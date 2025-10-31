Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन है असली चैंपियन?

भारतीय बाजार में 125cc बाइक सेगमेंट हमेशा से लोकप्रिय रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और स्टाइलिश लुक है. इस सेगमेंट में अब दो दमदार बाइक्स- Bajaj Pulsar NS125 और Hero Xtreme 125R आमने-सामने हैं. दोनों ही बाइक्स युवाओं के बीच काफी चर्चा में हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए सही चुनाव साबित हो सकती है.

Bajaj Pulsar NS125 Vs Hero Xtreme 125R डिजाइन

अगर बात डिजाइन की करें, तो Bajaj Pulsar NS125 का लुक एकदम स्पोर्टी और मस्कुलर दिखाई देता है. इसका डिजाइन NS160 और NS200 से इंस्पायर्ड है, जिससे यह बाइक सड़क पर बेहद अट्रैक्टिव लगती है. मस्कुलर फ्यूल टैंक, शार्प ग्राफिक्स और स्ट्रीटफाइटर-स्टाइल हेडलैंप इसे और भी बोल्ड बनाते हैं. इसे देखकर साफ लगता है कि यह बाइक उन लोगों के लिए बनी है जो स्पीड और परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं. दूसरी ओर, Hero Xtreme 125R का डिजाइन ज्यादा स्लीक और मॉडर्न है. इसका फ्रंट प्रोफाइल कॉम्पैक्ट है और इसमें LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक प्रीमियम अपील देती हैं.

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Bajaj Pulsar NS125 ने 125cc सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं. यह सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें तीन ABS मोड्स – Road, Rain, और Off-road दिए गए हैं. इसके अलावा इसका नया LCD कंसोल अब पहले से ज्यादा मॉडर्न है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. वहीं, Hero Xtreme 125R में भी कई जरूरी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि डिजिटल-एनालॉग डिस्प्ले, LED लाइट्स, और सिंगल-चैनल ABS. हालांकि यह फीचर्स बेसिक हैं, लेकिन Bajaj Pulsar NS125 ने टेक्नोलॉजी के मामले में इसे थोड़ा पीछे छोड़ दिया है. अगर आप ज्यादा फीचर-रिच बाइक चाहते हैं, तो Pulsar NS125 बेहतर साबित होती है.

कौन सी बाइक देती है ज्यादा पावर?

दोनों ही बाइक्स में 125cc इंजन दिया गया है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस कैरेक्टर में फर्क है. Bajaj Pulsar NS125 का 124.45cc इंजन 12 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसका इंजन रिस्पॉन्स काफी फुर्तीला है और यह बाइक स्पोर्टी राइडिंग फील देती है. वहीं, Hero Xtreme 125R में भी 125cc इंजन है जो करीब 11.4 PS की पावर और 10.5 Nm टॉर्क देता है. इसका इंजन काफी स्मूद और रिफाइंड है, जो शहर की सड़कों पर आरामदायक राइडिंग के लिए बेहतर है. अगर आपको पावर और स्पोर्टीनेस चाहिए, तो Pulsar NS125 सही विकल्प है, जबकि स्मूद और एफिशिएंट राइड पसंद है तो Xtreme 125R आपके लिए परफेक्ट रहेगी.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

कीमत के हिसाब से दोनों बाइक्स में ज्यादा अंतर नहीं है. Bajaj Pulsar NS125 की कीमत लगभग 1.06 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि Hero Xtreme 125R की कीमत करीब 1.02 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है और आप ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Pulsar NS125 वैल्यू फॉर मनी डील है. लेकिन अगर आप कम बजट, अच्छा माइलेज और आरामदायक राइड चाहते हैं, तो Hero Xtreme 125R बेहतर और प्रैक्टिकल विकल्प है.

