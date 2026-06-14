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हिंदी न्यूज़ऑटोमेट्रो की भीड़ से मिलेगी राहत, ऑफिस जाने वाले लड़कों के लिए बेस्ट हैं ये 4 स्कूटर

मेट्रो की भीड़ से मिलेगी राहत, ऑफिस जाने वाले लड़कों के लिए बेस्ट हैं ये 4 स्कूटर

Office Commute Scooter: रोजाना ऑफिस जाने वालों के लिए ये 4 स्कूटर शानदार विकल्प हैं. बेहतर माइलेज, आरामदायक राइड और कम मेंटेनेंस के साथ ये मेट्रो की भीड़ से राहत दिला सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 14 Jun 2026 08:33 AM (IST)
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Office Commute Scooter: बड़े शहरों में रोजाना ऑफिस जाना कई लोगों के लिए एक चुनौती बन चुका है. मेट्रो में भीड़, बसों में लंबा इंतजार और ट्रैफिक की परेशानी अक्सर यात्रा को थका देने वाली बना देती है. ऐसे में एक अच्छा स्कूटर रोजाना की यात्रा को काफी आसान और आरामदायक बना सकता है. खासकर नौकरीपेशा युवाओं के लिए स्कूटर एक ऐसा विकल्प है जो सुविधा, माइलेज और कम खर्च का बेहतरीन संतुलन देता है. 

आज बाजार में कई ऐसे स्कूटर मौजूद हैं जो शानदार माइलेज, आरामदायक सीट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह निजी स्कूटर को प्राथमिकता दे रहे हैं. अगर आप भी रोज ऑफिस आने-जाने के लिए एक भरोसेमंद टू व्हीलर की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

माइलेज और आराम के मामले में ये स्कूटर हैं सबसे आगे

ऑफिस जाने वाले युवाओं के बीच Honda Activa की लोकप्रियता लंबे समय से बनी हुई है. इसकी आसान राइडिंग, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस इसे खास बनाते हैं. वहीं TVS Jupiter भी आरामदायक सीट और अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है. शहर के ट्रैफिक में इसकी राइड क्वालिटी काफी बेहतर मानी जाती है. Suzuki Access 125 भी इस सूची में मजबूत दावेदार है. 

इसका इंजन स्मूद परफॉर्मेंस देता है और लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता के लिए पसंद किया जाता है. इसके अलावा Yamaha Fascino भी युवाओं के बीच आकर्षक डिजाइन और बेहतर ईंधन दक्षता के कारण लोकप्रिय हो रहा है. ये सभी स्कूटर रोजाना के सफर को आसान बनाने के साथ जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं डालते.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ माइलेज नहीं, डिजाइन बेच रही है कारें, भारतीय ऑटो बाजार में बदल रहा है पूरा खेल

क्यों बढ़ रही है ऑफिस कम्यूट के लिए स्कूटर की मांग?

आज के समय में स्कूटर केवल एक साधारण वाहन नहीं रह गया है. यह समय बचाने और यात्रा को सुविधाजनक बनाने का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है. स्कूटर की मदद से लोग अपने समय पर निकल सकते हैं और भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहते. इसके अलावा आधुनिक स्कूटरों में डिजिटल डिस्प्ले, बेहतर स्टोरेज स्पेस, स्मार्ट फीचर्स और आरामदायक सस्पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलने लगी हैं. 

कम ईंधन खर्च और आसान मेंटेनेंस इन्हें और आकर्षक बनाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत मोबिलिटी की मांग और बढ़ेगी. ऐसे में एक अच्छा स्कूटर रोजाना की यात्रा को आसान, तेज और किफायती बना सकता है. यदि आप ऑफिस आने-जाने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो ये स्कूटर आपकी जरूरतों को अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पुरानी i20 को भूल जाएंगे आप, नई Hyundai i20 में हुए इतने बड़े बदलाव कि पहचानना होगा मुश्किल

Published at : 14 Jun 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
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