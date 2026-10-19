एलन मस्क से पहले कौन-कौन बना चुका उड़ने वाली कार, क्यों नहीं हुए सफल?

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने हाल ही में नए रोडस्टर का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसमें कार ने जमीन से ऊपर उठकर हवा में स्टंट किए. स्पेसएक्स की तकनीक से जुड़े थ्रस्टर्स वाली इस कार के प्रदर्शन ने एक बार फिर उस पुराने सपने की याद दिला दी है, जिसमें कार सड़क पर चलने के साथ-साथ आसमान में भी उड़ सके. टेस्ला का कहना है कि रोडस्टर का उत्पादन 2028 में शुरू किया जा सकता है, हालांकि इसकी उड़ने वाली बात को लेकर कंपनी की तरप से कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, जिसमें यह दावा किया गया हो कि कार इतने समय तक हवा में उड़ सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि उड़ने वाली कार का सपना एलन मस्क से पहले भी कई लोगों ने देखा था. पिछले 100 से ज्यादा वर्षों में कई इंजीनियरों और कंपनियों ने ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की, जो जरूरत पड़ने पर कार और विमान दोनों का काम कर सके. हालांकि कुछ प्रोटोटाइप ने वास्तव में उड़ान भरी, कुछ ने सिर्फ जमीन से छलांग लगाई, जबकि कुछ शानदार डिजाइन बाजार तक नहीं पहुंच सके. आइए जानते है उन लोगों के नाम.

1917 में ही हो गया था पहला बड़ा प्रयोग

उड़ने वाली कार के शुरुआती प्रयोगों में सबसे चर्चित नाम अमेरिकी विमान निर्माता ग्लेन कर्टिस का है. उन्होंने 1917 में Curtiss Autoplane बनाया था. इसमें कार जैसा चार पहियों वाला ढांचा था और पंखों को हटाया भी जा सकता था. वाहन ने कुछ छोटी छलांगें लगाईं, लेकिन पूरी तरह सफल उड़ान नहीं भर सका. रिपोर्ट के मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के बाद इसका विकास भी रुक गया था. इसके बाद 1937 में Waldo Waterman ने Arrowbile तैयार किया. यह कर्टिस के प्रयोग से ज्यादा सफल था और उड़ान भरने में सक्षम भी हुआ, लेकिन इसे बेचने के स्तर पर यह सफल नहीं हो सका. यानी तकनीक काम कर सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि इसे खरीदेगा कौन और लोग इसका इस्तेमाल रोज के कामों में कर पाएंगे?

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Taylor Aerocar ने भी की थी कोशिश

1950 के दशक में Taylor Aerocar ने उड़ने वाली कार की उम्मीद को फिर मजबूत किया. इस वाहन को 1956 में अमेरिकी सरकार से प्रमाणन भी मिला था. इसे सड़क पर चलाया जा सकता था और उड़ान के लिए इसके पंख लगाए जाते थे. लेकिन प्रमाणन मिलने के बावजूद भी इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हो सका. यही समस्या बाद के कुछ प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई दी. जहां तकनीक तो कामयाब थी लेकिन प्रोडक्शन और इस्तेमाल करने में कई सुरक्षा चुनौतियां सामने थी.

उड़ने वाली कार बनी हादसे का शिकार

1970 के दशक में Henry Smolinski ने AVE Mizar नाम की मशीन बनाई. इसमें Ford Pinto कार को Cessna विमान के पंखों और दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ा गया था. लेकिन 1973 में परीक्षण उड़ान के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और Smolinski की मौत हो गई. बाद के वर्षों में Paul Moller ने Skycar के जरिए वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग वाली उड़ने वाली कार का सपना देखा. दशकों तक इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ, लेकिन यह भी आम लोगों के लिए सही नहीं बन सका.

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