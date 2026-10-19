Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएलन मस्क से पहले कौन-कौन बना चुका उड़ने वाली कार, क्यों नहीं हुए सफल?

एलन मस्क से पहले कौन-कौन बना चुका उड़ने वाली कार, क्यों नहीं हुए सफल?

उड़ने वाली कार का सपना नया नहीं है. 1917 से अब तक कई कंपनियों और इंजीनियरों ने इसे हकीकत बनाने की कोशिश की है, ऐसे में जानिए एलन मस्क से पहले उड़ने वाली कार बनाने वालों के नाम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने हाल ही में नए रोडस्टर का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसमें कार ने जमीन से ऊपर उठकर हवा में स्टंट किए. स्पेसएक्स की तकनीक से जुड़े थ्रस्टर्स वाली इस कार के प्रदर्शन ने एक बार फिर उस पुराने सपने की याद दिला दी है, जिसमें कार सड़क पर चलने के साथ-साथ आसमान में भी उड़ सके. टेस्ला का कहना है कि रोडस्टर का उत्पादन 2028 में शुरू किया जा सकता है, हालांकि इसकी उड़ने वाली बात को लेकर कंपनी की तरप से कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, जिसमें यह दावा किया गया हो कि कार इतने समय तक हवा में उड़ सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि उड़ने वाली कार का सपना एलन मस्क से पहले भी कई लोगों ने देखा था. पिछले 100 से ज्यादा वर्षों में कई इंजीनियरों और कंपनियों ने ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की, जो जरूरत पड़ने पर कार और विमान दोनों का काम कर सके. हालांकि कुछ प्रोटोटाइप ने वास्तव में उड़ान भरी, कुछ ने सिर्फ जमीन से छलांग लगाई, जबकि कुछ शानदार डिजाइन बाजार तक नहीं पहुंच सके. आइए जानते है उन लोगों के नाम.

1917 में ही हो गया था पहला बड़ा प्रयोग

उड़ने वाली कार के शुरुआती प्रयोगों में सबसे चर्चित नाम अमेरिकी विमान निर्माता ग्लेन कर्टिस का है. उन्होंने 1917 में Curtiss Autoplane बनाया था. इसमें कार जैसा चार पहियों वाला ढांचा था और पंखों को हटाया भी जा सकता था. वाहन ने कुछ छोटी छलांगें लगाईं, लेकिन पूरी तरह सफल उड़ान नहीं भर सका. रिपोर्ट के मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के बाद इसका विकास भी रुक गया था. इसके बाद 1937 में Waldo Waterman ने Arrowbile तैयार किया. यह कर्टिस के प्रयोग से ज्यादा सफल था और उड़ान भरने में सक्षम भी हुआ, लेकिन इसे बेचने के स्तर पर यह सफल नहीं हो सका. यानी तकनीक काम कर सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि इसे खरीदेगा कौन और लोग इसका इस्तेमाल रोज के कामों में कर पाएंगे?

यह भी पढ़ें: एक बटन दबाते ही बदल जाता है कांच! इन कारों में है Smart Glass तकनीक

Taylor Aerocar ने भी की थी कोशिश

1950 के दशक में Taylor Aerocar ने उड़ने वाली कार की उम्मीद को फिर मजबूत किया. इस वाहन को 1956 में अमेरिकी सरकार से प्रमाणन भी मिला था. इसे सड़क पर चलाया जा सकता था और उड़ान के लिए इसके पंख लगाए जाते थे. लेकिन प्रमाणन मिलने के बावजूद भी इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हो सका. यही समस्या बाद के कुछ प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई दी. जहां तकनीक तो कामयाब थी लेकिन प्रोडक्शन और इस्तेमाल करने में कई सुरक्षा चुनौतियां सामने थी.

उड़ने वाली कार बनी हादसे का शिकार

1970 के दशक में Henry Smolinski ने AVE Mizar नाम की मशीन बनाई. इसमें Ford Pinto कार को Cessna विमान के पंखों और दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ा गया था. लेकिन 1973 में परीक्षण उड़ान के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और Smolinski की मौत हो गई. बाद के वर्षों में Paul Moller ने Skycar के जरिए वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग वाली उड़ने वाली कार का सपना देखा. दशकों तक इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ, लेकिन यह भी आम लोगों के लिए सही नहीं बन सका.

यह भी पढ़ें: इस कार ने किया 15 लाख का आंकड़ा पार, बंपर हुई है बिक्री

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार चोरी की FIR में मामूली देरी पर क्लेम किया खारिज, अब देने होंगे 5 लाख!
कार चोरी की FIR में मामूली देरी पर क्लेम किया खारिज, अब देने होंगे 5 लाख!
ऑटो
Duster हाइब्रिड भारत में लॉन्च, 16.9 लाख कीमत और 29kmpl का तगड़ा माइलेज
Duster हाइब्रिड भारत में लॉन्च, 16.9 लाख कीमत और 29kmpl का तगड़ा माइलेज
ऑटो
10 लाख तक कीमत और शानदार बूट स्पेस, ये हैं गजब की सेडान कारें
10 लाख तक कीमत और शानदार बूट स्पेस, ये हैं गजब की सेडान कारें
ऑटो
शुरू हो गई टेस्ला की बुकिंग! कितने रुपये देकर कर सकते हैं बुक
शुरू हो गई टेस्ला की बुकिंग! कितने रुपये देकर कर सकते हैं बुक
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के समर्थन में उतरे जगन रेड्डी, NDA को लगा बढ़ा झटका
CJP के समर्थन में उतरे जगन रेड्डी, NDA को लगा बढ़ा झटका
महाराष्ट्र
पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत
पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत
इंडिया
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
बॉलीवुड
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
क्रिकेट
'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
'शमी ना होता तो', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
दिल्ली NCR
Delhi Air Pollution: दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
विश्व
बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?
बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में सफर कर रहे भाई बहन के सहयात्री निकले राहुल द्रविड़, वीडियो वायरल
फ्लाइट में सफर कर रहे भाई बहन के सहयात्री निकले राहुल द्रविड़, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget