बाइक चलाने वालों सावधान, हेलमेट से जुड़ी इन गलतियों पर तुरंत कट सकता है चालान

Bike Helmet Rules: अगर आप हर दिन बाइक से सफर करते हैं तो आपके लिए हेलमेट बेहद जरूरी है. यह केवल आपको चालान से नहीं बल्कि किसी रोड एक्सीडेंट में भी बचाता है. हेलमेट बाइक पर लगाना अनिवार्य है. क्योंकि, रोड पर बिना हेलमेट के चलने से आपका चालान कट जाता है. हालांकि अब सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं.

अब रोड पर अगर आपने हेलमेट भी लगाया है तो आपका चालान कट सकता है. तो चलिए जानतें हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसमें हेलमेट लगाने के बाद भी पुलिस चालान काट सकती है.

हमेशा लॉक रखें हेलमेट

आपने अपने आस-पास देखा होगा कि लोग बाइक चलाते समय हेलमेट तो लगा लेते हैं लेकिन हेलमेट का लॉक बंद नहीं करते हैं. अगर आपकी भी यही करते हैं तो सावधान हो जाइए. ट्रैफिक के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने हेलमेट की स्ट्रैप को सही से लॉक नहीं किया है.

तो इसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना ही माना जाएगा. ट्रैफिक पुलिस इस गलती पर तुरंत धारा 194D के तहत हजार रुपये का चालान काट सकती है. एक्सीडेंट के वक्त बिना लॉक वाला हेलमेट सबसे पहले सिर से अलग हो जाता है, इसलिए इसे हमेशा कसकर बांधें.

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लोकल हेलमेट पर होगा चालान

भारत में लोग अपनी जान की कीमत सस्ती मानते हैं और रोड किनारे से बहुत ही सस्ते में हेलमेट खरीद लेते हैं. बता दें कि, सस्ते हेलमेट बेहद ही कमजोर होते हैं जो आपकी जान भी जोखिम में डालता है और चालान भी करवाता है. भारत में दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित यानी आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना ही कानूनन सही है. अगर आप बिना इस मार्क वाला या कोई लोकल घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहने पकड़े गए तो आपका चालान कट सकता है.

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