हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोऑफिस जाने के लिए 1 लाख रुपये की रेंज में खरीदना चाहते हैं बाइक? यहां जानिए बेस्ट ऑप्शन

ऑफिस जाने के लिए 1 लाख रुपये की रेंज में खरीदना चाहते हैं बाइक? यहां जानिए बेस्ट ऑप्शन

Best Bikes Under 1 Lakh: ऑफिस जाने के लिए लोग बेहतर माइलेज वाली बाइक खरीदने के साथ ही बजट का भी ख्याल रखते हैं. डेली अप-डाउन के लिए एक लाख रुपये की रेंज में कई बाइक्स मार्केट में मौजूद हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 11 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Preferred Sources

Best Commuter Bikes In India: ऑफिस जाने के लिए लोगों को ऐसी बाइक्स की जरूरत होती है, जिनसे वे डेली अप-डाउन कर सकें. ऑफिस आने-जाने के लिए लोग बेहतर माइलेज देने वाली बाइक ही खरीदना चाहते हैं. इसके साथ ही बाइक कीमत एक लाख रुपये की रेंज में हो, तब लोगों के लिए मोटरसाइकिल खरीदना और भी आसान बन जाता है. आइए एक लाख रुपये की रेंज में डेली अप-डाउन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाइक्स के बारे में जानते हैं.

टीवीएस रेडर 125 (TVS Raider 125)

टीवीएस रेडर 125 की एक्स-शोरूम प्राइस 80,500 रुपये से शुरू होकर 95,600 रुपये तक जाती है. ये बाइक 7 वेरिएंट में मार्केट में है. इस मोटरसाइकिल में 99 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ डिजिटल डिस्प्ले मिलती है. ये बाइक 56.7 kmpl की माइलेज देन का दावा करती है.

टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sport)

टीवीएस स्पोर्ट इस ब्रांड की सबसे सस्ती बाइक में से एक है. इस मोटरसाइकिल की कीमत 55,100 रुपये से 57,100 रुपये के बीच है. टीवीएस की ये बाइक 109 cc इंजन के साथ 80 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. इस मोटरसाइकिल की कम कीमत और बेहतर माइलेज की वजह से ये ब्रांड की मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल में से एक है.

हीरो एक्सट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R)

हीरो एक्सट्रीम 125R एक स्टाइलिश बाइक है. अगर आप एक लाख रुपये की रेंज में बेहतर लुक वाली मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. हीरो की इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 91,760 रुपये से शुरू है. हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल-चैनल ABS वेरिएंट के साथ हाल ही में लॉन्च की गई है. हीरो के इस वेरिएंट की कीमत 1.04 लाख रुपये है.

हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus)

हीरो स्प्लेंडर प्लस देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है. कई सालों से लोगों ने इस बाइक पर भरोसा जताया है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम प्राइस 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है. ये बाइक एक किलोमीटर में 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है.

बजाज पल्सर 125 (Bajaj Pulsar 125)

बजाज पल्सर 125 भी ऑफिस आने-जाने के लिए एक बेहतर बाइक मानी जा सकती है. बजाज की इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम प्राइस 80,004 रुपये से शुरू होकर 88,126 रुपये के बीच है. पल्सर 125 एक लीटर पेट्रोल में 66 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है.

यह भी पढ़ें

EV खरीदने वालों के लिए Good News! 500 KM से ज्यादा रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक SUVs जल्द होंगी लॉन्च

Published at : 11 Nov 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
Hero Bajaj TVS Hero Splendor Pulsar Bikes Under One Lakh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

JioBlackRock Flexi Cap Fund: Smart रणनीति के साथ Market में दमदार entry! | Paisa Live
PM Modi Bhutan Visit: भारत-भूटान के रिश्तों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान | Delhi Blast
Emmvee Photovoltaic Power Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें price band, subscription और GMP|
PM Modi Bhutan Visit: दिल्ली में हुए लाल किले के पास धमाके पर PM Modi का बड़ा बयान | Delhi Blast
Delhi Red Fort Blast : दिल्ली कार धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
बिहार
Delhi Blast: 'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
'घर में घुसकर मारेंगे', दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी कुमार चौबे, कहा- 'सनातन का...'
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget