E20 Petrol पर अफवाहों के बीच तेल कंपनियों का बड़ा कदम, पेट्रोल पंप पर मिलेंगे इन सवालों के जवाब

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और तरह-तरह के दावों ने लाखों वाहन मालिकों को असमंजस में डाल दिया है. किसी ने इंजन खराब होने की बात कही तो किसी ने फ्यूल टैंक में पानी आने का दावा किया. बढ़ते भ्रम को देखते हुए अब सरकारी तेल कंपनियों ने सीधे पेट्रोल पंपों से लोगों को सही जानकारी देने की शुरुआत कर दी है.

दिल्ली के सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर शुरू हुआ जागरूकता अभियान

राजधानी दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंपों पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सूचना बोर्ड और स्टैंडी लगाए हैं. इनका मकसद ग्राहकों को E20 पेट्रोल से जुड़ी वास्तविक जानकारी देना और गलतफहमियों को दूर करना है.

कंपनियों का दावा, इंजन और बीमा पर नहीं पड़ेगा असर

पेट्रोल पंपों पर लगाए गए संदेशों में साफ बताया गया है कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित है. कंपनियों के अनुसार इससे वाहन के इंजन को नुकसान नहीं होता और बीमा क्लेम पर भी इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता.

बेहतर परफॉर्मेंस के साथ प्रदूषण घटाने पर भी जोर

तेल कंपनियां यह भी बता रही हैं कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से E10 की तुलना में वाहन की पिकअप बेहतर महसूस हो सकती है और ड्राइविंग अधिक स्मूद रहती है. इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में करीब 30 प्रतिशत तक कमी लाने का दावा किया गया है, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया के दावों ने बढ़ाई लोगों की चिंता

हाल के दिनों में इंटरनेट पर कई वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं, जिनमें E20 पेट्रोल को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए गए. कुछ पोस्ट में इंजन खराब होने, कुछ में फ्यूल टैंक में पानी जमा होने और कुछ में अन्य तकनीकी समस्याओं का जिक्र किया गया. इन संदेशों के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिक असमंजस में हैं.

मामले को गहराता और E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ते सवालों को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाहन निर्माता कंपनियां और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) भी लोगों को तथ्य आधारित जानकारी देने में जुटे हुए हैं.

पेट्रोल पंप कर्मचारियों से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं सवाल

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक बनर्जी के अनुसार, E20 पेट्रोल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल सीधे पेट्रोल पंपों पर पूछे जा रहे हैं. यही वजह है कि अब पंपों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों की शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है.

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