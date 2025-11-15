एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
Bajaj Chetak 3001 vs TVS iQube: शहर में डेली यूज के लिए कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेस्ट?
Bajaj Chetak 3001 और TVS iQube 2.2 kWh दोनों ही E-Scooter है. Chetak में 4.2 kW का मोटर दिया गया है जो 20 Nm टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, iQube 2.2 kWh में 3 kW का मोटर है जो 33 Nm टॉर्क देता है.
पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से शहरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. रोज ऑफिस, कॉलेज या बाजार जाना हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर अब एक किफायती और आरामदायक विकल्प बन गया है. इस सेगमेंट में Bajaj Chetak 3001 और TVS iQube 2.2 kWh दो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मॉडल हैं. दोनों स्कूटर स्मार्ट फीचर्स, अच्छी रेंज और शानदार डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए कौन-सा बेहतर है? आइए विस्तार से जानते हैं.
बजट में कौन है बेहतर?
- सबसे पहले कीमत की बात करें तो Bajaj Chetak 3001 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 99,990 रुपये है. इसके मुकाबले TVS iQube 2.2 kWh थोड़ी सस्ती है, जिसकी कीमत 94,434 रुपये से शुरू होती है. यानी अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो iQube बेहतर विकल्प हो सकता है. ध्यान रहे कि कई राज्यों में ईवी पर सब्सिडी भी मिलती है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर की जानकारी जरूर लें.
रेंज और बैटरी में कौन दमदार?
- अब रेंज और बैटरी पर नजर डालते हैं. Chetak 3001 में 3.2 kWh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 127 किमी चलती है. यह पूरी तरह चार्ज होने में करीब 3.5 घंटे लेती है. दूसरी ओर iQube में 2.2 kWh बैटरी है, जिसकी रेंज लगभग 100 किमी है, लेकिन यह सिर्फ 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है. यानी लंबी दूरी के लिए Chetak बेहतर है, जबकि छोटे रोजाना सफर के लिए iQube ठीक है.
-
फीचर्स और टेक्नोलॉजी
- दोनों स्कूटर टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में शानदार हैं. Bajaj Chetak 3001 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, IP67 रेटेड वॉटरप्रूफ बैटरी और रिवर्स मोड जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. वहीं, TVS iQube 2.2 kWh में बड़ी TFT स्क्रीन, नेविगेशन असिस्ट, कॉल-अलर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट और राइड स्टैट्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं. Chetak क्लासिक डिजाइन और मजबूती का फील देता है, जबकि iQube टेक्नोलॉजी-लविंग राइडर्स के लिए एक मॉडर्न ऑप्शन है.
ये भी पढ़ें
Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL