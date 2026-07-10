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हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक कार चार्ज करना होगा अब और भी आसान, लगने जा रहें हैं 30 हजार नए चार्जिंग पॉइंट

इलेक्ट्रिक कार चार्ज करना होगा अब और भी आसान, लगने जा रहें हैं 30 हजार नए चार्जिंग पॉइंट

New EV Charging Points: देश में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की टेंशन होगी खत्म. दिल्ली ईवी पॉलिसी और पीएम ई-ड्राइव के तहत लगने जा रहे हैं 30 हजार नए चार्जिंग पॉइंट. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 06:56 PM (IST)
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New EV Charging Points: इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी खरीद रहे हैं. जिसके चलते अब देखा जा रहा है कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियां की तादात बढ़ती जा रही है. लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर एक परेशानी है और वह है चार्जिंग को लेकर. हालांकि, इस परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार अब कई हजार नए चार्जिंग पॉइंट लगाने जा रही है.

इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी मालिकों को अब आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. तो चलिए जानतें हैं कि, सरकार चार्जिंग स्टेशन को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है.

15 हजार करोड़ का होगा बड़ा निवेश 

बता दें कि, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 के तहत अकेले देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में चार्जिंग नेटवर्क को 9,000 से बढ़ाकर सीधे 30,000 पॉइंट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. 

इसके लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड और इन्सेंसेटिव तय किया गया है. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है जो बिना किसी देरी के जमीन अलॉट करने और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के जरिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम को रफ्तार दे रही है.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल फ्यूल से गाड़ी के कौन-से पार्ट्स सबसे पहले हो सकते हैं खराब? एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

यहां लगेंगे फास्ट चार्जर्स

आपको बता दें कि, 30 हजार नए चार्जिंग पॉइंट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन्हें बेहद सोच-समझकर लगाया जा रहा है. इनमें करीब 30% हिस्सेदारी हाई-स्पीड डीसी फास्ट चार्जर्स की होगी. जो आपकी कार को महज 30 से 40 मिनट में फुल चार्ज कर देंगे. 

ये फास्ट चार्जर प्रमुख नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, पेट्रोल पंपों और मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे. वहीं दूसरी तरफ रात में गाड़ी पार्क करने की सुविधा के लिए आरडब्ल्यूए, हाउसिंग सोसायटियों, दफ्तरों के पार्किंग लॉट और बड़े शॉपिंग मॉल्स में एसी स्लो/मीडियम चार्जर्स लगाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब बिना डोमिसाइल नहीं बनेगा Driving Licence, 1 अगस्त से बदल जाएंगे नियम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Jul 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Delhi EV Policy 2026 30000 New Ev Charging Points Fast Dc Chargers Highways Electric Car Charging Infrastructure
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