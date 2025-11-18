हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Platina या TVS Sport, GST कटौती के बाद कौन सी Bike है मिडिल क्लास की पहली पसंद?

Bajaj Platina या TVS Sport, GST कटौती के बाद कौन सी Bike है मिडिल क्लास की पहली पसंद?

GST कट के बाद Bajaj Platina और TVS Sport और भी सस्ती हो गई हैं. आइए जानें नई कीमत, माइलेज, परफॉर्मेंस और मिडिल क्लास के लिए कौन-सी बाइक सबसे किफायती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में दोपहिया वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. इस बदलाव का सीधा असर Bajaj Platina 100 और TVS Sport जैसी कम्यूटर बाइक्स पर पड़ा है. दोनों बाइक्स 10–15% तक सस्ती हो चुकी हैं, जिससे ये Hero Splendor के बाद मिडिल क्लास की पहली पसंद बन रही हैं. कम खर्च, ज्यादा माइलेज और आसान मेंटेनेंस इन्हें भारत में सबसे भरोसेमंद विकल्पों में शामिल करते हैं.

कौन है ज्यादा किफायती?

  • GST कट के बाद Bajaj Platina 100 की कीमत 65,407 रुपये तय की गई है. यह सिंगल वेरिएंट में आती है और अपनी फिनिशिंग, सीट कम्फर्ट और फीचर्स की वजह से थोड़ी प्रीमियम फील देती है. दूसरी ओर, TVS Sport की कीमत 55,100 से 57,100 रुपये के बीच रखी गई है. यह दो वेरिएंट -ES और ES Plus में आती है. कीमत के मामले में TVS Sport लगभग 8,000 रुपये सस्ती है, जिससे पहली बार बाइक खरीदने वालों के लिए यह बजट-फ्रेंडली विकल्प बन जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • दोनों बाइक्स कम्यूटर कैटेगरी की हैं, इसलिए इन्हें शहर के ट्रैफिक और छोटे सफर के हिसाब से डिजाइन किया गया है. Platina 100 में BS6 इंजन मिलता है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन स्मूद स्टार्ट और कम एमिशन के साथ अच्छी फ्यूल-एफिशिएंसी देता है. वहीं TVS Sport का इंजन थोड़ा बड़ा है और इसमें पावर और टॉर्क दोनों बेहतर हैं. इसकी वजह से Sport शहर में चलाने पर ज्यादा फुर्तीली लगती है. दोनों में 4-स्पीड गियरबॉक्स है और हल्का वजन इन्हें हैंडल करना आसान बनाता है.

कौन है मिडिल क्लास की पहली पसंद?

  • मिडिल क्लास राइडर्स माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर रहते हैं. Bajaj Platina 100 लगभग 75 kmpl तक देती है, जबकि TVS Sport 80 kmpl तक का माइलेज देती है. यानी रोजाना 30–40 किमी चलने वालों के लिए दोनों बाइक्स पेट्रोल में अच्छी बचत कराती हैं, लेकिन माइलेज के मामले में TVS Sport थोड़ा आगे निकलती है.

 डेली यूज के लिए कौन बेहतर?

  • अगर आप रोज ट्रैफिक में चलते हैं और हल्की और फुर्तीली बाइक चाहते हैं, तो TVS Sport आपके लिए सही विकल्प है. इसका वजन कम है और इंजन की पावर भी बेहतर महसूस होती है. दूसरी ओर, Bajaj Platina अपनी सॉफ्ट सीट और आरामदायक सस्पेंशन के लिए मशहूर है. खराब सड़कों पर भी यह झटके कम फील कराती है.

ये भी पढ़ें

2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Published at : 18 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
Mileage TVS Sport INDIA Bajaj Platina Vs TVS Sport High Mileage Bikes GST Cut Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget