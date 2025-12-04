हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोPulsar N160 और Apache RTR160,कौन सी बाइक देती है बेहतर माइलेज? कीमत 1.5 लाख रुपये से भी कम

Pulsar N160 और Apache RTR160,कौन सी बाइक देती है बेहतर माइलेज? कीमत 1.5 लाख रुपये से भी कम

Bajaj Pulsar N160 vs TVS Apache RTR160: पल्सर और अपाचे दोनों ही शानदार और पावरफुल बाइक्स हैं. ये मोटरसाइकिल बेहतर माइलेज देने के लिए जानी जाती हैं. आइए दोनों बाइक्स की कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 04 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

Pulsar N160 And Apache RTR160 Mileage Comparison: बजाज और टीवीएस दोनों ही ब्रांड की बाइक्स भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं. बजाज की पल्सर और टीवीएस की अपाचे के कई मॉडल्स इंडियन मार्केट में हैं और इन दोनों बाइक्स को एक-दूसरे की बड़ी राइवल माना जाता है. लेकिन पल्सर एन160 (Bajaj Pulsar N160) और अपाचे RTR160 (TVS Apache RTR160) में कौन सी मोटरसाइकिल बेहतर माइलेज देती है, आइए जानते हैं.

बजाज पल्सर एन160 (Bajaj Pulsar N160)

बजाज ऑटो की बाइक पल्सर एन160 में 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, 2-वॉल्व, एयर-कूल्ड FI इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 8,750 rpm पर 16 PS की पावर मिलती है और 6,750 rpm पर 14.65 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. बजाज की ये बाइक 51.6 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. पल्सर एन160 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की है.

बजाज पल्सर एन160 में USB कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है. इस बाइक में 1348 mm का व्हीलबेस और 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. पल्सर एन160 की एक्स-शोरूम प्राइस 1,13,133 रुपये से शुरू होकर 1,26,290 रुपये तक जाती है.

टीवीएस अपाचे RTR160 (TVS Apache RTR160)

टीवीएस अपाचे RTR160 में SI, 4-स्ट्रोक, ऑयल कूल्ड, SOHC, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है. मोटरसाइकिल में लगे इस इंजन से स्पोर्ट मोड पर 9,250 rpm पर 12.91 kW की पावर मिलती है और रेन मोड पर 8,650 rpm पर 11.50 kW की पावर मिलती है. स्पोर्ट मोड में इस बाइक की टॉप-स्पीड 114 kmph है और रेन मोड में 103 kmph है.

टीवीएस अपाचे RTR160 एक लीटर पेट्रोल में 61 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है. ये बाइक 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है. इस बाइक की टंकी फुल कराने पर करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है. इस बाइक में इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है. टीवीएस की इस बाइक की एक्स-शोरूम प्राइस 1,15,852 रुपये से शुरू है.

यह भी पढ़ें

भारत में किन-किन इलेक्ट्रिक कारों को मिल चुकी है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग? लिस्ट में मारुति-टाटा और महिंद्रा के बेस्ट मॉडल

Published at : 04 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Bajaj Apache Pulsar Bajaj Pulsar N160 TVS Apache RTR160
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
Advertisement

वीडियोज

Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Winter Season | PM Modi | Air Pollution | Vanaras | ABP News
Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
नौकरी
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget