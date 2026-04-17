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हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Dominar 400 vs Triumph Speed 400: कौन-सी बाइक ज्यादा पावरफुल? खरीदने से पहले जानें डिटेल

Bajaj Dominar 400 vs Triumph Speed 400: कौन-सी बाइक ज्यादा पावरफुल? खरीदने से पहले जानें डिटेल

Bajaj Dominar vs Triumph: बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय Dominar 400 का नया छोटा वर्जन पेश किया है, वहीं Triumph Speed 400 में भी अब 350cc इंजन मिलने की चर्चा है. आइए जानें कौन सी बाइक बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Apr 2026 08:40 AM (IST)
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भारतीय बाजार में 300–400cc सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. Bajaj और Triumph दोनों ने इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए दमदार बाइक्स पेश की हैं. Bajaj Dominar 400 और Triumph Speed 400 दोनों ही शानदार विकल्प हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल और स्टाइल अलग है. अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने का सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में कौन ज्यादा दमदार है.

डिजाइन और स्टाइल में अंतर

दरअसल, दोनों बाइक्स का डिजाइन पूरी तरह अलग है. Bajaj Dominar 400 एक मस्कुलर और भारी बाइक है, जिसे खासतौर पर लंबी दूरी और हाईवे राइडिंग के लिए बनाया गया है. इसका लुक मजबूत और दमदार है, जो टूरिंग के लिए सही लगता है. वहीं Triumph Speed 400 एक रेट्रो स्टाइल रोडस्टर बाइक है. इसका डिजाइन क्लासिक और सिंपल है, जो शहर में चलाने के लिए काफी अच्छा लगता है. अगर आपको भारी और पावरफुल लुक पसंद है तो Dominar बेहतर है, लेकिन अगर आप स्टाइलिश और क्लासिक डिजाइन चाहते हैं तो Triumph ज्यादा पसंद आएगी.

इंजन और परफॉर्मेंस

Bajaj Dominar 400 में 349cc का सिंगल सिलिंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 40.6hp की पावर और 33.2Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो हाईवे पर स्मूथ राइड देता है. वहीं Triumph Speed 400 में 350cc इंजन दिया गया है, जो 37hp की पावर और 32Nm का टॉर्क जनरेट करता है. परफॉर्मेंस के मामले में Dominar थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन Triumph की राइड क्वालिटी और स्मूदनेस शहर के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती है.

सस्पेंशन और राइड क्वालिटी

Dominar 400 में आगे 43mm USD फोर्क्स और पीछे एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसका वजन 193 किलो है, जिससे यह हाईवे पर काफी स्थिर रहती है. यह बाइक खराब रास्तों और लंबी दूरी के लिए बेहतर है, क्योंकि इसका सस्पेंशन काफी आरामदायक है. Triumph Speed 400 में भी 43mm USD फोर्क्स और पीछे गैस मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस करीब 164mm है, जिससे यह शहर के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनती है.

कीमत में अंतर

Bajaj Dominar 400 की कीमत करीब 2.03 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे ज्यादा किफायती बनाती है. वहीं Triumph Speed 400 की शुरुआती कीमत 2.31 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो थोड़ी ज्यादा है लेकिन इसमें प्रीमियम ब्रांड वैल्यू भी मिलती है.

किसे खरीदना रहेगा बेहतर?

अगर आप लंबी दूरी के सफर, हाईवे राइड और पावरफुल बाइक चाहते हैं, तो Bajaj Dominar 400 आपके लिए बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप शहर में चलाने के लिए हल्की, स्टाइलिश और प्रीमियम फील वाली बाइक चाहते हैं, तो Triumph Speed 400 ज्यादा सही रहेगी.

ये भी पढ़ें: EV चार्जिंग स्टेशन से कर सकते हैं लाखों की कमाई, सरकार दे रही अमीर बनने का मौका

Published at : 17 Apr 2026 08:40 AM (IST)
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Triumph Speed 400 Bajaj Dominar 400 Vs Triumph Speed 400 Dominar 400 Features
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