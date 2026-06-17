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हिंदी न्यूज़ऑटोDelhi Metro Impact : दिल्ली में नहीं होती मेट्रो तो कैसा होता हाल? नोएडा से गुड़गांव जाने में लगता इतना वक्त

Delhi Metro Impact : दिल्ली में नहीं होती मेट्रो तो कैसा होता हाल? नोएडा से गुड़गांव जाने में लगता इतना वक्त

Delhi Metro Impact : दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों को जोड़ने वाली यह व्यवस्था लोगों की यात्रा को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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Delhi Metro Impact : आज दिल्ली मेट्रो को दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कहा जाता है. लाखों लोग रोजाना मेट्रो के जरिए अपने घर, ऑफिस, कॉलेज और दूसरे कामों के लिए सफर करते हैं. दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों को जोड़ने वाली यह व्यवस्था लोगों की यात्रा को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती तो सड़कों पर क्या हाल होता, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क मौजूद नहीं होता, तो दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ सकता था. इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को ज्यादा ट्रैफिक जाम और लंबे सफर का सामना करना पड़ सकता था. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती  तो कैसा सड़कों का हाल होता और नोएडा से गुड़गांव पहुंचने में कितने घंटे लगते.

अगर दिल्ली में नहीं होती मेट्रो तो कैसा होता सड़कों का हाल?

अध्ययनों के अनुसार, मेट्रो जैसी सुविधा होने से बहुत से लोग अपनी कार या बाइक की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. यही कारण है कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग मेट्रो से सफर करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेट्रो नेटवर्क बढ़ने से लोगों का यात्रा समय कम होता है और सड़कों पर वाहनों की संख्या भी घटती है. अगर मेट्रो की सुविधा नहीं होती, तो ज्यादातर लोगों को निजी वाहनों से सफर करना पड़ता, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाता और जाम की समस्या भी गंभीर हो सकती थी. 
 
 मेट्रो नहीं होती तो प्रदूषण भी बढ़ सकता था

अगर दिल्ली मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होती, तो बड़ी संख्या में लोग कार, बाइक और अन्य निजी वाहनों का इस्तेमाल करते, सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम ज्यादा होता और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी बढ़ सकता था. ऐसे में वायु प्रदूषण का स्तर और ज्यादा होने की आशंका रहती, यही वजह है कि मेट्रो को ट्रैफिक का दबाव कम करने के साथ-साथ प्रदूषण कंट्रोल करने में मददगार पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी माना जाता है. 

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मेट्रो नहीं होती तो ईंधन की खपत भी होती ज्यादा 

मेट्रो से ट्रैफिक जाम बढ़ने के साथ पेट्रोल-डीजल की खपत भी ज्यादा होती, यही वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईंधन बचाने और ट्रैफिक का दबाव कम करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय-समय पर लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट  का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं, जिससे ईंधन की बचत हो और निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सके. 

नोएडा से गुड़गांव पहुंचने में कितने घंटे लगते?

नोएडा और गुड़गांव के बीच हर दिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं. मौजूदा समय में भी इस रूट को दिल्ली-एनसीआर के सबसे व्यस्त रूट्स में गिना जाता है और यहां ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में पीक आवर के दौरान कई जगहों पर वाहनों की औसत रफ्तार बहुत कम रह जाती है. ऐसे में अगर मेट्रो जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो नोएडा से गुड़गांव का सफर और लंबा हो सकता था. लोगों को 4 से 5 घंटों तक जाम में फंसना पड़ सकता था. 

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Published at : 17 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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