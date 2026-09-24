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रोज ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट स्कूटर कौन-सा? देखें माइलेज और कीमत

अगर आप रोज ऑफिस आने-जाने के लिए स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो स्कूटर की केवल कीमत ही नहीं माइलेज और अन्य फिचर्स को देखना भी जरूरी होता है. जानें बेहतरीन स्कूटर विकल्पों के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 10:57 PM (IST)
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रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने-जाने के लिए स्कूटर काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना आसान होता है और कार के मुकाबले पेट्रोल का खर्च भी कम पड़ता है. वहीं यह सुविधाजनक होता है और आपको ऑफिस के लिए लेट होने से भी बचाता है. यही वजह है कि आजकल लोगों के बीच स्कूटर काफी पसंद किया जाने लगा है.

ऐसे में अगर आप भी ऑफिस जाने के लिए नया स्कूटर लेने की सोच रहे हैं तो आपको बाजार में कई विकल्प मिल जाएंगे. किसी में अच्छा माइलेज मिलता है तो किसी में ज्यादा फीचर्स दिए जाते हैं. जानिए कुछ ऐसे ही स्कूटर्स के बारे में, जो आपके रोज के सफर के लिए आरामदायक होने के साथ-साथ आपका खर्च भी बचाएंगें.

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Honda Activa है पहली पसंद

भारत में सबसे ज्यादा स्कूटर Honda Activa के देखने को मिलते हैं. यह स्कूटर देश में काफी लोकप्रिय माना जाता है. इसमें करीब 110cc का इंजन मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 80 हजार रुपये के आसपास हो मिलती है. यह रोजाना ऑफिस आने-जाने और शहर में सामान्य सफर के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मेंटेनेंस भी आमतौर पर अन्य स्कूटर के मुकाबले आसान माना जाता है.

TVS Jupiter है अच्छा विकल्प

TVS Jupiter भी रोज ऑफिस आने-जाने के लिए एक बेहकरीन विकल्प है. इसमें करीब 110cc का इंजन मिलता है. वहीं इसकी शुरुआती कीमत करीब 75 हजार रुपये के आसपास हो मानी जाती है. इसमें सामान रखने के लिए अच्छी जगह मिलती है और इसका डिजाइन भी रोजमर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से ही बनाया गया है.

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Suzuki Access 125 है बेहतर

अगर आप थोड़ा ज्यादा दमदार स्कूटर चाहते हैं तो Suzuki Access 125 देख सकते हैं. इसमें 125cc का इंजन मिलता है. इसकी कीमत करीब 80 हजार रुपये से ऊपर देखने को मिलती है. यह शहर में रोजाना चलाने के साथ थोड़ा लंबा सफर करने के लिए भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

TVS Ntorq 125 भी है विकल्प

TVS Ntorq 125 उन लोगों के लिए है जिन्हें स्कूटर में अच्छा लुक और ज्यादा फीचर्स पसंद हैं. इसमें 125cc का इंजन मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 85 हजार रुपये के आसपास होती है. ऑफिस आने-जाने के अलावा रोजमर्रा के दूसरे कामों के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

Honda Activa है इलेक्ट्रीक

अगर आप पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो Honda Activa e: एक विकल्प है. इसमें पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बैटरी चार्ज करनी होती है. हालांकि इसे खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि आपके घर या ऑफिस में चार्जिंग की सुविधा है या नहीं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Sep 2026 10:57 PM (IST)
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