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हिंदी न्यूज़ऑटोCreta Electric को टक्कर देने आ रही BYD Atto 2, जानें डिटेल्स

Creta Electric को टक्कर देने आ रही BYD Atto 2, जानें डिटेल्स

BYD Atto 2: बीवाईडी अट्टो 2 भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है. 400 किमी से ज्यादा रेंज और 12.8-इंच रोटेटिंग स्क्रीन के साथ यह क्रेटा EV को देगी टक्कर. जानें फीचर्स और कीमत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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BYD Atto 2: भारत में धूम मचा रही चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी बीवाईडी अब एक और बड़ा धमाका हमारे देश में करने जा रही है. भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार अट्टो 3, सील और सीलिओन 7 की सफलता के बाद कंपनी अब अपने ज्यादा किफायती मॉडल BYD अट्टो 2 को पेश करने जा रही है. हाल ही में इस ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी को भारतीय सड़कों पर भारी कवर के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है.

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री के बाद यह सीधे तौर पर आगामी हुंडई क्रेटा ईवी, मारुति ई विटारा और टाटा कर्व ईवी जैसी पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी चुनौती देगी. चलिए जानतें हैं BYD अट्टो 2 कार के बारें में विस्तार से.

डिजाइन और डाइमेंशन कैसा रहेगा?

बता दें कि, टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से साफ होता है कि बीवाईडी अट्टो 2 का लुक काफी हद तक भारत में पहले से बिक रही अट्टो 3 से मिलता जुलता रहने वाला है.  

  • एक्सटीरियर लुक: इसमें स्लीक ट्विन-बैरल एलईडी हेडलाइट्स, स्पोर्टी 17-इंच के अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स, रूफ स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है.
  • साइज़ और डाइमेंशन: इस कार की लंबाई 4,310 मिमी, चौड़ाई 1,830 मिमी, ऊंचाई 1,675 मिमी और व्हीलबेस 2,620 मिमी है. आकार के मामले में यह हुंडई क्रेटा के लगभग बराबर है, जो इसे सिटी ड्राइविंग और बूट स्पेस दोनों लिहाज से बेस्ट बनाती है.

Creta Electric को टक्कर देने आ रही BYD Atto 2, जानें डिटेल्स

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केबिन और हाई-टेक फीचर्स

बीवाईडी की कारें आधुनिक और टेक-लोडेड इंटीरियर के लिए जानी जाती हैं और अट्टो 2 में भी कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे-

  • इंफोटेनमेंट सिस्टम: केबिन में 12.8-इंच की रोटेटेबल टचस्क्रीन दी गई है.
  • डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: 8.8-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.
  • प्रीमियम कम्फर्ट: पैनोरमिक सनरूफ, 50W वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और एनएफसी बेस्ड की-लेस एंट्री जैसे फीचर्स मौजूद हैं.
  • सेफ्टी टेक्नोलॉजी: इसमें सुरक्षा के लिए 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे.
  • V2L तकनीक: कार में व्हीकल-टू-लोड फीचर भी दिया गया है. जिससे आप कार की बैटरी का इस्तेमाल पावर बैंक की तरह दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए कर सकते हैं.

बैटरी और ड्राइविंग रेंज 

ग्लोबल स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर, बीवाईडी अट्टो 2 को दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ पेश किया जा सकता है:  

  • बैटरी विकल्प: इसमें 45.1 kWh और 51.1 kWh के ब्लेड बैटरी पैक देखने को मिल सकते हैं.
  • मोटर और परफॉर्मेंस: इसका इलेक्ट्रिक मोटर 176 bhp की पावर और 290 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार महज 7.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.
  • रेंज: छोटी बैटरी के साथ यह कार सिंगल चार्ज में करीब 312 किमी की रेंज देती है, जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज 400 किमी से ज्यादा रहने का दावा है.
  • चार्जिंग क्षमता: 65 kW DC फास्ट चार्जर की मदद से इसे महज 28 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.


Creta Electric को टक्कर देने आ रही BYD Atto 2, जानें डिटेल्स

क्या हो सकती है कीमत?

बता दें कि, कंपनी अट्टो 2 का डिज़ाइन पेटेंट भारत में पहले ही फाइल कर चुकी है. स्पाई शॉट्स सामने आने के बाद माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में इसे 18 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बजट ब्रैकेट में उतारा जा सकता है. अपने शानदार रेंज, प्रीमियम इंटीरियर और प्रतिस्पर्धी कीमत के साथ यह कार लॉन्च के बाद इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बड़ा उलटफेर कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Hyundai की नई EV MPV, देगी Kia Carens को चुनौती?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Aug 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
BYD Atto 2 India Test BYD Atto 2 Features Atto 2 Vs Creta EV BYD Atto 2 Expected Price
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