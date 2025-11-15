Bajaj Chetak 3001 vs TVS iQube: शहर में डेली यूज के लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेस्ट?

पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. रोज ऑफिस, कॉलेज या बाजार जाना हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर अब एक किफायती और आरामदायक विकल्प बन गया है. इस सेगमेंट में Bajaj Chetak 3001 और TVS iQube 2.2 kWh दो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल हैं. दोनों स्कूटर स्मार्ट फीचर्स, अच्छी रेंज और शानदार डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है? आइए विस्तार से जानते हैं.

बजट में कौन है बेहतर?

सबसे पहले कीमत की बात करें तो Bajaj Chetak 3001 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 99,990 रुपये है. इसके मुकाबले TVS iQube 2.2 kWh थोड़ी सस्ती है, जिसकी कीमत 94,434 रुपये से शुरू होती है. यानी अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो iQube बेहतर विकल्प हो सकता है. ध्यान रहे कि कई राज्यों में ईवी पर सब्सिडी भी मिलती है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर की जानकारी जरूर लें.

रेंज और बैटरी में कौन दमदार?

अब रेंज और बैटरी पर नजर डालते हैं. Chetak 3001 में 3.2 kWh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 127 किमी चलती है. यह पूरी तरह चार्ज होने में करीब 3.5 घंटे लेती है. दूसरी ओर iQube में 2.2 kWh बैटरी है, जिसकी रेंज लगभग 100 किमी है, लेकिन यह सिर्फ 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है. यानी लंबी दूरी के लिए Chetak बेहतर है, जबकि छोटे रोजाना सफर के लिए iQube ठीक है.





फीचर्स और टेक्नोलॉजी

दोनों स्कूटर टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में शानदार हैं. Bajaj Chetak 3001 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, IP67 रेटेड वॉटरप्रूफ बैटरी और रिवर्स मोड जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. वहीं, TVS iQube 2.2 kWh में बड़ी TFT स्क्रीन, नेविगेशन असिस्ट, कॉल-अलर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट और राइड स्टैट्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं. Chetak क्लासिक डिजाइन और मजबूती का फील देता है, जबकि iQube टेक्नोलॉजी-लविंग राइडर्स के लिए एक मॉडर्न ऑप्शन है.

