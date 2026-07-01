अगर खरीदने का प्लान था तो जान लें, Bajaj की ये बाइक अब नहीं मिलेगी

Bajaj Pulsar: अगर आप बाइक लवर हैं और बाइक से ही घूमना पसंद करते हैं तो आपके लिए यह एक बुरी खबर है. क्योंकि, आपकी एक मनपसंद बाइक बंद हो गई है. बता दें कि, अगर आप अपने लिए 125cc सेगमेंट में एक स्टाइलिश और हल्की बाइक खरीदने की सोच रहे थे और आपके दिमाग में बजाज की एक खास बाइक थी. बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी हाल ही में लॉन्च हुई पल्सर एन125 को चुपचाप डिस्कंटीन्यू यानी बंद कर दिया है.

कंपनी ने इसे अक्टूबर 2024 में ही बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म और स्पोर्टी लुक के साथ बाजार में उतारा था. लेकिन लॉन्च के दो साल के अंदर ही कंपनी को इसे भारतीय मार्केट से हटाना पड़ा है. अगर आप इसे अभी भी खरीदना चाहते हैं, तो शोरूम में बचा हुआ पुराना स्टॉक ही आखिरी मौका है. चलिए जानतें हैं ऐसा क्यों हुआ है.

कम बिक्री के चलते लिया गया फैसला

बता दें कि, बजाज पल्सर N125 को बंद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी उम्मीद से बेहद कम बिक्री होना है. भारतीय बाजार में इस समय 125cc सेगमेंट में इस समय मुकाबला बहुत कड़ा है. इस सेगमेंट में पहले से ही टीवीएस रेडर 125 और हीरो एक्सट्रीम 125आर जैसी बाइक्स का पहले से ही दबदबा है.

इन दोनों बाइक्स का रोड प्रेजेंस काफी मस्कुलर है जो युवाओं को ज्यादा पसंद आ रहा है. इनके सामने पल्सर N125 ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में नाकाम रही. जिसके चलते बजाज ने इसकी डीलरशिप सप्लाई बंद करने का फैसला किया.

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बेसिक फीचर्स भी बनी कमजोरी

बता दें कि, बजाज ने पल्सर N125 को पारंपरिक पल्सर डिजाइन से अलग एक स्लिम और खींचा हुआ लुक दिया था. जो बहुत से खरीदारों को पसंद नहीं आया. इसके अलावा आज के जमाने में जब 125cc की स्पोर्ट्स बाइक्स में कंपनियां टीएफटी डिस्प्ले और सिंगल-चैनल एबीएस जैसे एडवांस फीचर्स दे रही हैं. पल्सर N125 में इन प्रीमियम फीचर्स की कमी थी.

इसमें केवल एलसीडी डिजिटल कंसोल और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलता था. फीचर्स की इसी रेस में पीछे छूट जाने की वजह से युवाओं ने इसके बजाय विरोधी कंपनियों की बाइक्स को ज्यादा तरजीह दी.

विदेशों में बिकती रहेगी यह बाइक

भले ही भारतीय ग्राहकों के बीच पल्सर N125 अपना जादू न चला पाई हो लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड अब भी बनी हुई है. यही वजह है कि बजाज ऑटो ने भारत में इसकी बिक्री भले ही बंद कर दी हो लेकिन इसका प्रोडक्शन पूरी तरह बंद नहीं किया है.

कंपनी इस बाइक को नेपाल, कोलंबिया, पेरू और मोरक्को जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट करती रहेगी. इन देशों में इस हल्के बाइक की परफॉर्मेंस और इसके नए इंजन को काफी पसंद किया जा रहा है, जिससे कंपनी को वहां अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

नए अवतार में वापसी की है उम्मीद

बजाज पल्सर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि कंपनी इस रेस से पूरी तरह पीछे नहीं हटी है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई कैमॉफ्लाज (छिपी हुई) पल्सर बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसे पल्सर N125 का अपग्रेड मॉडल माना जा रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी साल 2027 की शुरुआत में इसे बिल्कुल नए और ज्यादा मस्कुलर डिजाइन, बड़ी हेडलाइट, नए बॉडी पैनल्स और एबीएस (ABS) जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ दोबारा लॉन्च कर सकती है. तब तक के लिए भारतीय बाजार में पल्सर 125 और एनएस125 का विकल्प मौजूद रहेगा.

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