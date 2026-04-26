दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स

अगर आप गर्मियों में बाइक चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. उत्तर भारत में बढ़ती भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते बाइक राइडर्स के लिए खतरा काफी बढ़ गया है. ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी हीटस्ट्रोक जैसी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए सेफ राइडिंग के लिए कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है.

हाल ही में मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR, यूपी और उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है, जिससे लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बाइक राइड करते समय अपनाएं ये टिप्स

ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा बाइक चलाने वालों के लिए है, क्योंकि उन्हें सीधी धूप, गर्म हवा और ट्रैफिक में रुकने की वजह से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती है. हेलमेट और राइडिंग गियर पहनने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाता है.

इससे बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी टिप्स बताए गए हैं. सबसे पहले, शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. बाइक चलाते समय हर 20–30 मिनट में पानी पीते रहना चाहिए, चाहे प्यास लगे या नहीं.नारियल पानी या ठंडी चीजें भी फायदेमंद होती हैं.

दूसरी बात सही राइडिंग गियर चुनना जरूरी है. गर्मियों में हल्के और हवा पास होने वाले जैकेट और हेलमेट पहनने चाहिए, ताकि शरीर को थोड़ी ठंडक मिल सके.

तीसरी अहम बात समय का चुनाव है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक की धूप सबसे तेज होती है, इसलिए इस समय बाइक चलाने से बचना चाहिए. सुबह जल्दी या शाम के समय सफर करना ज्यादा सेफ रहता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लेना जरूरी है. हर 1–1.5 घंटे में छायादार जगह पर रुककर शरीर को ठंडा करें, फिर आगे बढ़ें. सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें.

अगर चक्कर आना, सिरदर्द, ज्यादा पसीना या जी मिचलाना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें या जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें.

इसके अलावा एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि गर्मियों में हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, सनस्क्रीन और सनग्लास का इस्तेमाल करें और बिना जरूरत तेज धूप में बाहर न निकलें.

कुल मिलाकर गर्मियों में बाइक चलाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप सही समय, सही गियर और सही आदतों का ध्यान रखें, तो हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं और सुरक्षित सफर कर सकते हैं.

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