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सिर्फ 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट, कितनी बनेगी Punch EV की EMI?

Tata Punch EV EMI: टाटा पंच ईवी को 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर घर लाएं. जानिए 3, 5 और 7 साल के लोन पर हर महीने कितनी बनेगी ईएमआई.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 07:39 AM (IST)
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Tata Punch EV EMI: पहले के जमाने में गाड़ी खरीदना बेहद ही मुश्किल काम होता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है अब बैंक और फाइनेंस कंपनी किसी भी कार खरीदने के लिए लोन देती है. जिससे आम आदमी भी आसानी से अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकता है. वहीं, इस समय भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसमें टाटा मोटर्स की पंच ईवी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. अगर आप भी अपने लिए एक शानदार, सुरक्षित और किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं.
 
लेकिन बजट को लेकर थोड़े परेशानी में हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. फाइनेंस कंपनियां और बैंक इस गाड़ी पर कई तरह के आसान फाइनेंस विकल्प और लोन की सुविधाएं दे रही है. महज 1 लाख रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट जमा करके आप इस बेहतरीन कार को अपने घर ले जा सकते हैं. जबकि इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अलग-अलग सालों के लोन पर आपकी महीने की ईएमआई कितनी बनेगी.

बेस मॉडल की ऑन-रोड कीमत

आपको बता दें कि, फाइनेंस का पूरा हिसाब-किताब समझने के लिए हम टाटा पंच ईवी के बेस मॉडल स्मार्ट 30kWh को आधार बनाते हैं. इस शुरुआती वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.69 लाख रुपये है. ऑन-रोड कीमत की बात करें तो इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी चार्ज जोड़ने के बाद यह आपको लगभग 10.20 लाख से 10.30 लाख रुपये के आसपास पड़ती है.

अगर आप इसमें से 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं तो बाकी बची राशि यानी लगभग 9.20 लाख से 9.30 लाख रुपये के लिए आपको बैंक से कार लोन लेना होगा.


सिर्फ 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट, कितनी बनेगी Punch EV की EMI?

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कितनी देनी होगी ईएमआई?

बता दें कि, अगर आप अपने 9.20 लाख रुपये के लोन को 5 साल यानी 60 महीनों की अवधि के लिए लेते हैं और बैंक का ब्याज दर औसतन 9% मानकर चलें तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 19,100 रुपये के करीब बनेगी.

वहीं अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लोन की अवधि को बढ़ाकर 7 साल यानी 84 महीने के लिए तय करते हैं तो आपकी महीने की किस्त काफी घटकर लगभग 14,800 रुपये रह जाएगी. लंबे समय के लोन से आपकी जेब पर हर महीने का बोझ काफी कम हो जाता है और बजट संभालना बेहद आसान रहता है.


सिर्फ 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट, कितनी बनेगी Punch EV की EMI?

3 साल का हिसाब भी समझें

वहीं, कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो लोन की रकम को जल्द से जल्द चुकाकर कार को पूरी तरह अपने नाम करना पसंद करते हैं. अगर आप भी कम समय में लोन खत्म करना चाहते हैं और 3 साल का टेन्योर चुनते हैं. तो 9% ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने लगभग 29,300 रुपये की ईएमआई भरनी होगी.

हालांकि इसमें आपकी मासिक किस्त थोड़ी ज्यादा रहती है लेकिन बैंक को जाने वाला कुल ब्याज काफी हद तक बच जाता है. आप अपनी मासिक कमाई और सुविधा को ध्यान में रखकर इनमें से कोई भी प्लान चुन सकते हैं.

इन बातों का रखें खास ध्यान

जानकारी दें दे कि, गाड़ी के लिए शोरूम जाने और कागजी कार्रवाई शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हर राज्य में गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स और इंश्योरेंस के चार्ज थोड़े अलग होते हैं. जिससे ऑन-रोड कीमत में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है.

जबकि इसके अलावा आपका सिविल स्कोर और आपकी प्रोफाइल देखकर बैंक ब्याज दरों में छूट भी दे सकते हैं. इसलिए शोरूम पर जाकर लेटेस्ट ऑफर्स, डिस्काउंट और अलग-अलग बैंकों के लोन अप्रूवल की सटीक जानकारी एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:39 AM (IST)
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