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हिंदी न्यूज़ऑटोबजाज ने खास मौके पर लॉन्च की Pulsar 150 और 125, जानें खासियत

बजाज ने खास मौके पर लॉन्च की Pulsar 150 और 125, जानें खासियत

नई Pulsar 150 में ISG यानी Integrated Starter Generator टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसके साथ Crawl Mode मिलता है, जो धीमी रफ्तार और भारी ट्रैफिक में बाइक को कंट्रोल करना आसान बनाता है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 25 Aug 2026 11:52 AM (IST)
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बजाज पल्सर ने भारतीय बाइक बाजार में 25 साल पूरे कर लिए हैं. 25 साल पहले राउंड हेडलैंप वाली Pulsar से शुरू हुआ यह सफर अब नई और ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस बाइक्स तक पहुंच चुका है. इसी सिलसिले में Bajaj ने नई Pulsar 150 को कई बड़े मैकेनिकल और फीचर अपडेट के साथ पेश किया है.

कंपनी ने इसके डिजाइन को ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन इंजन, गियरबॉक्स, फ्रेम, सस्पेंशन और टेक्नोलॉजी में कई सुधार किए गए हैं. इन बदलावों का मकसद बाइक को खासतौर पर रोजाना शहर में चलाने के लिए ज्यादा आरामदायक और आसान बनाना है.

बाइक का पावरट्रेन और फीचर्स

  • नई Pulsar 150 में पहले की तरह 149.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, लेकिन अब इसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने इंजन की पावर डिलीवरी को पहले के मुकाबले ज्यादा स्मूद बनाने पर काम किया है. इसके साथ ही लो और मिड रेंज में बेहतर टॉर्क देने की कोशिश की गई है, जिससे ट्रैफिक में बार-बार बाइक रोकने और चलाने के दौरान राइडिंग आसान हो सके.
  • बाइक के फ्रेम में भी अपडेट किया गया है और नया गियरबॉक्स दिया गया है. इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किए गए हैं. इन अपडेट्स से बाइक की लो-स्पीड राइडिंग, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग को बेहतर बनाने का दावा किया गया है. यानी रोजाना शहर के ट्रैफिक से लेकर सामान्य हाईवे राइड तक बाइक को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाने पर फोकस किया गया है.

बजाज ने खास मौके पर लॉन्च की Pulsar 150 और 125, जानें खासियत

  • नई Pulsar 150 में ISG यानी Integrated Starter Generator टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसके साथ Crawl Mode मिलता है, जो धीमी रफ्तार और भारी ट्रैफिक में बाइक को कंट्रोल करना आसान बनाता है. Stop-Start सिस्टम भी दिया गया है, जो ट्रैफिक में कुछ समय के लिए बाइक रुकने पर इंजन को बंद करके फ्यूल बचाने में मदद करता है. जरूरत पड़ने पर इंजन दोबारा आसानी से स्टार्ट हो जाता है.
  • फीचर्स की बात करें तो नई Pulsar 150 में अब LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले मिलता है. बाइक में Wi-Fi कनेक्टिविटी, Google Maps मिररिंग और Type-C चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इस वजह से नई Pulsar 150 अब सिर्फ इंजन और डिजाइन के मामले में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी पहले से ज्यादा अपडेटेड हो गई है.

डिजाइन और कीमत

  • डिजाइन की बात करें तो Pulsar 150 का पारंपरिक लुक बरकरार रखा गया है. कंपनी ने इसके फेयरिंग और कुछ बाहरी हिस्सों में मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन ओवरऑल डिजाइन को ज्यादा नहीं बदला गया है. यानी नई बाइक को देखते ही यह पहचानना आसान होगा कि यह Pulsar 150 ही है.
  • कीमत की बात करें तो नई Bajaj Pulsar 150 की शुरुआती कीमत 1.15 लाख रुपये रखी गई है. यह कीमत बेस SD सिंगल-सीट वेरिएंट की है. वहीं TD Split Seat वेरिएंट की कीमत 1.23 लाख रुपये से शुरू होती है. इस तरह कंपनी ने 150cc सेगमेंट में अपनी पॉपुलर Pulsar को ज्यादा फीचर्स और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ अपडेट किया है.

बजाज ने खास मौके पर लॉन्च की Pulsar 150 और 125, जानें खासियत

  • Pulsar 150 के साथ Bajaj ने Pulsar 125 को भी अपडेट किया है. इसकी शुरुआती कीमत 92,990 रुपये है और इसे चार वेरिएंट में पेश किया गया है. बाइक में तीन राइडिंग मोड दिए गए हैं, हालांकि बेस वेरिएंट में यह सुविधा मौजूद नहीं है. Pulsar 125 में 11.7 bhp की पावर वाला इंजन मिलता है.
  • Pulsar 125 में भी Crawl Technology को शामिल किया गया है. इसके अलावा नया फ्रेम और TFT डिस्प्ले जैसे अपडेट भी दिए गए हैं. इससे साफ है कि Bajaj अब अपनी Pulsar रेंज के ज्यादा किफायती मॉडल्स में भी आधुनिक फीचर्स और टेक्नोलॉजी देने पर जोर दे रही है.
  • Bajaj पिछले कुछ समय से Pulsar लाइनअप को तेजी से अपडेट कर रही है. इससे पहले कंपनी N160 S और N160 SS जैसे मॉडल पेश कर चुकी है. अब Pulsar 150 और Pulsar 125 में किए गए बदलाव इसी रणनीति का हिस्सा हैं.

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Published at : 25 Aug 2026 11:52 AM (IST)
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