सपा के पोस्ट पर भड़के BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अखिलेश यादव को घेरा

समाजवादी पार्टी के हैंडल से गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक फोटो पोस्ट किया गया है. इसके जवाब में नंदकिशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव को घेरा है. नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पर मेरे फोटो के साथ दो युवकों का फोटो डालकर के एक बात फैलाई जा रही है कि जो कॉकरोच है उन कॉकरोच को मारपीट करते हुए जो लोग पिटाई कर रहे हैं उनका मेरे साथ फोटो है.

बीजेपी विधायक ने कहा कि उसके लिए अखिलेश को पता होना चाहिए. उनके फोटो कई बार आतंकवादियों के साथ, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के साथ, अतीक अहमद जैसे माफियाओं के साथ लगातार रहे हैं और उनके कुत्ते से उनके नेता हाथ मिलाते रहे हैं. इसलिए उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

वायरल वीडियो पर क्या बोले बीजेपी विधायक?

बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, "मुझे जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है और मैंने वीडियो देखा है, उसमें लात मारी जा रही है. उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद उनके बचाव में ये राष्ट्र विरोधी पार्टियां उतर के आई हैं."

उन्होंने कहा, "मुझे जानकारी ये भी मिली है कि वो लोग गुर्जर हैं और हमारे साथ फोटो कोई गुर्जर या कोई भी व्यक्ति खिंचवा सकता है. इसका कोई औचित्य नहीं है डालने का, लेकिन अगर गुर्जर है तो दुनिया जानती है. क्या गुर्जर पीट के आएंगे? गुर्जर पीटते नहीं, गुर्जर का मतलब है राष्ट्रविरोधियों का नाश करना."

सपा ने शेयर की तस्वीर

समाजवादी पार्टी ने विधायक के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवती को पीटने के आरोपियों का फोटो शेयर किया. पोस्ट में लिखा, "खुलेआम बहन बेटियों के कपड़े नोचते ये भाजपाई, खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत पर हमला करते ये भाजपाई, खुलेआम बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करते ये भाजपाई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री बताएं क्या ये आपकी कोई भाजपा की प्राइवेट सेना है? महिला सम्मान, महिला सुरक्षा का यही भाजपा का चरित्र है? शर्मनाक."

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