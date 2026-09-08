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बाइक के Handle पर लटकाते हैं सामान, हो जाएं सावधान

बाइक या स्कूटर के हैंडल पर सामान लटकाकर चलाना अब पड़ेगा महंगा. जानिए इस आदत से होने वाले हादसों का खतरा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जाने वाले चालान से जुड़े जरूरी नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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भारत में अक्सर जो लोग टू-व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं वह लोग कभी न कभी बाइक के हैंडल में कोई बैग या थैला जरूर लटकाएं होंगे. अगर ऐसा है तो अभी से ही संभल जाइए क्योंकि, ऐसा करना आपके लिए खतरनाक बन सकता है और ट्रैफिक पुलिस भी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है. ऐसा देखा जाता है कि, बाजार से राशन का सामान लाना हो या कोई भारी बैग ज्यादातर राइडर्स उसे गाड़ी के हैंडल पर लटकाकर निकल पड़ते हैं.

हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. क्योंकि, ट्रैफिक विशेषज्ञों के अनुसार हैंडल पर भारी सामान लटकाने से बाइक का बैलेंस बिगड़ता है. जबकि ट्रैफिक नियमों के तहत ऐसा करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है और पकड़े जाने पर पुलिस आपका भारी चालान भी काट सकती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालक को खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और यातायात में बाधा डालने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ सकता है.

क्या कटता है चालान?

आपको बता दें कि, बाइक के हैंडल पर बैग या सामान लटकाकर चलाना ट्रैफिक नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और धारा 184 के तहत ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों पर चालान कर सकती है. हैंडल पर लटका हुआ सामान आपके हाथ के मूवमेंट को बाधित करता है और वाहन नियंत्रण को खतरे में डालता है.

जिसके चलते यदि पुलिस को लगता है कि आपके इस तरीके से सड़क पर अन्य लोगों की जान को खतरा हो सकता है तो 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये या उससे अधिक तक का कोर्ट का ई-चालान जारी किया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है.


बाइक के Handle पर लटकाते हैं सामान, हो जाएं सावधान

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बैलेंस बिगड़ने से हादसे का खतरा

वहीं, बाइक या स्कूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सटीक बना रहे. जब आप हैंडल पर कोई भारी सामान या पानी की बोतलें लटकाते हैं तो दोनों तरफ का वजन असमान हो जाता है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग काफी भारी और अनियंत्रित महसूस होने लगती है.

विशेष रूप से जब आप किसी मोड़ पर गाड़ी झुकाते हैं या ट्रैफिक में अचानक मुड़ते हैं तो लटका हुआ सामान लहराने लगता है. इसके झटके सीधे हैंडल पर पड़ते हैं जिससे चालक का नियंत्रण खो जाता है और गाड़ी तुरंत सड़क पर फिसल जाती है.


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सामान फंसने का रहता है डर

बता दें कि, हैंडल पर थैला लटकाने का एक और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि झोले की तनी या कपड़े का कोई हिस्सा ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर या क्लच में उलझ सकता है. सड़क पर चलते समय कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपको तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है.

लेकिन अगर ब्रेक लीवर में सामान की तनी फंसी हुई है तो समय पर ब्रेक नहीं लग पाता है. इसी तरह कई बार एक्सीलेटर के फंस जाने से गाड़ी अचानक तेज रफ्तार में आगे भागने लगती है. यह स्थिति न सिर्फ आपके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य चालकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है.

क्या है सही तरीका?

अगर आपको अपनी बाइक या स्कूटर पर कोई सामान लेकर जाना ही तो तो चालान और हादसे दोनों से बचने के लिए हमेशा सुरक्षित ऑप्शन ही चुनें. बाइक में पीछे की सीट पर लगे कैरियर पर सामान को बंजी कॉर्ड या मजबूत रस्सी से अच्छी तरह बांधकर ले जाएं.

वहीं, इसके अलावा आप साइड बॉक्स, सैडल बैग या बैकपैक का उपयोग कर सकते हैं. स्कूटर चालकों को हमेशा फ्लोरबोर्ड की हुक या सीट के नीचे बने स्टोरेज स्पेस का ही इस्तेमाल करना चाहिए. इन आसान नियमों का पालन कर आप जुर्माना भरने और किसी भी अनहोनी से खुद को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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