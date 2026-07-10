इलेक्ट्रिक कार चार्ज करना होगा अब और भी आसान, लगने जा रहें हैं 30 हजार नए चार्जिंग पॉइंट

New EV Charging Points: इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी खरीद रहे हैं. जिसके चलते अब देखा जा रहा है कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियां की तादात बढ़ती जा रही है. लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर एक परेशानी है और वह है चार्जिंग को लेकर. हालांकि, इस परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार अब कई हजार नए चार्जिंग पॉइंट लगाने जा रही है.

इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी मालिकों को अब आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. तो चलिए जानतें हैं कि, सरकार चार्जिंग स्टेशन को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है.

15 हजार करोड़ का होगा बड़ा निवेश

बता दें कि, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 के तहत अकेले देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में चार्जिंग नेटवर्क को 9,000 से बढ़ाकर सीधे 30,000 पॉइंट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.

इसके लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड और इन्सेंसेटिव तय किया गया है. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है जो बिना किसी देरी के जमीन अलॉट करने और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के जरिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम को रफ्तार दे रही है.

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यहां लगेंगे फास्ट चार्जर्स

आपको बता दें कि, 30 हजार नए चार्जिंग पॉइंट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन्हें बेहद सोच-समझकर लगाया जा रहा है. इनमें करीब 30% हिस्सेदारी हाई-स्पीड डीसी फास्ट चार्जर्स की होगी. जो आपकी कार को महज 30 से 40 मिनट में फुल चार्ज कर देंगे.

ये फास्ट चार्जर प्रमुख नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंपों और मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे. वहीं दूसरी तरफ रात में गाड़ी पार्क करने की सुविधा के लिए आरडब्ल्यूए, हाउसिंग सोसायटियों, दफ्तरों के पार्किंग लॉट और बड़े शॉपिंग मॉल्स में एसी स्लो/मीडियम चार्जर्स लगाए जा रहे हैं.

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