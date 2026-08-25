Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी

कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी

कार में बाहर से आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाना पड़ सकता है भारी. जानिए कैसे यह आपकी गाड़ी की सेफ्टी, वारंटी और मजबूती को नुकसान पहुंचाता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में पहले लोग केवल गाड़ी का रंग और माइलेज देखकर गाड़ी खरीद लेते थे. लेकिन अब ग्राहकों की चाहत पूरी तरह से बदल गई है. जिसके चलते अब मार्केट में बेहद ही फीचर्स वाले गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है. उन्हीं एक फीचर्स में से है सनरूफ. अब सभी लोग चाहते हैं कि, उनके गाड़ी में सनरूफ हो. लेकिन कंपनी फिटेड सनरूफ गाड़ी खरीदना आसान नहीं है. जिसके चलते कई लोग नार्मल और अपनी पुरानी गाड़ियों में आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाना पसंद कर रहे हैं.

अगर आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि, बहार से सनरूफ लगवाने में कौन-कौन से नुकसान हैं. क्योंकि, यह काम देखने में जितना आसान लगता है इसके नतीजे उतने ही भयानक और खर्चीले हो सकते हैं. अगर आप भी अपनी कार में आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाने की सोच रहे हैं तो इसके गंभीर नुकसानों के बारे में पहले से जान लेना बहुत जरूरी है.

कार की मजबूती हो जाती है कम

आपको बता दें कि, किसी भी कार की छत सिर्फ धूप और बारिश से बचाने का काम नहीं करती बल्कि यह गाड़ी के ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट पार्ट होती है. जब कोई मैकेनिक आफ्टरमार्केट सनरूफ लगाने के लिए कार की छत की धातु को काटता है तो गाड़ी का मूल ढांचा काफी कमजोर हो जाता है.

जबकि इससे कार के ए और बी-पिलर्स पर पड़ने वाला दबाव असंतुलित हो जाता है. जबकि अगर कभी कार का एक्सीडेंट होता है या गाड़ी पलट जाती है तो छत झटके को सहन नहीं कर पाएगी और तुरंत चपटी हो सकती है. फैक्ट्री-फिटेड सनरूफ वाली गाड़ियों में कंपनी छत के किनारों पर एक्स्ट्रा स्टील सपोर्ट और मजबूती देती है जो लोकल मैकेनिक कभी नहीं दे पाते.


कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: बिना इंश्योरेंस चला रहे कार? इतना लग सकता है जुर्माना

वॉटर लीकेज की हो सकती है समस्या

जानकारी दें दे कि, आफ्टरमार्केट सनरूफ लगवाने वाले ज्यादातर कार मालिकों को जिस समस्या का सबसे पहले सामना करना पड़ता है, वह है पानी का रिसाव. लोकल दुकानों पर सनरूफ की सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रबर गैस्केट और सिलिकॉन सीलेंट बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं.

बरसात के मौसम में या कार वॉश कराते समय सनरूफ के किनारों से पानी रिसकर केबिन के अंदर आने लगता है. इससे कार की छत की अंदरूनी फैब्रिक खराब हो जाती है और बदबू आने लगती है. जबकि इसके अलावा धीरे-धीरे कार की पूरी मेटल शीट में जंग लग जाता है. एक बार जंग लगना शुरू हो जाए तो गाड़ी का पूरा ढांचा धीरे-धीरे गलने लगता है जिसे ठीक कराना नामुमकिन सा हो जाता है.


कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी

Image Credit- AI Generated

इंश्योरेंस और वारंटी हो जाती है खत्म

बता दें कि,आफ्टरमार्केट सनरूफ फिट कराने का एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी है कि इससे आपकी कार की आधिकारिक कंपनी वारंटी तुरंत खत्म हो जाती है. सनरूफ लगाने के दौरान वायरिंग से छेड़छाड़ की जाती है जिससे कार में शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा भी बना रहता है. अगर इलेक्ट्रिक फेलियर से कोई खराबी आती है तो कंपनी वारंटी क्लेम खारिज कर देगी.

वहीं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी की मूल बनावट में ऐसा बदलाव करना गैर-कानूनी माना जाता है. बिना आरटीओ अप्रूवल के ऐसा मॉडिफिकेशन कराने पर इंश्योरेंस कंपनियां दुर्घटना के समय क्लेम देने से साफ मना कर सकती हैं.

रीसेल वैल्यू हो जाती है कम

आपको बता दें कि, लोकल सनरूफ में इस्तेमाल होने वाले ग्लास अक्सर यूवी-प्रोटेक्टेड या थर्मल इंसुलेटेड नहीं होते हैं. इसकी वजह से तीखी धूप में कार का केबिन बेहद गर्म हो जाता है जिससे एसी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. वहीं, आप जब भी ऐसी मॉडिफाइड कार को सेकेंड-हैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो कोई भी समझदार खरीदार स्ट्रक्चरल डैमेज के डर से उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा.

यह भी पढ़ें: Working Women के लिए बेस्ट हैं ये स्कूटर, कीमत 68 हजार रुपये से शुरू

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी
कार में Aftermarket Sunroof लगवा रहे? पड़ सकता है भारी
ऑटो
कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?
कार कंपनियों की सेल बढ़ी लेकिन मुनाफा घटा, आखिर क्या है वजह?
ऑटो
Rakhi पर बहन को तोहफे में दें कार, बजट 5 लाख रुपये से भी कम
Rakhi पर बहन को तोहफे में दें कार, बजट 5 लाख रुपये से भी कम
ऑटो
Skoda Superb First Look, लग्जरी के साथ लौटा Diesel का दम
Skoda Superb First Look, लग्जरी के साथ लौटा Diesel का दम
Advertisement

वीडियोज

बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
'मछली भोज' में 27 का सियासी 'कांटा'!
शिक्षा, परीक्षा की लड़ाई...आरक्षण तक कैसे आई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
CJP को मार्च की अनुमति नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया, 'अब तक तो...'
CJP को मार्च की अनुमति नहीं? दिल्ली पुलिस ने बताया, 'अब तक तो...'
विश्व
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय दूसरे नंबर पर
टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय दूसरे नंबर पर
दिल्ली NCR
बारिश से तरबतर हुई दिल्ली! काले-घने बादलों के साथ पूरे दिन होगी भारी बरसात
बारिश से तरबतर हुई दिल्ली! काले-घने बादलों के साथ पूरे दिन होगी भारी बरसात
इंडिया
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
ट्रेंडिंग
Swiggy से जोड़े थोड़े थोड़े पैसे, गरीब बेटे ने मां को दिया सरप्राइज
Swiggy से जोड़े थोड़े थोड़े पैसे, गरीब बेटे ने मां को दिया सरप्राइज
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget