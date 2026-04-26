हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBike Riding Tips: दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स

Bike Riding Tips: दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स

Bike Riding Tips: कई राज्यों में हीटवेव का कहर जारी है. सबसे ज्यादा खतरा बाइक चलाने वालों के लिए है, क्योंकि उन्हें सीधी धूप, गर्म हवा और ट्रैफिक में रुकने की वजह से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 26 Apr 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप गर्मियों में बाइक चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. उत्तर भारत में बढ़ती भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते बाइक राइडर्स के लिए खतरा काफी बढ़ गया है. ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी हीटस्ट्रोक जैसी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए सेफ राइडिंग के लिए कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है.

हाल ही में मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR, यूपी और उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है, जिससे लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बाइक राइड करते समय अपनाएं ये टिप्स

  • ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा बाइक चलाने वालों के लिए है, क्योंकि उन्हें सीधी धूप, गर्म हवा और ट्रैफिक में रुकने की वजह से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है. हेलमेट और राइडिंग गियर पहनने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाता है.
  • इससे बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी टिप्स बताए गए हैं. सबसे पहले, शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. बाइक चलाते समय हर 20–30 मिनट में पानी पीते रहना चाहिए, चाहे प्यास लगे या नहीं.नारियल पानी या ठंडी चीजें भी फायदेमंद होती हैं.
  • दूसरी बात सही राइडिंग गियर चुनना जरूरी है. गर्मियों में हल्के और हवा पास होने वाले जैकेट और हेलमेट पहनने चाहिए, ताकि शरीर को थोड़ी ठंडक मिल सके.
  • तीसरी अहम बात समय का चुनाव है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक की धूप सबसे तेज होती है, इसलिए इस समय बाइक चलाने से बचना चाहिए. सुबह जल्दी या शाम के समय सफर करना ज्यादा सेफ रहता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी है. हर 1–1.5 घंटे में छायादार जगह पर रुककर शरीर को ठंडा करें, फिर आगे बढ़ें. सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें.
  • अगर चक्कर आना, सिरदर्द, ज्यादा पसीना या जी मिचलाना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें या जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें.
  • इसके अलावा एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि गर्मियों में हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, सनस्क्रीन और सनग्लास का इस्तेमाल करें और बिना जरूरत तेज धूप में बाहर न निकलें.
  • कुल मिलाकर गर्मियों में बाइक चलाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय, सही गियर और सही आदतों का ध्यान रखें, तो हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं और सुरक्षित सफर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

फुल चार्ज पर 400 KM रेंज, 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की जाएगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानें डिटेल्स 

Published at : 26 Apr 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
IMD Bike Riding Tips Delhi Heatwave Bike Riding Tips In Summer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Bike Riding Tips: दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स
दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स
ऑटो
फुल चार्ज पर 400 KM रेंज, 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की जाएगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानें डिटेल्स
फुल चार्ज पर 400 KM रेंज, 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की जाएगी ये इलेक्ट्रिक कार
ऑटो
Tubeless Tyres: कैसे काम करते हैं ट्यूबलेस टायर, क्यों कील घुसने के बाद भी तुरंत नहीं निकलती एयर?
कैसे काम करते हैं ट्यूबलेस टायर, क्यों कील घुसने के बाद भी तुरंत नहीं निकलती एयर?
ऑटो
फ्रिज से लेकर टीवी तक सारा ऐशो आराम, भारत में असेंबल Range Rover को किया गया लॉन्च, इतनी है कीमत
फ्रिज से लेकर टीवी तक सारा ऐशो आराम, भारत में असेंबल Range Rover को किया गया लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
महाराष्ट्र
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
विश्व
'होर्मुज में नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज शरीफ को दो टूक
'नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज को दो टूक
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
आईपीएल 2026
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RR-SRH मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
ब्यूटी
Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget