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हिंदी न्यूज़ऑटोRC और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग, क्या पुलिस काट सकती है चालान?

RC और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग, क्या पुलिस काट सकती है चालान?

गाड़ी की RC और आधार में नाम अलग है, तो क्या ट्रैफिक पुलिस चालान काट देगी? जानिए इससे कहां परेशानी आ सकती है, चेकिंग में कौन से कागज चाहिए और नाम की गलती कैसे ठीक करा सकते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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कई लोगों की गाड़ी की RC में नाम कुछ और लिखा होता है और आधार कार्ड में कुछ और. कहीं स्पेलिंग का फर्क होता है तो कहीं पूरा नाम ही अलग. ऐसे में चेकिंग के दौरान चालान कटने का डर बना रहता है. अच्छी बात यह है कि सिर्फ नाम के फर्क पर आमतौर पर चालान नहीं बनता, लेकिन कुछ दूसरे कामों में दिक्कत आ सकती है. इसलिए सही जानकारी रखें, ताकि बेवजह परेशानी न हो. समझें कि पूरा मामला क्या है.

क्या सिर्फ नाम अलग होने पर कटता है चालान

ट्रैफिक चेकिंग में पुलिस आमतौर पर वाहन के जरूरी कागज मांगती है. इनमें RC, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा यानी इंश्योरेंस और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र यानी PUC आते हैं. आधार कार्ड इस सूची में नहीं आता. इसलिए अगर आपके ये कागज सही और वैध हैं, तो सिर्फ आधार और RC में नाम अलग होने की वजह से चालान नहीं कटता है. हालांकि, अगर कोई कागज एक्सपायर है या गायब है तो चालान जरूर बनता है.

फिर कहां आ सकती है परेशानी‌?

असली दिक्कत तब आती है जब आधार से जुड़ा कोई काम करना हो. कई राज्यों में PUC बनवाने या परिवहन की ऑनलाइन सेवाओं में आधार OTP का इस्तेमाल होता है. वहां RC और आधार का डेटा मैच न हो तो काम अटक जाता है. गाड़ी बेचने, नाम ट्रांसफर कराने या नो इश्यू सर्टिफिकेट लेने में भी आधार से पहचान जरूरी हो गई है. ऐसे में RC और आधार के नाम में फर्क होने पर सिस्टम चेतावनी दे सकता है. लोन से जुड़े काम में भी कागजों में नाम का मेल होना जरूरी होता है.

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चेकिंग के समय क्या करें

गाड़ी चलाते समय RC, लाइसेंस, बीमा और PUC अपने साथ रखें. असली कागज न हों, तो उनकी डिजिटल कॉपी भी फोन में जरूर रखें. यह भी याद रखें कि गाड़ी का मालिक और चलाने वाला अलग हो सकते हैं. इसलिए RC और लाइसेंस में नाम अलग दिखना अपने आप में गलत नहीं है. पुलिस के सवाल पर शांति से कागज दिखाएं. अगर चालान गलत लगे तो उसकी जानकारी परिवहन पोर्टल पर देखें और नियम के हिसाब से उसकी कार्रवाई आगे ले जाया जा सकता है.

नाम का फर्क कैसे ठीक कराएं

सबसे पहले तय करें कि गलती कहां है, RC में या आधार में. अगर RC में नाम गलत है तो नजदीकी RTO जाकर या परिवहन सेवा पोर्टल पर नाम सुधार के लिए आवेदन करें. वहीं, अगर आधार में नाम गलत है तो उसे आधार केंद्र पर अपडेट कराएं. इसके लिए आपको नाम का सही प्रमाण देना होगा. पोर्टल या RTO की प्रक्रिया और जरूरी कागज अलग राज्यों में थोड़े अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन से पहले अपने RTO की वेबसाइट या ऑफिस से जानकारी जरूर ले लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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