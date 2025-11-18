एक्सप्लोरर
Bajaj Platina या TVS Sport, GST कटौती के बाद कौन सी Bike है मिडिल क्लास की पहली पसंद?
GST कट के बाद Bajaj Platina और TVS Sport और भी सस्ती हो गई हैं. आइए जानें नई कीमत, माइलेज, परफॉर्मेंस और मिडिल क्लास के लिए कौन-सी बाइक सबसे किफायती है.
भारत में दोपहिया वाहनों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. इस बदलाव का सीधा असर Bajaj Platina 100 और TVS Sport जैसी कम्यूटर बाइक्स पर पड़ा है. दोनों बाइक्स 10–15% तक सस्ती हो चुकी हैं, जिससे ये Hero Splendor के बाद मिडिल क्लास की पहली पसंद बन रही हैं. कम खर्च, ज्यादा माइलेज और आसान मेंटेनेंस इन्हें भारत में सबसे भरोसेमंद विकल्पों में शामिल करते हैं.
कौन है ज्यादा किफायती?
- GST कट के बाद Bajaj Platina 100 की कीमत 65,407 रुपये तय की गई है. यह सिंगल वेरिएंट में आती है और अपनी फिनिशिंग, सीट कम्फर्ट और फीचर्स की वजह से थोड़ी प्रीमियम फील देती है. दूसरी ओर, TVS Sport की कीमत 55,100 से 57,100 रुपये के बीच रखी गई है. यह दो वेरिएंट -ES और ES Plus में आती है. कीमत के मामले में TVS Sport लगभग 8,000 रुपये सस्ती है, जिससे पहली बार बाइक खरीदने वालों के लिए यह बजट-फ्रेंडली विकल्प बन जाती है.
इंजन और परफॉर्मेंस
- दोनों बाइक्स कम्यूटर कैटेगरी की हैं, इसलिए इन्हें शहर के ट्रैफिक और छोटे सफर के हिसाब से डिजाइन किया गया है. Platina 100 में BS6 इंजन मिलता है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन स्मूद स्टार्ट और कम एमिशन के साथ अच्छी फ्यूल-एफिशिएंसी देता है. वहीं TVS Sport का इंजन थोड़ा बड़ा है और इसमें पावर और टॉर्क दोनों बेहतर हैं. इसकी वजह से Sport शहर में चलाने पर ज्यादा फुर्तीली लगती है. दोनों में 4-स्पीड गियरबॉक्स है और हल्का वजन इन्हें हैंडल करना आसान बनाता है.
कौन है मिडिल क्लास की पहली पसंद?
- मिडिल क्लास राइडर्स माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा गंभीर रहते हैं. Bajaj Platina 100 लगभग 75 kmpl तक देती है, जबकि TVS Sport 80 kmpl तक का माइलेज देती है. यानी रोजाना 30–40 किमी चलने वालों के लिए दोनों बाइक्स पेट्रोल में अच्छी बचत कराती हैं, लेकिन माइलेज के मामले में TVS Sport थोड़ा आगे निकलती है.
डेली यूज के लिए कौन बेहतर?
- अगर आप रोज ट्रैफिक में चलते हैं और हल्की और फुर्तीली बाइक चाहते हैं, तो TVS Sport आपके लिए सही विकल्प है. इसका वजन कम है और इंजन की पावर भी बेहतर महसूस होती है. दूसरी ओर, Bajaj Platina अपनी सॉफ्ट सीट और आरामदायक सस्पेंशन के लिए मशहूर है. खराब सड़कों पर भी यह झटके कम फील कराती है.
ये भी पढ़ें
2025 Hyundai Venue या Kia Syros, फीचर्स के मामले में कौन है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जानें सबकुछ
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL