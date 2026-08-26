किस वक्त खरीदें गाड़ियां, शोरूम पर कब मिलती है सबसे ज्यादा छूट?

हर नौकरी-चाकरी करने वाले आदमी का सपना होता है कि वह खुद की गाड़ी खरीदे. क्योंकि गाड़ी खरीदना हर किसी के लिए कोई छोटी बात नहीं होती है, बल्कि एक बड़ा फैसला होता है. क्योंकि इसमें हर कमाने वाले आदमी की अच्छी-खासी रकम लग जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग सही समय के इंतजार में रहते हैं कि जब कोई सस्ता-सा ऑफर आए तो वे गाड़ी खरीद लें, जिससे उनके हजारों रुपये बच सकते हैं. ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि शोरूम पर हर साल कुछ खास मौके आते हैं, जब कंपनियां और डीलर बड़ी छूट देते हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ ऐसे ही समय का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास साबित होगी. आइए जानते हैं कि किस वक्त गाड़ी खरीदना सबसे फायदेमंद होगा, जिसमें आपके हजारों रुपये बचेंगे.

मार्च का महीना क्यों है खास?

मार्च का महीना गाड़ी खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इसकी वजह यह है कि मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है. इस दौरान कार कंपनियां और डीलर अपना सालाना बिक्री लक्ष्य पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं. अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता है, तो कंपनी की तरफ से मिलने वाला इंसेंटिव और बोनस भी कम हो जाता है. इसी वजह से डीलर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचने के लिए भारी छूट देना शुरू कर देते हैं. इस समय गाड़ी खरीदने पर आपको कैश डिस्काउंट, फ्री एक्सेसरीज और बेहतर फाइनेंस ऑफर भी मिलते हैं.

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साल के अंत यानी दिसंबर में भी मिलती है छूट

मार्च के अलावा दिसंबर का महीना भी गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा समय माना जाता है. इस समय डीलरशिप को पुराने साल का बचा हुआ स्टॉक खाली करना होता है, ताकि नए साल में बनने वाली नई गाड़ियां शोरूम में रखी जा सकें. इसी वजह से डीलर पुरानी गाड़ियों पर अच्छे ऑफर और छूट देते हैं. हालांकि इसमें एक नुकसान भी है. अगर आप दिसंबर में गाड़ी खरीदते हैं, तो अगले ही महीने यानी जनवरी में वह गाड़ी एक साल पुरानी मानी जाने लगती है, जिससे उसकी रीसेल वैल्यू यानी बेचने पर मिलने वाली कीमत थोड़ी कम हो जाती है. इसके अलावा नवरात्रि, दिवाली और नए साल जैसे त्योहारों के समय भी डीलरशिप की तरफ से खास ऑफर निकाले जाते हैं, जिनमें कैश डिस्काउंट के साथ पुरानी गाड़ी बदलने पर भी अच्छा फायदा मिलता है.

अगर कुल मिलाकर देखा जाए, तो मार्च का महीना गाड़ी खरीदने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस दौरान नए मॉडल भी मिलते हैं और फाइनेंस के ऑप्शन भी बेहतर होते हैं. वहीं दिसंबर में छूट तो अच्छी मिलती है, लेकिन गाड़ी जल्दी पुरानी मानी जाने लगती है. इसलिए सिर्फ छूट देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरत, बजट और गाड़ी के मॉडल को भी ध्यान में रखना चाहिए.

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