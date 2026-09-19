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बाइक पर कैमरा लगाना कितना महंगा, कितने रुपये से शुरू होता है सेटअप?

आजकल बाइक राइडिंग के दौरान बाइक पर कैमरा लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप भी अपनी बाइक पर कैमरा सेटअप लगाने की सोच रहे हैं, तो जानिए कुछ बढ़िया कैमरा सेटअप्स के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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आजकल बाइक राइडिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करना काफी आम हो गया है. कोई अपनी ट्रैवल राइड को यादगार बनाने के लिए कैमरा लगाता है तो कोई बाइक से जुड़ी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता है. कुछ लोग सड़क पर किसी घटना की रिकॉर्डिंग के लिए भी कैमरा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बाइक पर कैमरा लगाने के लिए आखिर कितना खर्च करना पड़ता है. अगर आप सिर्फ सामान्य राइड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं, अगर आप बेहतर वीडियो क्वालिटी, स्टेबल फुटेज और लंबे समय तक रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो बजट बढ़ सकता है.

2 हजार रुपये से होती है शुरुआत

बाजार में कई बजट एक्शन कैमरे करीब 1,500 से 3,500 रुपये के आसपास मिल जाते हैं. कुछ ऑनलाइन लिस्टिंग में बाइक या हेलमेट के लिए इस्तेमाल होने वाले 4K कैमरे करीब 2,000-3,000 रुपये की रेंज में आ जाते हैं. हालांकि इस कीमत में मिलने वाले कैमरों की वीडियो क्वालिटी और स्टेबिलाइजेशन महंगे एक्शन कैमरों जैसी होना जरूरी नहीं है. वहीं केवल कैमरा खरीदना ही पूरा सेटअप नहीं होता. बाइक पर कैमरा लगाने के लिए हैंडलबार माउंट, हेलमेट माउंट या किसी दूसरे प्रकार का माउंट भी चाहिए होता है. इसके अलावा मेमोरी कार्ड और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बैटरी का के लिए भी अलग खर्च करना पड़ता है.

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5 से 10 हजार रुपये में बेहतर विकल्प

अगर आपका बजट करीब 5,000 से 10,000 रुपये है, तो इसमें आपको कई एक्शन कैमरे मिल सकते हैं. जैसे SJCAM SJ4000 और दूसरे बजट कैमरे इसी रेंज में मिल जाते हैं. कुछ मॉडल 4K रिकॉर्डिंग का दावा भी करते हैं. वहीं बाइक पर रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो स्टेबिलाइजेशन, कम रोशनी में रिकॉर्डिंग, बैटरी बैकअप और माउंट की मजबूती भी जरूरी होती है.

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20 से 30 हजार रुपये में प्रीमियम सेटअप

अगर आप ज्यादा बेहतर क्वालिटी चाहते हैं तो GoPro और DJI जैसे ब्रांड के कैमरे विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकते हैं. ऐसे कैमरों में बेहतर स्टेबिलाइजेशन और वीडियो क्वालिटी मिलने की संभावना रहती है, जिससे बाइक की चलती हुई राइड का फुटेज ज्यादा स्टेबल दिखाई देता है.

कैमरा खरीदते समय इन चीजों का रखें ध्यान

बाइक कैमरा खरीदते समय सबसे पहले यह तय करें कि कैमरा हेलमेट पर लगाना है या बाइक के हैंडलबार पर. हेलमेट पर कैमरा लगाने से राइडर जिस दिशा में देखता है, उसी दिशा में फुटेज मिलता है. वहीं हैंडलबार माउंट बाइक के सामने का व्यू रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी होता है. कैमरे में अच्छी वीडियो स्टेबिलाइजेशन, पर्याप्त बैटरी बैकअप और मजबूत माउंट होना भी जरूरी है. वहीं लंबी राइड के लिए अतिरिक्त बैटरी या पावर बैंक की जरूरत पड़ती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Bike Camera Setup
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