INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोE20 Petrol पर अफवाहों के बीच तेल कंपनियों का बड़ा कदम, पेट्रोल पंप पर मिलेंगे इन सवालों के जवाब

E20 Petrol पर अफवाहों के बीच तेल कंपनियों का बड़ा कदम, पेट्रोल पंप पर मिलेंगे इन सवालों के जवाब

दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंपों पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सूचना बोर्ड और स्टैंडी लगाए हैं. इनका मकसद ग्राहकों को E20 पेट्रोल से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: मनस्वी चौहान |  Updated at : 10 Jul 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और तरह-तरह के दावों ने लाखों वाहन मालिकों को असमंजस में डाल दिया है. किसी ने इंजन खराब होने की बात कही तो किसी ने फ्यूल टैंक में पानी आने का दावा किया. बढ़ते भ्रम को देखते हुए अब सरकारी तेल कंपनियों ने सीधे पेट्रोल पंपों से लोगों को सही जानकारी देने की शुरुआत कर दी है.

दिल्ली के सैकड़ों पेट्रोल पंपों पर शुरू हुआ जागरूकता अभियान

राजधानी दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंपों पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सूचना बोर्ड और स्टैंडी लगाए हैं. इनका मकसद ग्राहकों को E20 पेट्रोल से जुड़ी वास्तविक जानकारी देना और गलतफहमियों को दूर करना है.

कंपनियों का दावा, इंजन और बीमा पर नहीं पड़ेगा असर

पेट्रोल पंपों पर लगाए गए संदेशों में साफ बताया गया है कि 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित है. कंपनियों के अनुसार इससे वाहन के इंजन को नुकसान नहीं होता और बीमा क्लेम पर भी इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता.

बेहतर परफॉर्मेंस के साथ प्रदूषण घटाने पर भी जोर

तेल कंपनियां यह भी बता रही हैं कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से E10 की तुलना में वाहन की पिकअप बेहतर महसूस हो सकती है और ड्राइविंग अधिक स्मूद रहती है. इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में करीब 30 प्रतिशत तक कमी लाने का दावा किया गया है, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया के दावों ने बढ़ाई लोगों की चिंता

हाल के दिनों में इंटरनेट पर कई वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं, जिनमें E20 पेट्रोल को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए गए. कुछ पोस्ट में इंजन खराब होने, कुछ में फ्यूल टैंक में पानी जमा होने और कुछ में अन्य तकनीकी समस्याओं का जिक्र किया गया. इन संदेशों के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिक असमंजस में हैं.

मामले को गहराता और E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ते सवालों को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाहन निर्माता कंपनियां और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) भी लोगों को तथ्य आधारित जानकारी देने में जुटे हुए हैं.

पेट्रोल पंप कर्मचारियों से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं सवाल

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक बनर्जी के अनुसार, E20 पेट्रोल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल सीधे पेट्रोल पंपों पर पूछे जा रहे हैं. यही वजह है कि अब पंपों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों की शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कैसे काम करती है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, क्या यह CNG से भी कम करती है प्रदूषण?

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
E20 Petrol E20 Petrol Rumors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
E20 Petrol पर अफवाहों के बीच तेल कंपनियों का बड़ा कदम, पेट्रोल पंप पर मिलेंगे इन सवालों के जवाब
E20 Petrol पर अफवाहों के बीच तेल कंपनियों का बड़ा कदम, पेट्रोल पंप पर मिलेंगे इन सवालों के जवाब
ऑटो
अब बिना डोमिसाइल नहीं बनेगा Driving Licence, 1 अगस्त से बदल जाएंगे नियम
अब बिना डोमिसाइल नहीं बनेगा Driving Licence, 1 अगस्त से बदल जाएंगे नियम
ऑटो
मानसून में पेड़ गिरने से डैमेज हो जाए कार तो कैसे लें इंश्योरेंस, जीरो डेब्ट पॉलिसी में कितना मिलेगा क्लेम?
मानसून में पेड़ गिरने से डैमेज हो जाए कार तो कैसे लें इंश्योरेंस, जीरो डेब्ट पॉलिसी में कितना मिलेगा क्लेम?
ऑटो
Kia Syros EV और Sorento Hybrid जल्द होंगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास
Kia Syros EV और Sorento Hybrid जल्द होंगी लॉन्च, जानिए क्या होगा खास
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
बिहार
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
इंडिया
India Monsoon: देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget