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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर चलती है 600 KM, Tata की इस EV की इतनी है कीमत

फुल चार्ज पर चलती है 600 KM, Tata की इस EV की इतनी है कीमत

Tata Harrier EV फुल चार्ज पर 600 KM से ज्यादा की रेंज देती है. जानिए इस शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत, बैटरी पैक और एडवांस्ड फीचर्स की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 06:05 PM (IST)
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इंडिया में अब बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों को देखते अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में तेजी देखने को मिल रहा है. जिसके चलते अब कंपनियां भी EV गाड़ियों पर अपना दांव लगा रही हैं. इन दिनों भारत में भी इलेक्ट्रिक कारों का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते अब शहर हो या गांव अपने बजट के हिसाब से गाड़ी EV खरीद रहे हैं. अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो सितंबर महीने में आपके कई लाख रुपये बच सकते हैं.

आज हम इस खबर में बात करेंगे टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV हैरियर की जो की एक बार फुल चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से अधिक की शानदार रेंज देने का दावा करती है. इस रेंज के कारण अब लॉन्ग ट्रिप पर बार-बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मजबूत बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम लुक और बेहतरीन केबिन स्पेस के साथ यह गाड़ी भारतीय सड़कों पर छा जाने के लिए तैयार है. अगर आप भी अपने लिए एक ऐसी ईवी ढूंढ रहे हैं जो स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.

फास्ट चार्जिंग और परफॉर्मेंस

आपको बता दें कि, इस ईवी में फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है जिससे गाड़ी काफी कम समय में चार्ज हो जाती है. 120kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसे 20% से 80% तक चार्ज करने में केवल 25 मिनट का समय लगता है. जबकि इसके अलावा इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. जो खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतरीन ग्रिप और पावर डिलीवर करता है.

फुल चार्ज पर चलती है 600 KM, Tata की इस EV की इतनी है कीमत

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600km से ज्यादा रेंज

अब बात करें अगर गाड़ी के परफॉर्मेंस को तो टाटा हैरियर ईवी इस मामले में काफी शानदार है. क्योंकि, इसमें ग्राहकों को 65 kWh और 75 kWh के दो बड़े बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं. सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ यह कार ARAI टेस्टिंग के मुताबिक 538 किलोमीटर से लेकर 627 किलोमीटर तक की बेहतरीन ड्राइविंग रेंज देती है.

वहीं, इसका सिंगल-मोटर वर्जन 235 बीएचपी की पावर जनरेट करता है. जबकि इसका 75 kWh वाला डुअल-मोटर वेरिएंट 390 बीएचपी की जबरदस्त पावर और 504 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. बूस्ट मोड ऑन करते ही यह भारी-भरकम एसयूवी सिर्फ 6.3 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.


फुल चार्ज पर चलती है 600 KM, Tata की इस EV की इतनी है कीमत

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मिलते हैं लग्जरी और एडवांस्ड फीचर्स

वहीं, हैरियर ईवी का इंटीरियर बेहद प्रीमियम है और इसे काफी मॉडर्न लुक दिया गया है. इसके केबिन में बैठते ही आपको एक हाई-टेक गाड़ियों वाला फील आएगा. इसमें सैमसंग का बड़ा नियो क्यूएलईडी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो काफी स्मूथ काम करता है.

वहीं, सुरक्षा के लिहाज से इसमें लेवल-2 ADAS तकनीक, 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें नॉर्मल, रफ, वेट, इको और स्पोर्ट्स जैसे टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स दिए गए हैं जो हर तरह की सड़कों और रास्तों पर ड्राइविंग को बेहद आसान बनाते हैं.

क्या है मौजूदा कीमत?

अब कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में टाटा हैरियर ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.79 लाख रुपये से शुरू होकर 29.79 लाख रुपये तक जाती है. अगर आपका बजट 20 से 25 लाख रुपये के बीच है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें बार-बार चार्ज करने की झंझट न हो तो यह एक बेहतरीन विकल्प है. क्योंकि, लंबी दूरी के सफर के लिए इसकी 600 किमी से अधिक की रेंज काफी प्रैक्टिकल साबित होती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:05 PM (IST)
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