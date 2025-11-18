Bajaj Platina या TVS Sport, GST कटौती के बाद कौन सी Bike है मिडिल क्लास की पहली पसंद?

भारत में दोपहिया वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. इस बदलाव का सीधा असर Bajaj Platina 100 और TVS Sport जैसी कम्यूटर बाइक्स पर पड़ा है. दोनों बाइक्स 10–15% तक सस्ती हो चुकी हैं, जिससे ये Hero Splendor के बाद मिडिल क्लास की पहली पसंद बन रही हैं. कम खर्च, ज्यादा माइलेज और आसान मेंटेनेंस इन्हें भारत में सबसे भरोसेमंद विकल्पों में शामिल करते हैं.

कौन है ज्यादा किफायती?

GST कट के बाद Bajaj Platina 100 की कीमत 65,407 रुपये तय की गई है. यह सिंगल वेरिएंट में आती है और अपनी फिनिशिंग, सीट कम्फर्ट और फीचर्स की वजह से थोड़ी प्रीमियम फील देती है. दूसरी ओर, TVS Sport की कीमत 55,100 से 57,100 रुपये के बीच रखी गई है. यह दो वेरिएंट -ES और ES Plus में आती है. कीमत के मामले में TVS Sport लगभग 8,000 रुपये सस्ती है, जिससे पहली बार बाइक खरीदने वालों के लिए यह बजट-फ्रेंडली विकल्प बन जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों बाइक्स कम्यूटर कैटेगरी की हैं, इसलिए इन्हें शहर के ट्रैफिक और छोटे सफर के हिसाब से डिजाइन किया गया है. Platina 100 में BS6 इंजन मिलता है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन स्मूद स्टार्ट और कम एमिशन के साथ अच्छी फ्यूल-एफिशिएंसी देता है. वहीं TVS Sport का इंजन थोड़ा बड़ा है और इसमें पावर और टॉर्क दोनों बेहतर हैं. इसकी वजह से Sport शहर में चलाने पर ज्यादा फुर्तीली लगती है. दोनों में 4-स्पीड गियरबॉक्स है और हल्का वजन इन्हें हैंडल करना आसान बनाता है.

कौन है मिडिल क्लास की पहली पसंद?

मिडिल क्लास राइडर्स माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर रहते हैं. Bajaj Platina 100 लगभग 75 kmpl तक देती है, जबकि TVS Sport 80 kmpl तक का माइलेज देती है. यानी रोजाना 30–40 किमी चलने वालों के लिए दोनों बाइक्स पेट्रोल में अच्छी बचत कराती हैं, लेकिन माइलेज के मामले में TVS Sport थोड़ा आगे निकलती है.

डेली यूज के लिए कौन बेहतर?

अगर आप रोज ट्रैफिक में चलते हैं और हल्की और फुर्तीली बाइक चाहते हैं, तो TVS Sport आपके लिए सही विकल्प है. इसका वजन कम है और इंजन की पावर भी बेहतर महसूस होती है. दूसरी ओर, Bajaj Platina अपनी सॉफ्ट सीट और आरामदायक सस्पेंशन के लिए मशहूर है. खराब सड़कों पर भी यह झटके कम फील कराती है.

