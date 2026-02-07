Ola-Uber से कितना सस्ता होगा Bharat Taxi का किराया? जानिए राइड से जुड़ी सारी बातें

भारत की कैब इंडस्ट्री में एक नया नाम ‘भारत टैक्सी’ जुड़ गया है, जिसे 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. हालांकि यह सेवा अभी दिल्ली-एनसीआर में शुरू की गई है और आने वाले समय में इसे मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अलग-अलग चरणों में शुरू किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, यह मॉडल ड्राइवर्स और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

क्यों खास है भारत टैक्सी कैब सर्विस?

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी ताकत इसका ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल है. मौजूदा कैब प्लेटफॉर्म्स में ड्राइवर्स से भारी कमीशन लिया जाता है, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ता है, लेकिन भारत टैक्सी में ड्राइवर्स से किसी भी तरह का कमीशन नहीं लिया जाएगा. यहां ड्राइवर सिर्फ सेवा देने वाले नहीं होंगे, बल्कि प्लेटफॉर्म के कॉ-ऑनर भी बनेंगे. इससे ड्राइवर्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका भरोसा भी बढ़ेगा.

इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर ड्राइवर को सहकारी संस्था के 5 शेयर दिए जाएंगे, जिससे वे सीधे संगठन के हिस्सेदार बनेंगे. ड्राइवर्स को केवल एक मिनिमम मेंबरशिप फीस देनी होगी, जिसे ड्राइवर्स रोजाना, साप्ताहिक या मासिक आधार पर चुका सकते हैं. यह व्यवस्था छोटे और नए ड्राइवर्स के लिए भी जुड़ना आसान बनाती है.

कितना कम होगा किराया?

भारत टैक्सी का दावा है कि इसका किराया मौजूदा बाजार दरों से करीब 30 फीसदी तक कम होगा. इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी, यानी बारिश, ट्रैफिक या पीक ऑवर्स में भी किराया नहीं बढ़ेगा. यात्रियों को पहले से तय किराया दिखेगा, जिससे उन्हें किसी तरह की उलझन नहीं होगी.

भारत टैक्सी ऐप पर बाइक, ऑटो और कार तीनों का विकल्प मिलेगा. इसके साथ ही ड्राइवर्स को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा. लॉन्च से पहले ही इस प्लेटफॉर्म से 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर और 1 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं, जो इसकी बढ़ती पॉपुलेरिटी को दिखाता है.

