Low Mileage in Winter: इंडिया में अब कई जगह धीरे-धीरे ठंड का मौसम आ चुका है. जिसके चलते अब गाड़ियों में कई तरह की दिक्कतें सामने आने लगेंगी. जबकि सर्दियों के मौसम में एक शिकायत खूब सामने आती है वह यह है कि इन मौसम में कार के माइलेज में गिरावट आ जाता है. ठंड में कम तापमान के कारण इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है इस लिए माइलेज में थोड़ा गिरावट देखने को मिल जाता है.

लेकिन हमेशा इसके चलते ही नहीं बल्कि छोटी-छोटी ड्राइविंग और मेंटेनेंस से जुड़ी गलतियां भी इस समस्या को काफी बढ़ा देती हैं. तो चलिए जानते हैं उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो ठंड में आपकी कार का माइलेज गिरा देती हैं.

इंजन को लंबे समय तक स्टार्ट करके छोड़ना

बता दें कि अक्सर लोग कड़ाके की ठंड में सुबह गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इंजन को गर्म करने के लिए 5 से 10 मिनट तक एक ही जगह पर खड़ा रखते हैं. अब नई कारों के फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन को इतनी देर तक आइडल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती.

क्योंकि गाड़ी को खड़ा रखकर इंजन चालू रखने से बिना चले फ्यूल बर्बाद होता है. सुबह कार स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 30 से 40 सेकंड रुकें और फिर धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाना शुरू कर दें इससे इंजन जल्दी और सही तरीके से गर्म होगा.

यह भी पढ़ें: High Maintenance Cars: आपकी जेब की दुश्मन हैं ये पांच तरह की कारें, खरीदने से पहले कई बार सोचें

टायर्स में कम हवा का प्रेशर

वहीं ठंड के मौसम में टायर्स के अंदर की हवा सिकुड़ने लगती है. जिससे टायर प्रेशर कम हो जाता है. कम हवा वाले टायर्स के साथ गाड़ी चलाने पर सड़क और टायर के बीच घर्षण बढ़ जाता है. जिससे इंजन को गाड़ी खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और माइलेज तेजी से गिरता है. इसलिए सर्दियों में हर 10-15 दिन में टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं और कंपनी द्वारा बताए गए मानक लेवल पर ही हवा रखें.

हीटर और डिफ्रॉगर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल

जानकारी दें दे कि ठंड से बचने और विंडशील्ड से कोहरा हटाने के लिए कार में हीटर, सीट वार्मर और रियर डिफ्रॉगर का इस्तेमाल जरूरी होता है. लेकिन केबिन गर्म हो जाने के बाद भी इन्हें लगातार फुल स्पीड पर चलाए रखने से कार के अल्टरनेटर और बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. जिसका सीधा असर फ्यूल की खपत पर दिखता है. जब केबिन का तापमान सामान्य हो जाए तो हीटर की स्पीड कम कर दें या उसे बंद कर दें.

समय पर सर्विसिंग

बता दें कि अगर आपकी कार का एयर फिल्टर गंदा है या इंजन ऑयल पुराना हो चुका है. तो सर्दियों में इंजन को पर्याप्त ऑक्सीजन और सही लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता. इससे इंजन की कार्यक्षमता घट जाती है और गाड़ी ज्यादा तेल पीने लगती है. इसलिए ठंड शुरू होते ही एयर फिल्टर की सफाई कराएं और जरूरत होने पर इंजन ऑयल बदलवा लें.

यह भी पढ़ें: Bigger Tyres Mileage Impact: क्या बड़े टायर लगाने से ज्यादा तेल पीती हैं गाड़ियां, क्या है इसकी सच्चाई