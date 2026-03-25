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हिंदी न्यूज़ऑटो3 हजार से कम की EMI पर मिल जाएंगी ये बाइक्स, लिस्ट में Splendor से Platina तक के नाम शामिल

3 हजार से कम की EMI पर मिल जाएंगी ये बाइक्स, लिस्ट में Splendor से Platina तक के नाम शामिल

Bikes in Affordable EMI: अगर आप कम मंथली EMI पर कोई बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किस बाइक का फाइनेंस प्लान आपको सस्ता पड़ेगा. यहां हम आपको कुछ ऑप्शन्स बता रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 25 Mar 2026 12:28 PM (IST)
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भारतीय बाजार में लोगों को हमेशा से ही ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो कम मेंटेनेंस के साथ ही किफायती कीमत भी रखती हो. इसके साथ ही बाइक खरीदते वक्त माइलेज को भी ध्यान में रखा जाता है. अगर आप Hero Splendor, Honda Shine या Bajaj Platina में से कोई एक बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए, आप इन बाइक्स में से किसी एक को फाइनेंस भी करा सकते हैं. इसके लिए आपको जानना होगा कि हर महीने किस बाइक की EMI सस्ती पड़ेगी? आइए डिटेल्स जानते हैं.

Hero Splendor 

Hero Splendor के ड्रम ब्रेक-OBD 2B वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 89 हजार 196 रुपये है. bikewale वेबसाइट के मुताबिक, अगर आप इस बाइक को 5 हजार डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो इसके लिए लिए आपको 84 हजार रुपये के करीब लोन अमाउंट लेना होगा. अगर आप यह लोन 3 साल या 36 महीने के लेते हैं तो आपको 9.8 फीसदी ब्याज दर से हर महीने 3 हजार रुपये के करीब EMI देनी होगी. अगर आप यही लोन 4 साल के लिए लेते हैं तो आपको हर महीने 2,436 रुपये की EMI देनी होगी. 

Honda Shine

Honda Shine के Drum वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 94 हजार 415 रुपये है. अगर आप इस बाइक को खरीदने के लिए 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से आपकी EMI करीब 3,300 रुपये बनेगी. 4 साल के लिए  अगर आप यह लोन लेते हैं तो यह राशि कुल 2,586 रुपये के करीब होगी.

Bajaj Platina

Bajaj Platina के ES Drum  वेरिएंट की दिल्ली में कीमत 82 हजार 626 रुपये है. अगर आप 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर इस बाइक को खरीदते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर से आपको 3 साल के लिए हर महीने 2 हजार 786 रुपये की EMI देनी होगी. अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको 2,247 रुपये की EMI देनी होगी.

यह भी पढ़ें:-

Honda New Cars 2026: जल्द भारत में जल्द आ रही Honda की नई गाड़ियां, Maruti और Tata की बढ़ेगी टेंशन 

 

 

 

 

Published at : 25 Mar 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Hero Splendor Bajaj Platina Bikes In Affordable EMI
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