एक्सप्लोरर
700 KM की रेंज! सिर्फ 70,381 से शुरू होती हैं ये टॉप 5 सस्ती 125cc बाइक्स, देखें लिस्ट
भारत में 125cc की बजट बाइक्स तेजी से पसंद की जा रही हैं.आइए Bajaj CT 125X, Honda Shine, Pulsar 125, TVS Raider और Super Splendor XTEC जैसी पॉपुलर Bikes के फीचर्स और माइलेज पर नजर डालते हैं.
125cc बाइक सेगमेंट भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इन बाइक्स में कम कीमत के साथ अच्छा माइलेज और 100cc से ज्यादा पावर मिलती है. अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए एक कम्यूटर बाइक लेना चाहते हैं, तो 125cc की टॉप 5 बजट बाइक्स आपके लिए सही विकल्प हो सकती हैं. इनकी कीमत आसान बजट में आती है और माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है. आइए इनके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
Bajaj CT 125X
- Bajaj CT 125X इस सेगमेंट की सबसे किफायती बाइक मानी जाती है. इसका मजबूत डिजाइन, लंबी सीट और मजबूत क्रैश गार्ड इसे रोजाना इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. इसमें 124.4cc का इंजन दिया गया है, जो 10.9 PS की पावर और 11 Nm टॉर्क देता है. 5-स्पीड गियरबॉक्स और करीब 59.6 kmpl का माइलेज इसे बजट में फिट बैठने वाली बाइक बनाते हैं.
Honda Shine
- Honda Shine अपनी स्मूद राइड और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. यह बाइक लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलती है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी देती है. Shine में 123.94cc का इंजन मिलता है, जो 10.74 PS पावर और 11 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 55–60 kmpl रहता है, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है.
Bajaj Pulsar 125
- अगर आप माइलेज के साथ स्टाइल और स्पोर्टी लुक चाहते हैं, तो Pulsar 125 एक अच्छा विकल्प है. 125cc सेगमेंट में यह सबसे स्पोर्टी दिखने वाली बाइक है. इसका DTS-i इंजन 11.8 PS पावर और 10.8 Nm टॉर्क देता है, जिससे राइड काफी दमदार लगती है. इसका माइलेज लगभग 51 kmpl मिलता है.
TVS Raider 125
- TVS Raider 125 अपने फीचर्स की वजह से युवाओं में काफी पसंद की जाती है. इसमें LED हेडलाइट, डिजिटल डिस्प्ले और दो राइडिंग मोड (Eco और Power) मिलते हैं. इसका 124.8cc इंजन 11.38 PS पावर और 11.2 Nm टॉर्क देता है. करीब 70 kmpl का माइलेज और 10-लीटर फ्यूल टैंक इसे एक बार फुल टैंक पर लगभग 700 किलोमीटर चलने लायक बनाते हैं.
Hero Super Splendor XTEC
- Super Splendor XTEC उन लोगों के लिए है, जिन्हें डिजिटल फीचर्स पसंद हैं. इसमें डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट और i3S आइडल स्टॉप सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. 124.7cc इंजन 10.72 PS पावर और 10.6 Nm टॉर्क देता है और इसका माइलेज लगभग 69 kmpl मिलता है.
यह भी पढ़ें
Mahindra Thar Roxx की राइवल, Force Gurkha के लिए लोन लेने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL