्टिंग में बाइक या हेलमेट के लिए इस्तेमाल होने वाले 4K कैमरे करीब 2,000-3,000 रुपये की रेंज में आ जाते हैं. हालांकि इस कीमत में मिलने वाले कैमरों की वीडियो क्वालिटी और स्टेबिलाइजेशन महंगे एक्शन कैमरों जैसी होना जरूरी नहीं है. वहीं केवल कैमरा खरीदना ही पूरा सेटअप नहीं होता. बाइक पर कैमरा लगाने के लिए हैंडलबार माउंट, हेलमेट माउंट या किसी दूसरे प्रकार का माउंट भी चाहिए होता है. इसके अलावा मेमोरी कार्ड और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बैटरी का के लिए भी अलग खर्च करना पड़ता है.

5 से 10 हजार रुपये में बेहतर विकल्प

अगर आपका बजट करीब 5,000 से 10,000 रुपये है, तो इसमें आपको कई एक्शन कैमरे मिल सकते हैं. जैसे SJCAM SJ4000 और दूसरे बजट कैमरे इसी रेंज में मिल जाते हैं. कुछ मॉडल 4K रिकॉर्डिंग का दावा भी करते हैं. वहीं बाइक पर रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो स्टेबिलाइजेशन, कम रोशनी में रिकॉर्डिंग, बैटरी बैकअप और माउंट की मजबूती भी जरूरी होती है.

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20 से 30 हजार रुपये में प्रीमियम सेटअप

अगर आप ज्यादा बेहतर क्वालिटी चाहते हैं तो GoPro और DJI जैसे ब्रांड के कैमरे विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकते हैं. ऐसे कैमरों में बेहतर स्टेबिलाइजेशन और वीडियो क्वालिटी मिलने की संभावना रहती है, जिससे बाइक की चलती हुई राइड का फुटेज ज्यादा स्टेबल दिखाई देता है.

कैमरा खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान

बाइक कैमरा खरीदते समय सबसे पहले यह तय करें कि कैमरा हेलमेट पर लगाना है या बाइक के हैंडलबार पर. हेलमेट पर कैमरा लगाने से राइडर जिस दिशा में देखता है, उसी दिशा में फुटेज मिलता है. वहीं हैंडलबार माउंट बाइक के सामने का व्यू रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी होता है. कैमरे में अच्छी वीडियो स्टेबिलाइजेशन, पर्याप्त बैटरी बैकअप और मजबूत माउंट होना भी जरूरी है. वहीं लंबी राइड के लिए अतिरिक्त बैटरी या पावर बैंक की जरूरत पड़ती है.

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