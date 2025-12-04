Pulsar N160 और Apache RTR160,कौन सी बाइक देती है बेहतर माइलेज? कीमत 1.5 लाख रुपये से भी कम

Pulsar N160 And Apache RTR160 Mileage Comparison: बजाज और टीवीएस दोनों ही ब्रांड की बाइक्स भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं. बजाज की पल्सर और टीवीएस की अपाचे के कई मॉडल्स इंडियन मार्केट में हैं और इन दोनों बाइक्स को एक-दूसरे की बड़ी राइवल माना जाता है. लेकिन पल्सर एन160 (Bajaj Pulsar N160) और अपाचे RTR160 (TVS Apache RTR160) में कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर माइलेज देती है, आइए जानते हैं.

बजाज पल्सर एन160 (Bajaj Pulsar N160)

बजाज ऑटो की बाइक पल्सर एन160 में 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, 2-वॉल्व, एयर-कूल्ड FI इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 8,750 rpm पर 16 PS की पावर मिलती है और 6,750 rpm पर 14.65 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. बजाज की ये बाइक 51.6 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. पल्सर एन160 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की है.

बजाज पल्सर एन160 में USB कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है. इस बाइक में 1348 mm का व्हीलबेस और 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. पल्सर एन160 की एक्स-शोरूम प्राइस 1,13,133 रुपये से शुरू होकर 1,26,290 रुपये तक जाती है.

टीवीएस अपाचे RTR160 (TVS Apache RTR160)

टीवीएस अपाचे RTR160 में SI, 4-स्ट्रोक, ऑयल कूल्ड, SOHC, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है. मोटरसाइकिल में लगे इस इंजन से स्पोर्ट मोड पर 9,250 rpm पर 12.91 kW की पावर मिलती है और रेन मोड पर 8,650 rpm पर 11.50 kW की पावर मिलती है. स्पोर्ट मोड में इस बाइक की टॉप-स्पीड 114 kmph है और रेन मोड में 103 kmph है.

टीवीएस अपाचे RTR160 एक लीटर पेट्रोल में 61 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है. ये बाइक 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है. इस बाइक की टंकी फुल कराने पर करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है. इस बाइक में इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है. टीवीएस की इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 1,15,852 रुपये से शुरू है.

