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हिंदी न्यूज़ऑटोतेल की टेंशन खत्म! 84KM चलने वाली Hybrid Car की एंट्री पर टिकी सबकी नजर, क्या भारत में होगी लॉन्च?

तेल की टेंशन खत्म! 84KM चलने वाली Hybrid Car की एंट्री पर टिकी सबकी नजर, क्या भारत में होगी लॉन्च?

Audi RS 5 Hybrid UK में लॉन्च हो गई है. यह लग्जरी कार 84KM तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है. आइए इसके फीचर्स, पावर और भारत लॉन्च की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 May 2026 05:59 PM (IST)
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जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी Audi ने अपनी नई Audi RS 5 को UK बाजार में लॉन्च कर दिया है. ये कार पहली बार साल 2010 में आई थी और अब 16 साल पूरे होने पर कंपनी इसका नया और ज्यादा एडवांस मॉडल लेकर आई है. नई Audi RS 5 को सेडान और वैगन दोनों बॉडी स्टाइल में पेश किया गया है. यह कार शानदार स्पीड, लग्जरी और नई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल मानी जा रही है.

3.6 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार

नई Audi RS 5 में 2.9 लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन अकेले 503bhp की पावर और 600Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक मोटर भी जोड़ी है, जो 174bhp की एक्स्ट्रा पावर देती है. दोनों को मिलाकर यह कार करीब 630bhp की ताकत और 825Nm का टॉर्क पैदा करती है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. यह स्पोर्ट्स कार सिर्फ 3.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 250 किमी प्रति घंटा है. सबसे खास बात ये है कि Audi RS 5 केवल इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 84 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी शहर के छोटे सफर में पेट्रोल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

अंदर से भी बेहद लग्जरी है Audi RS 5

कार का इंटीरियर काफी प्रीमियम और स्पोर्टी बनाया गया है. इसमें स्पोर्ट्स सीट्स दी गई हैं, जिनमें हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों की सुविधा मिलती है. फ्लैट डिजाइन वाला RS स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील इसे और खास बनाता है. कंपनी ने केबिन में लेदर, माइक्रोफाइबर और कार्बन फिनिश का इस्तेमाल किया है, जिससे कार का अंदरूनी हिस्सा बेहद शानदार दिखता है.

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फीचर्स और डिजाइन बनाते हैं इसे खास

नई Audi RS 5 का डिजाइन काफी एग्रेसिव रखा गया है. इसमें बड़ी हनीकॉम्ब ग्रिल, बड़े एयर डैम और स्पोर्टी एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं. कार में Matrix LED हेडलाइट्स और OLED टेललाइट्स भी मिलती हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें 11.9 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.5 इंच टचस्क्रीन और 10.9 इंच पैसेंजर डिस्प्ले दिया गया है. ड्राइवर को रियल टाइम में स्पीड, G-फोर्स और बैटरी की जानकारी भी मिलती रहती है.

क्या भारत में होगी लॉन्च?

फिलहाल Audi का ध्यान भारत में SUV सेगमेंट पर ज्यादा है. कंपनी यहां A4 और A6 जैसी सेडान बेचती है. हालांकि आने वाले समय में Audi अपनी परफॉर्मेंस कार लाइनअप बढ़ा सकती है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Audi RS 5 को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

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Published at : 07 May 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Audi Auto News Hybrid Car Audi RS 5 Hybrid UK
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